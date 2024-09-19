Navlun maliyeti” fahiş oranlarda artıyorsa…
Mal/hizmette en büyük maliyet halini alıp; ürün fiyatının 2-3 katına kadar çıkabiliyorsa…
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Artı…
Navlun maliyetinin tamamına yakını, yabancının cebini dolduruyorsa…
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Yani:
Yabancının ürettiği 20 ton taşıma kapasiteli kamyonu;
Yabancıdan alınan yakıt ve 3 ton yükle Antalya’dan İstanbul’a gönderip;
Yabancıdan aldığımız yedek parça/lastik ile bakımını yaptıktan sonra;
Antalya’ya boş gönderiliyorsa…
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Ve…
Kıt kaynaklarımızla, (farklı önceliklerimiz varken, öncelik vererek) yaptığımız otoyolları yıpratıyorsa…
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Göz göre göre “yanlış yapıyoruz” demektir…
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Bu nedenle de (ölçek ekonomisi için de) önemli demiryolu/denizyolu…
(1 tren ile 145-200 tona kadar yük taşınabilir) Sadece yurtiçi için değil; dünya ticaret savaşlarında, koz olarak da kullanılabilir…
(Bu nedenle uğraşıyor birileri Hindistan’dan İsrail’e, İsrail’den gemilerle Avrupa’ya ‘ekonomik olmayan’ taşıma koridoru için)
VELHASIL
Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun: Demiryolu yatırımlarını ön plana çıkarması; Demiryollarında OSB, liman bağlantıları ihtiyacına dikkat çekmesi…
Ve… Basra’yı (dolayısıyla Hindistan ve Uzakdoğu’yu) Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu ile Bakü’yü (dolayısıyla Hazar bölgesini, Çin’i) Avrupa’ya bağlayacak Zengezur Koridoru gibi yatırımları hızlandırmak istemesi önemli…
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Dilucu-Kars ve Ovaköy-Şanlıurfa hatlarının acilen tamamlanacak olması, OSB/liman bağlantılarının projelendirilmesi ise umut verici…
Ama yeterli mi? Hız verilmeli…