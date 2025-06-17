Newsom’un yükselişi

Donald Trump’ın icraatları Ameri­kan kuruluş felsefesiyle git gide zıt bir hale gelmeye başladı. Bu zıtlıklar ve Trump’ın yapmış olduğu uygulamalar, Amerikan toplumunda her geçen gün da­ha büyük tepkilere sebep oluyor.

Son ola­rak yaşanan önemli bir hadise Trump karşıtı grupların güçlü bir şekilde birlik olmasını ve Amerika Birleşik Devletle­ri’nin birçok şehrinde eş zamanlı protes­tolara sebep oldu. Bu hadiselerden ötürü şu anda California’da Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına büyük tepki var. Bununla birlikte ‘ICE’ isimli Devlet bi­riminin adeta Soğuk Savaş Dönemi Mc­Carthy komünist avına benzer bir şekilde göçmen avına çıkması halkta büyük tep­ki uyandırdı. Bu tepkinin karşısında Ca­lifornia eyaletinin bilhassa Los Angeles şehrinde başlayan protestolar belli nok­talarda şiddetli bir hal almaya başladı.

Fakat ne olursa olsun bütün bu güvenlik önlemlerinin ilk etapta sorumlusu şehir polisleri, daha sonra şehirlerin bağlı bu­lundukları county yönetimleri, ardından eyaletin genel güvenlik güçleri eğer bun­ların hiçbiri kafi gelmiyorsa işte o zaman Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulu­şundan gelen bir yasa aktive edilir.

Trump’ın karşısında yepyeni bir blog

Amerika bir milis mücadelesiyle kurul­muş, İngiltere’den bağımsızlığını almış bir ülke. İşte bu yüzden eyaletlerdeki so­runların eyalet güvenlik güçleri tarafın­dan aşılamaması halinde Ulusal Muha­fızlar devreye girer. Silsile olarak Ame­rikan ordusuna bağlı ve son noktada da Savunma Bakanı ve Başkanın kontrolün­de olan Ulusal Muhafızlar göreve çağrı­lır.

Bu genellikle Eyalet Valisinin tale­bi ve Başkanın desteğiyle ikili bir karar­la hayata geçer. Fakat belli dönemlerde Amerikan Başkanının, Vali ile istişare et­meden hatta Valiye rağmen bu yetkileri­ni kullanarak eyaletteki Ulusal Muhafız­ları harekete geçirme durumu vuku bu­labilir. İşte tam da bu noktada Trump’ın karşısında yepyeni bir blog daha belirdi. Trump’ın almış olduğu bu kararın anaya­sayla çatıştığını düşünen California Va­lisi Gavin Newsom, Trump’la önce söz­lü sonra hukuki hatta bir noktadan son­ra tehditlere varan bir mücadeleye girişti

Normal şartlarda Amerikan seçimleri­ne üç buçuk sene kala bana kim Başkan olur sorusunu sorsanız, hangi isimler o gün öne çıkıyorsa muhtemelen o isimler seçilemez hatta birçok kez aday bile ola­madıklarını gördük derim. Fakat bu sefer durum biraz farklı. Tabii ki üç buçuk se­nede bu şartlar bin kere değişir hiç um­madığımız isimler hiç ummadığımız şe­kilde önümüze çıkar. Ama bugün Ameri­ka Birleşik Devletleri’nde 2028 seçimleri için bir isim öne çıkmaya başlıyor.

ABD Başkanı Gavin Newsom olabilir

Liderleri; şartlar ve o şartların yarat­tığı ortam, orada verdikleri mücadele ortaya çıkartır. Ben lider olacağım di­ye yürünmez. Hiç ummadık, umulmadık zamanlarda önlerine çıkan değişik olay­lara verdikleri tepkiler onları lider ya­par. Trump’ın California’da Ulusal Mu­hafızları, Valiye rağmen sahaya sürmesi, halk tarafından oluşan tepki ve bu tep­kiler esnasında zaten Demokrat Parti’de parlayan yıldızlardan biri olarak görü­nen California Valisi Gavin Newsom’ın öne çıkması üzerinde itinayla durmamız gereken bir durum.

Eğer California Va­lisi bugünkü mücadelesini doğru verir­se, şartları doğru kullanırsa ve arkasına sadece California halkını değil tüm eya­letlerdeki Trump muhaliflerini alma­yı başarabilirse, Amerikan Başkanı Ga­vin Newsom olabilir. Şunu söylemeden geçmeyelim Newsom öyle büyük bir fır­sat yakaladı ki biraz önce bahsettiğim gi­bi şartları doğru değerlendirirse ve Ame­rika’da başlayan bu muhalefet rüzgarını arkasına alabilirse çok süratli ve rakip­siz bir yükselişle 2028’de Amerikan Baş­kanı olur. Ama bu işin adı siyaset, doğru şartları doğru değerlendirme sanatı. Ay­nı Newsom şartları doğru değerlendire­mezse, bir daha Valilik ya da Senatörlük yapma imkanı bile olmayabilir.