  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Cüneyt DİRİCAN
  4. Nobel mi, Pulitzer mi?

Nobel mi, Pulitzer mi?

Cüneyt DİRİCAN
Cüneyt DİRİCAN cuneyt.dirican@dunya.com

Bir Ödülünüzü Alırım yazımız, kimseler yazmaz, haber yapmazken burada değin­diğimiz konuların tek tek piyasaya düşmesi nedeni ile haklı bir talebi içeriyordu. Geçen hafta “İstanbul Ekolünün” yazdığı başka bir konu ABD ve dünyada gündem oldu. Bu ne­denle “O Nobel veya O Pulitzer buraya gele­cek” başlığı da yazıya uygun olabilirdi. İstih­dam verileri uzun zamandır ve sürekli yanlış geldiği için Trump Bureau of Labor Statisti­cs başkanını görevden aldı. Fed, BLS ve enf­lasyon konusunda uzun zamandır ana akımda iddia edilenlerin aslında öyle olmadığı, yanlış olduğu tek tek ortaya çıktığı için, “veriler yan­lış geldiği için” yerine “kötü geldiği için” gö­revden aldı şeklinde yorumlar yine ana akım­da tercih edildi. İşin aslı neydi?

Gerçekleri tarih yazar

8 Temmuz 2025 “Hayaller IS-LM gerçekler BLS” aynen şunlar yazıyordu:

“BLS’in enflasyondaki etkisinden önce “du­al mandate” ile istihdam verileri için hatırlat­ma yapalım. Nisan 2024-25 arasında yıllık yaklaşık 600 bin kişi istihdamda (2009’dan bu yana en büyük sapma) daha fazla göründü ve BLS Ağustos 2024’de 818 bin kişiyi öngö­rüsünde düşürdü. Aylık sapma ABD seçimi­ne doğru artıp zirveyi görürken, işgücü ista­tistiklerinde genelde binde 1 revizyon olur­ken, Mart 2024’de binde 4 ile rekor kırılmış (William W. Beach, epicforAmerica.org; Han­dwerker, congress.gov).

BLS’in bütçedeki kesintiler ve personel ek­sikliği nedeni ile anket ve istatistik çalışma­larında ve enflasyon verisinde yeterince doğ­ruyu yansıtamadığı güncel tartışma konusu (Grossman, WSJ, 2025; Horsley, NPR, 2025). Eğer BLS enflasyon (sabit sepet) ve istihdam verileri gerçeği yansıt(a)mıyorsa, başta Fed, para ve maliye politikalarında doğru karar ve­rilmiş (Roth, 2024) veya Fed hedef faiz oranı­nı ayarlamayarak piyasaları manipüle etmiş midir (Kesici – Cutsinger, gisreportonline, 2024) veya BLS verileri ile istemese de karar­larında yanılmış ve piyasaları yanıltmış mı­dır? Ya IS-LM?”

Tarihi de İstanbul ekolü

27 Ağustos 2024 “818K” ise aynen şunlar yazıyordu: “818 rakamı akıllara başka şey­ler getirebilir. Mesela 300 Spartalı filmi gibi. Veya KKM’den kaynaklı 2023 merkez banka­sı finansalı gibi. Oysa başka. 818.000 kişi ya­nıldı geçen sene Bureau of Labor Statistics iş­sizlik verilerinde. BLS 1.5 yıldır sürekli geriye dönük revize ediyor. Phillips Eğrisi ile Fed, iş­sizlik karşılığında enflasyonu düşürmeyi or­todoks para politikası ile göze alırken, “eko­nomi soğumazken işsizlik verisi iyi geliyor, yumuşak inişle enflasyonu düşürdüler” diye söyleniyordu. Oysa işsizlik rakamı Avrupa ve dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan fazla yanılmış. Trump X ve Truth Social hesapla­rından skandal dedi. ABD’de tanıdıkları olan­lar bilir, işsizlik ve enflasyon ABD’de hâlâ so­run bu arada.”

Pulitzer, nobel çift kupa olsun

Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navar­ro “Biliyorsunuz, birçok kişi Donald Trump’ın Nobel Barış Ödülünü hak ettiğinden bahsedi­yor. Dünya ticaret ekonomisini temel olarak öğrettiği için, ekonomi dalında Nobel’e aday olabileceğini düşünüyorum.” dedi. Kurum­ların oluşumu ve refaha etkileri üzerine ödül alan Daron Hocadan sonra Trump aynı ödü­lü alırsa büyük sükse olur. Neyse ki şanslı­yız, Nobel Ekonomi Ödülü yok. Aynı dönemde Nobel anısına İsveç Merkez Bankasının eko­nomi alanında verdiği bir ödül var. Riksbank Trump’a bu ödülü verecek değil ya. Yoksa be­nim aynı ödülü bu haberlerle almam niye so­run olsun ki. Hem benim dünyanın ilk yapay zekâ kanununu çıkaran Avrupa Birliği’nin ha­zırlık raporlarında Daron Hocadan daha fazla atıfım var.

Çarşı fena karıştı

Nobel anısına ödüllü Milton Friedman’ın 31 Temmuz doğum günü, kendisinin bizzat “Yanıldım, merkez bankalarının para arzı­nı dolayısı ile enflasyonu kontrol edeceğinde eskisi kadar iddialı olmazdım” itirafı gibi ana akımda sürekli pas geçiliyor. Fed’in tartışma­lı FOMC toplantısında 2 guvernör yıllar sonra ilk defa faizde karşı yönde oy kullandı ve res­mi açıklama yaptı, guvernör Kugler istifa et­ti. Powell ile sorun yaşayan tek Kugler değil, 1 senede arkasına bakmadan kaçan Lael Brai­nard var. Azoria Capital Inc., James Fishback FOMC tutanaklarının şeffaf olmadığı ve açık­lanması için Fed’e dava açtı. Senatörler sü­rekli “End the Fed” çağrısında. İlk bilen değil, doğruları İstanbul Ekolü ile önden bilen olun.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bir ödülünüzü alırım 29 Temmuz 2025
3I/Atlas 22 Temmuz 2025
A Level 15 Temmuz 2025
Hayaller IS-LM gerçekler BLS 08 Temmuz 2025
Finans ve ekonomi ezberlerini bozmak isteyenler için 01 Temmuz 2025
Ekonomi ve finans ezberlerini bozmak isteyenler için 24 Haziran 2025
Swap hariç net rezerv 18 Haziran 2025
Dört kişi, dört kitap 10 Haziran 2025
 Son istatistik bükücü 03 Haziran 2025
80 model amfi tipi iktisat 28 Mayıs 2025