‘OBİ’lere yönelecek aktifini 15 milyar TL’ye çıkartacak

2015 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Azerbaycan menşeeli PASHA Bank, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde ‘odaklı’ bankacılık yapıyor. Müşteri ağını genişletmeyi hedefleyen banka, daha inovatif olmaya hazırlanıyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde; ticaret ve yatırım yapmak isteyen, mevcut iş hacmini artırmayı hedefleyen firmalar için “finansal köprü” görevini üstlenen PASHA Bank, Türkiye’deki büyümesini orta büyüklükteki işletmelerle (OBİ) yapacak. 9 milyar TL olan aktif büyüklüğünü 3 yıl içerisinde 15 milyar TL’ye çıkarmayı hedefleyen banka, seküritazyon işlemlerinde de büyüyecek.

PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “Odaklı bankacılık yapmaya devam edeceğiz. Bankalar kendi niş alanlarını yaratmadıkları sürece katma değer yaratamayacak. Bizim de amacımız hizmet verdiğimiz alanlarda en iyisi olmak. Biz bunun peşindeyiz” dedi. Eynahan, DÜNYA’nın sorularını yanıtladı.

PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, "Bankanın şu anda aktif büyüklüğü 9 milyar TL. 3 yıl önce 3 milyar TL olan aktif büyüklümüzü önümüzdeki 3 yıl içerisinde 15 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diyen Cenk Eynehan, bankanın projelerine yönelik şunları söyledi: “Bundan sonra hizmet ve ürün ağını geliştirmek istiyoruz. Müşteri talepleri hızlı, zamanında ve ucuz olacak; önceliğimiz bu.

Banka olarak ürün gamımızı değiştirmeyeceğiz. Yatırımcımız yatırım kredisi istiyor ve vermeye devam edeceğiz. Bunu müşterinin istediği zamanda, uygun fiyatla ve izlenebilir, gözlemlenebilir yapmaya çalışıyoruz. Daha inovatif olmaya çalışıyoruz. Müşteri talepleri çık hızlı değişiyor. Son 3 yılda sektöre 16 banka girdi. Türkiye’de rekabet çok arttı.

Bu rekabet ortamında işimizi büyüteceğiz. Banka olarak, Azerbaycan ve Türkiye üçgeninde proje finansmanı konusunda devam edeceğiz.” Eynehan, bundan sonraki büyüme stratejileriyle ilgili olarak ise, büyük kredi ölçeğinden orta büyüklükteki şirketlerin finansmanına yönelecekleri bilgisini verdi. Eynehan, “Kurumsal proje finansmanlarına değil daha çok ticari, orta büyüklükteki işletmelerin yani OBİ’lerin projelerini finanse etmek istiyoruz.

500 milyon dolarlık finansman değil de 10-15 milyon dolarlık finansmanları yapmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu ölçeği hedefliyoruz. Daha ticari segmente inip onların ihtiyaçlarına göre uzun vadeli proje finansmanları sağlıyoruz. Şuanda özellikle odaklandığımız birkaç sektör var. Enerji ve madencilik sektörünün çok katma değerli olduğunu ve daha da gelişeceğini düşünüyoruz. Ayrıca turizm sektörü de bizim için çok önemli.”

Yenilenebilir enerji, turizm ve tarımı finanse ediyoruz

“Bankamız, 2015-2023 yılları arasında 8 senede oldukça ölçeklendi. Odaklı bankacılık yapmaya çalışıyoruz” diyen Eynehan, “Azerbaycan Türkiye ve Gürcistan ticaretinin peşinden koşuyoruz. Sadece Azerbaycanlı işadamları veya Azerbaycan’da iş yapan Türk işadamlarına değil Türkiye’de de yatırımlara uzun vadeli destek sağlıyoruz. Bu anlamda özellikle yenilenebilir enerjide çok aktif rol oynadık. Ayrıca, son dönemde farklı projelere de girmeye karar verdik. Göcek’te bir Port ve Ortaköy’de bir otele finansman sağlayarak, turizm sektörüne giriş yaptık” dedi.

Konut ve otoda, sat ve geri kirala işlemlerine başladık

PASHA Bank, Sat ve Geri Kirala (Sale & Leaseback) işlemlerine başladı. “Bu segmentte uzun vadeli fon yaratabildik” diyen Eynehan, “Gayrimenkulden sonra otomotivde de başladık. Son 2 yılda iş dünyası vadelerin uzatılmasını istiyor. Biz de onları bu yöntemle hem karşılıklarımızı iyi yönetebilmek hem de onlara uzun vadeli kredi sunabilmek için bu alana yöneldik. Bu bizim üçüncü odağımız olacak” dedi.

