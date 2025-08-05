Nobel mi, Pulitzer mi?
Bir Ödülünüzü Alırım yazımız, kimseler yazmaz, haber yapmazken burada değindiğimiz konuların tek tek piyasaya düşmesi nedeni ile haklı bir talebi içeriyordu. Geçen hafta “İstanbul Ekolünün” yazdığı başka bir konu ABD ve dünyada gündem oldu. Bu nedenle “O Nobel veya O Pulitzer buraya gelecek” başlığı da yazıya uygun olabilirdi. İstihdam verileri uzun zamandır ve sürekli yanlış geldiği için Trump Bureau of Labor Statistics başkanını görevden aldı. Fed, BLS ve enflasyon konusunda uzun zamandır ana akımda iddia edilenlerin aslında öyle olmadığı, yanlış olduğu tek tek ortaya çıktığı için, “veriler yanlış geldiği için” yerine “kötü geldiği için” görevden aldı şeklinde yorumlar yine ana akımda tercih edildi. İşin aslı neydi?
Gerçekleri tarih yazar
8 Temmuz 2025 “Hayaller IS-LM gerçekler BLS” aynen şunlar yazıyordu:
“BLS’in enflasyondaki etkisinden önce “dual mandate” ile istihdam verileri için hatırlatma yapalım. Nisan 2024-25 arasında yıllık yaklaşık 600 bin kişi istihdamda (2009’dan bu yana en büyük sapma) daha fazla göründü ve BLS Ağustos 2024’de 818 bin kişiyi öngörüsünde düşürdü. Aylık sapma ABD seçimine doğru artıp zirveyi görürken, işgücü istatistiklerinde genelde binde 1 revizyon olurken, Mart 2024’de binde 4 ile rekor kırılmış (William W. Beach, epicforAmerica.org; Handwerker, congress.gov).
BLS’in bütçedeki kesintiler ve personel eksikliği nedeni ile anket ve istatistik çalışmalarında ve enflasyon verisinde yeterince doğruyu yansıtamadığı güncel tartışma konusu (Grossman, WSJ, 2025; Horsley, NPR, 2025). Eğer BLS enflasyon (sabit sepet) ve istihdam verileri gerçeği yansıt(a)mıyorsa, başta Fed, para ve maliye politikalarında doğru karar verilmiş (Roth, 2024) veya Fed hedef faiz oranını ayarlamayarak piyasaları manipüle etmiş midir (Kesici – Cutsinger, gisreportonline, 2024) veya BLS verileri ile istemese de kararlarında yanılmış ve piyasaları yanıltmış mıdır? Ya IS-LM?”
Tarihi de İstanbul ekolü
27 Ağustos 2024 “818K” ise aynen şunlar yazıyordu: “818 rakamı akıllara başka şeyler getirebilir. Mesela 300 Spartalı filmi gibi. Veya KKM’den kaynaklı 2023 merkez bankası finansalı gibi. Oysa başka. 818.000 kişi yanıldı geçen sene Bureau of Labor Statistics işsizlik verilerinde. BLS 1.5 yıldır sürekli geriye dönük revize ediyor. Phillips Eğrisi ile Fed, işsizlik karşılığında enflasyonu düşürmeyi ortodoks para politikası ile göze alırken, “ekonomi soğumazken işsizlik verisi iyi geliyor, yumuşak inişle enflasyonu düşürdüler” diye söyleniyordu. Oysa işsizlik rakamı Avrupa ve dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan fazla yanılmış. Trump X ve Truth Social hesaplarından skandal dedi. ABD’de tanıdıkları olanlar bilir, işsizlik ve enflasyon ABD’de hâlâ sorun bu arada.”
Pulitzer, nobel çift kupa olsun
Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro “Biliyorsunuz, birçok kişi Donald Trump’ın Nobel Barış Ödülünü hak ettiğinden bahsediyor. Dünya ticaret ekonomisini temel olarak öğrettiği için, ekonomi dalında Nobel’e aday olabileceğini düşünüyorum.” dedi. Kurumların oluşumu ve refaha etkileri üzerine ödül alan Daron Hocadan sonra Trump aynı ödülü alırsa büyük sükse olur. Neyse ki şanslıyız, Nobel Ekonomi Ödülü yok. Aynı dönemde Nobel anısına İsveç Merkez Bankasının ekonomi alanında verdiği bir ödül var. Riksbank Trump’a bu ödülü verecek değil ya. Yoksa benim aynı ödülü bu haberlerle almam niye sorun olsun ki. Hem benim dünyanın ilk yapay zekâ kanununu çıkaran Avrupa Birliği’nin hazırlık raporlarında Daron Hocadan daha fazla atıfım var.
Çarşı fena karıştı
Nobel anısına ödüllü Milton Friedman’ın 31 Temmuz doğum günü, kendisinin bizzat “Yanıldım, merkez bankalarının para arzını dolayısı ile enflasyonu kontrol edeceğinde eskisi kadar iddialı olmazdım” itirafı gibi ana akımda sürekli pas geçiliyor. Fed’in tartışmalı FOMC toplantısında 2 guvernör yıllar sonra ilk defa faizde karşı yönde oy kullandı ve resmi açıklama yaptı, guvernör Kugler istifa etti. Powell ile sorun yaşayan tek Kugler değil, 1 senede arkasına bakmadan kaçan Lael Brainard var. Azoria Capital Inc., James Fishback FOMC tutanaklarının şeffaf olmadığı ve açıklanması için Fed’e dava açtı. Senatörler sürekli “End the Fed” çağrısında. İlk bilen değil, doğruları İstanbul Ekolü ile önden bilen olun.