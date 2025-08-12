Nereden başlasam nasıl anlatsam
Önce Milei mucizesi ile başlayalım. Arjantin uçuyor, kaçıyor küresel PR’ına geçen 1,5 yıl sonrasında bakarsak durum şöyle özetle. TÜFE endeksi koltuğa geçtikten sonra eksponansiyel artıyor. Haliyle oradan aylık ve yıllık enflasyon oranı eski seviyelerine dönünce başarı gibi duruyor. Aslında arz ve gıda enflasyonu ve bütçede faiz giderleri düştüğü için bu oluyor.
Ama M2 para arzı artarken, merkez bankası bilançosu büyürken. Yani neoklasik, ortodoks para politikasının iddiası, Friedman cümlesine dayanarak talep enflasyonu yaratacağı inancı sürerken düşüyor. Peki, bu nasıl oluyor? Neoliberal Milei merkez bankasını kaldıracağını söylemişti ama kuru ve faizi baskılayarak bunu gerçekleştiriyor. Yani makro ihtiyati tedbirler ile serbest piyasayı kontrol ederek.
Cari açığı 2025 ilk çeyrek itibarı ile -4,5 milyar dolar ve dış borcu da 278 milyar dolar ile 2023’teki kötü seviyesine döndü. GSYİH büyümesi 2025 ilk çeyrekte binde 8 ile azalma sürecini sürdürüyor. Bütçede pozitife döndü, giderleri kıstı diye A level paylaşımlar coşku dolu başarısını anlatırken bütçe açığının GSYİH’ya oranı -%3,5. İşsizlik oranı 2025 ilk çeyrekte %7,9’a yükseldi, 1 milyonun üzerinde işsiz var. Yoksulluk oranını aldığı seviyeye getirirken, ekonomi yavaşlayıp işsizlik artarken nasıl düşürüyor sorusu da ayrı bir konu. Üstelik maaş artış oranı düşerken ve enflasyonun altındayken.
Kısaca, Arjantin mucizesini, Milei hikâyesini övenler ya matematik bilmiyor veya ekonomiden anlamıyor. Bir hatırlatma daha. Neoliberal Milei’nin liberteryen görüşü altında, emeklilerin protestosu varken, kongrede vekiller anlaşma şartlarını bilmezken, IMF’den yeni borç aldığını ve hala IMF’e en borçlu ülke olduğunu, en son kamu su idaresini İsrail firmasına sattığını da hatırlatalım. Ekonomiyi bilmeyiz ama ortada büyük bir PR başarısı olduğu kesin.
Deficit fiscal afuera
Neoklasik ana akımda yine bütçe açığı üzerinden yapısal reform çağrısı yapılarak kamuda tasarruf yapılmalı, israf kesilmeli dendi. Söylemlerde faiz giderlerine pek değinmeseler de hangi kalemde bu tasarruf olmalı kısmını bir türlü detayda görmek mümkün olmuyor. Faize ayrıca döneceğiz ama kesinti istenen gider kalemleri hangileri öğrenmek, duymak adına soralım.
2023-2024 yıllarında, merkezi bütçe giderlerinde, kara taşıtı alımlarının payı onbinde 3,4 seviyesinde. İl özel idarelerine yardımlar, arkeolojik kazı giderleri, KOBİ ve girişimcileri hibe destekleri mi mesela tasarruf edilmesi gereken kısımlar? Yoksa sosyal yardımlar, tarımsal destekler, sosyal güvenlik kurumlarına hazine yardımları ve bunlara cari transferler, personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primleri mi?
Kamuda çok fazla personel olduğu inancının yanlış olduğunu oransal ve rakamsal olarak daha önce dünyadan örneklerle yazmıştık. Keza faiz giderinin de personel giderini geçtiğini biliyoruz. Verimlilik olsun tabii ki. Kompozisyon önemli elbette. Ama bütçede hangi kalemde tasarruf ne kadar olmalı, bir duymak ve görmek lazım artık.
Orta koridor
Trump diyor ki Powell faizi yüksek tutarak bütçeye ağır faiz yükü getiriyor. “Ama o baz para” dedikleri doların ülkesinde senatörler Fed’in rezerv bankacılığı üzerinden ödediği faizlerin %44 oranında carry trade ile yabancı bankalara gitmesinden, yıllık 100 milyar dolar üzerinde faiz zararı etmesinden muzdarip. Klişe sloganlar yerine böyle oranlarla, rakamlarla konuşuyorlar oralarda.
KKM maliyetinin 60 milyar dolar olduğu haberi vardı. Bütçede Haziran 2023-2025 arasında ortalama dolar kuruna göre ödenen faiz gideri 85 milyar dolar. BDDK verilerine göre bankaların 2023-2025 yıllarında faiz gelirleri 393 milyar dolar. Bir rakamın anlamını ancak kıyaslayarak doğru yorumlamak mümkün olabilir. Yoksa Milei hikâyesine döner iş. Yok, illa Milei örnek gösterilecekse Arjantin bütçesinde faiz gideri artışı diğer tüm kalemlerdeki artış oranının altındaydı.
Azerbaycan Ekonomik Reformlar Analiz ve İletişim Merkezi, CAREC Enstitüsü ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) işbirliğiyle, aybaşında çıkan “THE MIDDLE CORRIDOR: NAVIGATING CURRENT REALITIES AND EMBRACING FUTURE PROSPECTS” İngilizce kitapta bölümümde, Orta Koridor için ödeme sistemleri ve ulusal paralarla dış ticareti yazdım.