2024’te 3 milyar TL seküritizasyon ihraç edecek

“Türkiye’nin en büyük seküritizasyon bankalarından biriyiz” diyen Cenk Eynehan, “Varlığa dayalı menkul kıymet ihracında (VDMK) hatırı sayılır bir ölçek yakaladık. Özellikle tarım, otomotiv, kimya sektöründe büyük ihraçlarımız oldu. Önümüzdeki dönemde sektörlerde ihtiyaçlar farklılaşabilir, burada da yol almaya devam edeceğiz.

Bu alanın gelişeceğini de düşünüyoruz. Bu yıl 1.3 milyar TL VDMK ihracı yapmış olacağız. Önümüzdeki sene ise hedef 3 milyar TL seküritizasyon yoluyla ihraç yapmak. Bu arada Türkiye’deki ilk buğday fiyatına endeksli ilk seküritizasyon ihracını da biz yaptık” diye konuştu. Eynehan, Azerbaycan’da da eurobond ihraç edeceklerini söyledi.

Azerbaycan vatandaşlarına konut kredisi

Türkiye’de ev almak isteyen Azerbaycanlı vatandaşlara yönelik konut kredisi vermeye başladıklarını ifade eden Cenk Eynehan, “Azerbaycan vatandaşları kendilerini Türkiye’de evlerinde gibi hissediyorlar.

Burada rahat etmeleri, ev sahibi olmaları için bu alana girdik. Bölgesel gücümüzü kullanmak istedik. Fakat regülasyonlar nedeniyle önümüz kesildi. Çok ciddi bir taleple karşılaşmıştık. Limitlerin kısıtlanması ve konut fiyatlarındaki köpük nedeniyle bu projemizde beklemeye geçildi. Fakat normalleşme ile bu alanda yeni ürünlerle büyüyeceğiz” dedi.

2024 ikinci yarıdan sonra öngörülebilir ortam olacak

Cenk Eynehan, Türkiye’de şu anda uzun vadeli yatırım yapma ortamının henüz oluşmadığını ama 2024 yılı ikinci yarıdan sonra faizlerin düşeceğini ve 3 yıldır ötelenen yatırımların başlayacağını tahmin etti. Banka olarak 2 yıldır piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini ve kısa vadeli kredilerle işletme sermayesi finanse ettiklerini belirten Eynehan, “Uzun vadeli yatırım yapma ortamı henüz oluşmadı.

Faizlerin üzerinde getiri sağlamak kolay değil” dedi. Enflasyona paralel faiz oranlarındaki yükselişin birkaç ay daha devam edeceğini söyleyen Eynehan, “Fakat 2024 ikinci yarıdan sonra, seçimlerin bitmesi ve enflasyon ile faizlerin ocakşubat ayı ile burnunu aşağı çevirmesi sonrasında daha öngörülebilir bir ortamın oluşabileceğini düşünüyorum.

Ertelenen veya bekletilen yatırımların yavaş yavaş finanse edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü Türk iş dünyası yatırım yapmak isteyen büyümek isteyen girişimci bir toplum. Fabrikaları büyütmek, tesisleri geliştirmek isteyecekler.

3 yıldır birikmiş bir talep var, bunun karşılanması gerekiyor. Bankalar da kredi vermek istiyor. Türkiye’nin reytinginin yükseleceği, dışarıdan kaynak gireceği, yabancı yatırımların artacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki ikinci yarıdan sonra Türkiye’nin sonraki 3 yıl gerçekten ivmeleneceğini ve çok fazla yatırım çekeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Karabağ’ın yeniden inşasına 100 milyon dolar destek

Azerbaycan'ın Karabağ'ı yeniden imar sürecinde banka olarak Türk işadamlarına bölgedeki alt ve üst yapıda ciddi destek verdiklerini kaydeden Eynehan, “Hem Capital Bank hem PASHA Bank Azerbaycan ve hem biz Türkiye’den bu projeleri destekledik. Buradaki proje 1 yıllık proje değil, tren yolu ve otoyollar, okullar, havalimanları…

Bölgeye çok fazla Türk işadamı gitti. Toplam 20 milyar dolarlık proje için 3,5 yılda 5 milyar dolar olması bekleniyor. Bizim bölgenin finansmanına desteğimiz 100 milyon dolar civarında” dedi. 3 yıldır banka olarak startuplara iki fon üzerinden yatırım yaptıklarını ifade eden Eynehan, “Fonların yaptığı yatırımların geri dönüşlerini bekliyoruz. Bu bizim için önemli” dedi.

Normalleşme başladı

Merkez Bankası’nın makro ekonomik ihtiyati tedbirler çerçevesinde alınan regülasyonların bankacılık sektörüne etkilerini konuştuğumuz Cenk Eynehan, “Merkez Bankası yavaş yavaş normalleşmeye başladı. Beklentim 1 yıl içerisinde bu regülasyonların normalize olacağı yönünde” dedi.