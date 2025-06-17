Newsom’un yükselişi
Donald Trump’ın icraatları Amerikan kuruluş felsefesiyle git gide zıt bir hale gelmeye başladı. Bu zıtlıklar ve Trump’ın yapmış olduğu uygulamalar, Amerikan toplumunda her geçen gün daha büyük tepkilere sebep oluyor.
Son olarak yaşanan önemli bir hadise Trump karşıtı grupların güçlü bir şekilde birlik olmasını ve Amerika Birleşik Devletleri’nin birçok şehrinde eş zamanlı protestolara sebep oldu. Bu hadiselerden ötürü şu anda California’da Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına büyük tepki var. Bununla birlikte ‘ICE’ isimli Devlet biriminin adeta Soğuk Savaş Dönemi McCarthy komünist avına benzer bir şekilde göçmen avına çıkması halkta büyük tepki uyandırdı. Bu tepkinin karşısında California eyaletinin bilhassa Los Angeles şehrinde başlayan protestolar belli noktalarda şiddetli bir hal almaya başladı.
Fakat ne olursa olsun bütün bu güvenlik önlemlerinin ilk etapta sorumlusu şehir polisleri, daha sonra şehirlerin bağlı bulundukları county yönetimleri, ardından eyaletin genel güvenlik güçleri eğer bunların hiçbiri kafi gelmiyorsa işte o zaman Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşundan gelen bir yasa aktive edilir.
Trump’ın karşısında yepyeni bir blog
Amerika bir milis mücadelesiyle kurulmuş, İngiltere’den bağımsızlığını almış bir ülke. İşte bu yüzden eyaletlerdeki sorunların eyalet güvenlik güçleri tarafından aşılamaması halinde Ulusal Muhafızlar devreye girer. Silsile olarak Amerikan ordusuna bağlı ve son noktada da Savunma Bakanı ve Başkanın kontrolünde olan Ulusal Muhafızlar göreve çağrılır.
Bu genellikle Eyalet Valisinin talebi ve Başkanın desteğiyle ikili bir kararla hayata geçer. Fakat belli dönemlerde Amerikan Başkanının, Vali ile istişare etmeden hatta Valiye rağmen bu yetkilerini kullanarak eyaletteki Ulusal Muhafızları harekete geçirme durumu vuku bulabilir. İşte tam da bu noktada Trump’ın karşısında yepyeni bir blog daha belirdi. Trump’ın almış olduğu bu kararın anayasayla çatıştığını düşünen California Valisi Gavin Newsom, Trump’la önce sözlü sonra hukuki hatta bir noktadan sonra tehditlere varan bir mücadeleye girişti
Normal şartlarda Amerikan seçimlerine üç buçuk sene kala bana kim Başkan olur sorusunu sorsanız, hangi isimler o gün öne çıkıyorsa muhtemelen o isimler seçilemez hatta birçok kez aday bile olamadıklarını gördük derim. Fakat bu sefer durum biraz farklı. Tabii ki üç buçuk senede bu şartlar bin kere değişir hiç ummadığımız isimler hiç ummadığımız şekilde önümüze çıkar. Ama bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde 2028 seçimleri için bir isim öne çıkmaya başlıyor.
ABD Başkanı Gavin Newsom olabilir
Liderleri; şartlar ve o şartların yarattığı ortam, orada verdikleri mücadele ortaya çıkartır. Ben lider olacağım diye yürünmez. Hiç ummadık, umulmadık zamanlarda önlerine çıkan değişik olaylara verdikleri tepkiler onları lider yapar. Trump’ın California’da Ulusal Muhafızları, Valiye rağmen sahaya sürmesi, halk tarafından oluşan tepki ve bu tepkiler esnasında zaten Demokrat Parti’de parlayan yıldızlardan biri olarak görünen California Valisi Gavin Newsom’ın öne çıkması üzerinde itinayla durmamız gereken bir durum.
Eğer California Valisi bugünkü mücadelesini doğru verirse, şartları doğru kullanırsa ve arkasına sadece California halkını değil tüm eyaletlerdeki Trump muhaliflerini almayı başarabilirse, Amerikan Başkanı Gavin Newsom olabilir. Şunu söylemeden geçmeyelim Newsom öyle büyük bir fırsat yakaladı ki biraz önce bahsettiğim gibi şartları doğru değerlendirirse ve Amerika’da başlayan bu muhalefet rüzgarını arkasına alabilirse çok süratli ve rakipsiz bir yükselişle 2028’de Amerikan Başkanı olur. Ama bu işin adı siyaset, doğru şartları doğru değerlendirme sanatı. Aynı Newsom şartları doğru değerlendiremezse, bir daha Valilik ya da Senatörlük yapma imkanı bile olmayabilir.