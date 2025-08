Netlik, işverenin yeni rekabet gücü

İş dünyasında son beş yılda yaşanan dönüşüm, sadece teknolojiyi ya da iş model­lerini değil temel yönetim ref­lekslerini de değiştirdi. Artık iyi liderlik, büyük cümlelerle değil sade bir soruyla ölçülüyor: “Kar­şındakine kendini anlatabiliyor musun?” Günümüzde stratejiden önce güven, bütçeden önce şeffaf­lık, vizyondan önce netlik gereki­yor. Çalışanlar artık yalnızca bir rol ya da maaş değil netlik, yön ve anlam arıyor. Bu eğilim, içgörüye dayalı bir gözlem değil, geçtiğimiz günlerde açıklanan 2025 Yetenek Trendleri Raporu’nun verileriyle teyit ediliyor.

Page Group’un 50 binden faz­la profesyonelle gerçekleştirdiği araştırma, iş dünyasının gelece­ğine dair ezberleri bozan bulgular sunuyor. Türkiye’de yaklaşık bin çalışanın katılımıyla elde edilen sonuçlar, işverenler için yeni bir rekabet alanını işaret ediyor: Net­lik. Ve bu sadece iş tanımlarında değil, liderlik yaklaşımında, ile­tişim dilinde ve stratejik duruşta kendini gösteriyor.

Çalışanlar ‘bekle ve gör’ yaklaşımını benimsiyor

Araştırma sonuçlarını de­ğerlendiren PageGroup Türki­ye Genel Müdürü Fatih Cömert, günümüzde birçok profesyone­lin yeni iş fırsatlarına açık oldu­ğunu ancak ekonomik ve siya­si belirsizlikler nedeniyle ‘bekle ve gör’ yaklaşımını benimsediği­ni belirtiyor. Cömert “Bu durum, işverenler için en iyi yetenekleri bünyelerine katma sürecini da­ha karmaşık hale getiriyor. An­cak araştırmanın en dikkat çe­kici bulgusu, çalışanların ortak ihtiyacı maaş, esneklik, teknolo­ji, kültür ve değer gibi konularda netlik isteği” diyor.

Net olmanın doğru kişilerin çekilmesinde, şir­ket değerlerine uyumlu ve şeffaf­lığa değer veren bir iş gücü yara­tılmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Cömert, işverenlerin bu beklentiyi karşılamakta ne ka­dar başarılı olduklarının, artık re­kabette belirleyici bir unsur hali­ne geldiğini ifade ediyor. Veriler de bu yorumu destekliyor. Tür­kiye’de profesyonellerin yüzde 94’ü yeni pozisyonlara açık olsa da sadece yüzde 57’si aktif olarak yeni iş arayışında. Bu fark, işve­renlerin ne sunduğu kadar nasıl sunduğunun da önemli olduğunu gösteriyor. Açık, anlaşılır ve gü­ven telkin eden bir pozisyonlama, kararsız profesyonelleri harekete geçirebiliyor.

İşte bu konuda işverenler için birkaç öneri:

-Zorlukları stratejiye dö­nüştürün: Araştırmaya katılan­ların yaklaşık yüzde 77'si artık haftada en az bir kez yapay zekâ­dan yararlandıklarını söylerken, çoğunluğu üretkenlik ve iş kalite­si üzerinde olumlu etkilerini bil­diriyor. Yapay zekâ entegrasyonu, iş yeri esnekliği ve güven gibi kri­tik konularda açık ve sürdürülebi­lir stratejiler geliştirmek; işe alım ve bağlılık süreçlerinin temelini oluşturabilir.

-Şeffaflık yoluyla güven inşa edin: Araştırmaya katılan her beş kişiden biri, iş ihtiyaçları ile çalışan refahı arasında denge kurma konusunda liderliklerine çok az güvendiklerini veya hatta hiç güvenmediklerini, her on kişi­den birinden azı ise tam bir güve­ne sahip olduklarını söyledi. Açık iletişim ve şeffaf karar alma sü­reçleri, çalışanların bağlılığını ve üretkenliğini artırır. Bu da sürdü­rülebilir başarıyı destekler.

-Kararlı ve net liderlik ser­gileyin: Türkiye'deki profesyonel­lerin yüzde 94'ü gerçekten de ye­ni pozisyonlara açık, ancak sadece yarısı aktif olarak bakıyor, birçoğu bir sonraki hamlelerine temkinli yaklaşıyor. Belirsizlik dönemlerin­de dahi istikrarlı, özgüvenli ve net bir liderlik duruşu, yetenekleri elde tutmanın ve yeni yetenekleri çek­menin anahtarıdır.

Sözlere değil yönlere bakılıyor

Bu raporun en çarpıcı tarafı, değişen iş dünyasında artık net­liğin bir ‘soft skill’ değil, stratejik bir rekabet aracı olduğuna işaret etmesi. Daha da önemlisi, netli­ğin teknoloji, esneklik, maaş gibi konuların önüne geçerek insan­ları karar vermeye iten ana etken haline gelmesi. Belki de yıllardır aradığımız sadelik burada gizli: Daha az jargon, daha çok açıklık. Daha az kontrol, daha çok güven. Ve en önemlisi: Daha az vaat, da­ha çok netlik. Günümüz liderleri için karizmatik olmak, vizyoner olmak kadar anlaşılır olmak da gerekiyor. Çünkü artık insanlar sözlere değil, yönlere bakıyor.