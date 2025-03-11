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 Musk’ın NATO’dan çıkış çağrısı: Küresel etkileri, Türkiye’nin stratejik konumu ve piyasalara olası yansımalar

Cenk AKYOLDAŞ
Cenk AKYOLDAŞ PİYASA DİNAMİKLERİ [email protected]

Özet

-Elon Musk, ABD’nin NATO’dan ayrıl­ması gerektiğini savundu ve Avrupa’nın savunması için ödeme yapmanın mantıklı olmadığını belirtti.

-Açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO ile ilişkilerini yeniden değerlendirdiği bir dönemde geldi.

-ABD Başkanı, Senato’nun üçte iki­lik çoğunluğu veya Kongre onayı olmadan NATO’dan tek taraflı olarak çıkamaz.

-Türkiye için NATO’nun dönüşümü, bölgesel güvenlik ve dış politika açısından önemli stratejik etkiler yaratabilir.

-Borsa İstanbul ve Avrupa piyasaları, NATO’daki olası değişikliklerden doğru­dan etkilenebilir.

-Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üye­lik süreci, NATO’daki olası değişimlerden etkilenebilir ve yeni fırsatlar doğabilir

-Musk’ın açıklamalarının bağlamı

Elon Musk, ABD’nin NATO’dan ay­rılması gerektiği yönündeki görüşlerini sosyal medya platformu X üzerinden pay­laştı. Bu açıklama, Trump yönetiminin NATO’yu yeniden yapılandırma sürecinde olduğu bir döneme denk geldi.

Trump, geçmişte de Avrupa’nın NA­TO’ya daha fazla bütçe ayırması gerektiği­ni, ABD’nin bu yükü tek başına taşımama­sı gerektiğini dile getirmişti. Musk’ın söz­leri, bu politikayı destekler nitelikte.

Ancak, ABD Başkanı, Kongre onayı ol­madan NATO’dan tek taraflı olarak çıka­maz. Senato’nun üçte ikilik çoğunluğu ge­rekliliği, süreci zorlaştırıyor.

2 ABD’nin NATO’dan çekilmesi durumunda olası sonuçlar

a) Avrupa’nın savunma kapasitesi zayıflar

-ABD’nin çekilmesi, Avrupa’nın gü­venliği açısından büyük bir boşluk yaratır.

-Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerin­deki ABD askeri üsleri önemini kaybede­bilir.

-ABD’nin nükleer caydırıcılığı olma­dan Avrupa’nın Rusya karşısında savun­ması zayıflar.

-Rusya, Doğu Avrupa ve Baltık bölge­sindeki nüfuzunu artırabilir.

b) NATO’nun stratejik yapısı değişir

-ABD’nin çekilmesi, NATO’nun “ko­lektif savunma” anlayışını zayıflatır.

-Fransa ve Almanya gibi ülkeler NATO içinde daha fazla sorumluluk almak zo­runda kalır.

-Avrupa ülkeleri, kendi savunmaları­nı finanse etmek için büyük bütçeler ayır­mak zorunda kalır.

c) Rusya ve Çin için fırsat penceresi açılır

-Rusya, NATO’nun zayıflamasını stra­tejik bir avantaj olarak görecektir.

-Çin, Avrupa ile ABD arasındaki stra­tejik bağın zayıflamasını kendi lehine çe­virebilir.

-ABD’nin NATO’dan çekilmesi, As­ya-Pasifik bölgesinde Çin’in küresel etki­sini artırmasına yol açabilir.

3 Türkiye’nin perspektifi ve stratejik değerlendirme

ABD’nin NATO’dan çekilmesi, Türkiye açısından önemli güvenlik ve dış politika değişiklikleri doğurabilir.

a) Türkiye’nin NATO’daki konumu güçlenebilir

-ABD’nin ayrılması durumunda NATO içinde Fransa, Almanya ve Türkiye gibi ül­keler daha fazla sorumluluk alabilir.

-Türkiye’nin bölgesel askeri kapasitesi ve jeostratejik konumu NATO içinde daha önemli hale gelebilir.

