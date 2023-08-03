‘Notçular’ yeniden oyuna dahil olabilir!

Uzun zamandır yaptığı açıklamalar, aldıkları kararlar piyasalar üzerinde etkili olmayan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları yeniden konuşulmaya başlanabilir. Değişim sonrası ilk Fitch, 8 Eylül’de Türkiye’nin notunu masaya yatıracak.

Seçimlerin ardından sermaye piyasalarında oluşan bahar havası devam ediyor. Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle ‘rasyonel’ politikalara dönüşün başlaması uzun zamandır uzak duran yabancılar yeniden Türkiye’yi radarlarına aldı.

Hisse senedi piyasalarında yabancıların net alımları son 2 ayda 1.5 milyar doları aşarken piyasadaki payları yüzde 30’un üzerine çıktı. Bu rakam geçmiş verilere bakıldığında oldukça düşük. Ancak geleceğe yönelik olumlu beklentileri destekliyor. Türkiye’de alım yapan yabancılar şimdilik kısa vadeli fırsatları kovalayan fonlar.

Geçmişte çok tartışıldı

Orta ve uzun vadede yabancı girişinin hızlanması için atılacak adımlar önemli. Bu süreçte yine uzun zamandır aldığı kararlar, yaptığı açıklamalar piyasalar üzerinde etkili olmayan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ‘oyuna’ dahil olur mu?

Büyük yabancı fonların yatırım kriterleri arasında ülkelerin kredi notları da var. Geçmişte kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili aldıkları kararlar çok tartışıldı. Bazen kararlar ‘siyasi’ olarak yorumlandı bazen de ‘gerçek dışı’. Ama önümüzdeki süreçte kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları yeniden gündemin üst sıralarına yerleşebilir.

Gözler 8 Eylül’e çevrildi

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, ekonomi yönetiminde yapılan değişiklik, rasyonel politikalara geri dönüş mesajları kredi notlarına olumlu etki yapabileceğine yönelik görüşler kuvvetleniyor. En büyük 3 kredi derecelendirme kuruluşları arasından Türkiye’nin kredini notunu masaya yatıracak olan ilk kurum Fitch.

Geçmiş yıllarda S&P ve Moody’s’e göre Türkiye’ye daha ‘ılımlı’ yaklaşan Fitch, 8 Eylül’de Türkiye’nin kredi notuyla ilgili kararını açıklayacak. S&P 29 Eylül’de, Moody’s ise 15 Aralık’ta Türkiye’nin kredi notunu gözden geçirecek. Şu an Türkiye’nin kredi notu Moody’s’de ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin 6 kademe, S&P ve Fitch’te 5 kademe altında. Moody’s Türkiye’nin not görünümünü ‘durağan’ olarak belirlerken diğer iki kurumda görünüm negatif.

Daha kötüsü zor

Türkiye ile aynı nota sahip ülkelere bakıldığında gerçekten ekonomik büyüklük anlamında pek kıyas kabul edilecek ülke yok. Örneğin Moody’s Türkiye’yi Moldova, Saint Vincent ve Grenadinler, Bosna Hersek, Kenya, Moğolistan, Nikaragua ile aynı kategoride değerlendiriyor. Fitch’in not skalasında Türkiye ile aynı kategoride Kenya ve Barbados da yer alıyor. Dolayısıyla not açısından aslında ‘en kötü’ görülmüş gibi. Daha alt kategorilerde zaten borç ödemelerini yapamayacak ülkeler sıralanıyor.

Atılan adımlar kararı etkileyebilir

Türkiye ile ilgili not kararını ilk açıklayacak kurum olan Fitch, seçimlerin ardından yayımladığı notta, “Türkiye notuna yönelik aşağı yönlü baskının yumuşamasında seçim sonrası güveni istikrara kavuşturacak, makroekonomik ve finansal istikrar riskleri azaltacak ve dış finansmana erişimi iyileştirecek politika değişimlerine odaklanacağız” demişti.

Notta regülasyonlara yönelik ve sermaye akışını düzenleyen önlemlerin potansiyel politika değişikliklerinin karmaşıklığını artırdığı belirtilmişti. Hem bu açıklamada vurgulanan başlıklar hem de içeride atılan adımlara bakıldığında Fitch, en kötü negatif olan not görünümünü yukarı yönlü revize edebilir.