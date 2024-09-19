Mal/hizmette en büyük maliyet ha­lini alıp; ürün fiya­tının 2-3 katına ka­dar çıkabiliyorsa…

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Artı…

Navlun maliyeti­nin tamamına yakı­nı, yabancının cebini dol­duruyorsa…

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Yani:

Yabancının ürettiği 20 ton taşıma kapasiteli kam­yonu;

Yabancıdan alınan yakıt ve 3 ton yükle Antalya’dan İstanbul’a gönderip;

Yabancıdan aldığımız yedek parça/lastik ile ba­kımını yaptıktan sonra;

Antalya’ya boş gönderi­liyorsa…

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Ve…

Kıt kaynaklarımızla, (farklı önceliklerimiz var­ken, öncelik vererek) yap­tığımız otoyolları yıpratı­yorsa…

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Göz göre göre “yanlış ya­pıyoruz” demektir…

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Bu nedenle de (ölçek ekonomisi için de) önem­li demiryolu/denizyolu…

(1 tren ile 145-200 to­na kadar yük taşınabi­lir) Sadece yurtiçi için değil; dünya ticaret sa­vaşlarında, koz olarak da kullanılabilir…

(Bu nedenle uğraşıyor birileri Hindistan’dan İsrail’e, İsrail’den gemi­lerle Avrupa’ya ‘ekono­mik olmayan’ taşıma ko­ridoru için)

VELHASIL

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun: Demir­yolu yatırımlarını ön plana çıkarması; Demiryolla­rında OSB, liman bağlantıları ihtiyacına dikkat çek­mesi…

Ve… Basra’yı (dolayısıyla Hindistan ve Uzakdo­ğu’yu) Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu ile Ba­kü’yü (dolayısıyla Hazar bölgesini, Çin’i) Avrupa’ya bağlayacak Zengezur Koridoru gibi yatırımları hız­landırmak istemesi önemli…

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Dilucu-Kars ve Ovaköy-Şanlıurfa hatlarının aci­len tamamlanacak olması, OSB/liman bağlantıları­nın projelendirilmesi ise umut verici…

Ama yeterli mi? Hız verilmeli…