-Türkiye, Avrupa ile ABD arasında köprü rolü üstlenerek diplomatik ağırlığı­nı artırabilir.

b) NATO’nun zayıflaması, Türki­ye’nin alternatif stratejiler geliştirme­sine yol açabilir

-Savunma sanayi yatırımlarını hızlan­dırarak, NATO dışı ortaklıklarını güçlen­direbilir.

-Türkiye, Avrupa ülkeleriyle daha ya­kın askeri işbirliği geliştirmeye çalışabilir.

c) Rusya ile denge politikası daha kri­tik hale gelebilir

-Rusya ile ilişkilerde daha hassas bir diplomatik denge sağlanması gerekecek.

d) ABD’nin Türkiye’ye yaklaşımı de­ğişebilir

-ABD, NATO’dan çıkarsa, Türkiye ile ikili askeri işbirliği artırabilir veya azalta­bilir.

4 Borsa İstanbul ve Avrupa piyasalarına olası etkiler

ABD’nin NATO’dan çekilmesi, finans piyasaları için büyük belirsizlikler ya­ratacaktır.

a) Borsa İstanbul (BIST) üzerindeki olası etkiler

Pozitif etkiler

-Savunma Sanayi Hisseleri Yüksele­bilir: ASELSAN, Roketsan ve Baykar gibi şirketler NATO’dan bağımsız hareket ede­bilecek Türkiye merkezli savunma proje­leri sayesinde büyüyebilir.

-Enerji Bağımsızlığına Yönelik Yatı­rımlar Artabilir: Türkiye, enerji projeleri­ne daha fazla yatırım yapabilir.

Negatif Etkiler

-Jeopolitik Risk Artışı, TL ve Hisse Se­netlerini Baskılayabilir.

-Savunma İthalatına Bağımlı Şirketler İçin Risk Artar.

b) Avrupa borsaları üzerindeki olası etkiler

Pozitif etkiler

-Savunma Harcamalarının Artışı, Av­rupa Savunma Şirketlerini Destekleyebi­lir.

Negatif etkiler

-Belirsizlik ve Risk Algısı, Piyasalarda Satış Baskısı Yaratabilir.

5 Türkiye’nin AB üyelik sürecine olası etkiler

ABD’nin NATO’dan ayrılması, Türki­ye’nin AB ile ilişkilerinde yeni bir dö­nemi başlatabilir.

a) Avrupa’nın Türkiye’ye yaklaşımı değişebilir

-ABD’nin NATO’dan çekilmesi, Avru­pa’nın Türkiye’ye daha fazla askeri işbirli­ği teklif etmesine yol açabilir.

-Avrupa, NATO’nun zayıflaması nede­niyle Türkiye ile daha yakın savunma or­taklıkları kurmaya yönelebilir.

b) Türkiye, AB üyelik sürecinde yeni fırsatlar yakalayabilir

-Savunma ve güvenlik alanında Avru­pa ile daha fazla entegrasyon sağlayarak AB’ye yaklaşabilir.

-AB’nin güvenlik harcamalarını artır­ması, Türkiye ile savunma işbirliğini güç­lendirebilir.

Sonuç: Türkiye ve küresel piyasalar için kritik bir dönem

ABD’nin NATO’dan çekilmesi, küre­sel jeopolitik dengeleri ve piyasa dina­miklerini derinden etkileyebilir.

-Türkiye, NATO içinde daha önemli bir aktör haline gelebilir.

-Borsa İstanbul’da savunma ve enerji sektörlerine olan ilgi artabilir.

-Türkiye’nin AB ile savunma ve dış po­litika alanında işbirliği yapması, üyelik sü­recini hızlandırabilir. Bu da uzun zaman­dır piyasanın beklediği çıpa etkisini yeni­den yakalamasını sağlayabilir.

Sonuç olarak, Türkiye, NATO’nun dönü­şümüne hazırlıklı olmalı, Batı ve Doğu ile dengeli ilişkiler kurmalı ve savunma alanın­daki bağımsızlığını artırmalıdır. Avrupa ile savunma işbirliğinin artması, Türkiye’nin AB sürecine yeni bir ivme kazandırabilir.

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