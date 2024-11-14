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Öğretmen…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

“Bilgili/yetenekli/nitelikli çalışan” ih­tiyacımız, çığ gibi büyüyor…

***

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

1 milyon 42 bin atanmayan öğretmenin atama beklediğini hatırlattı…

Ekledi:

“Milli Eğitim Akademisi diye bir şey ku­ruyorlar…

Ve…

“Üniversite diploması bir işe yara­maz…

Akademiye, emekli olan öğretmen ka­dar öğretmen alıp, 2 yıl bakacağım…

Davranışına göre kimini atayacağım, kimini atamayacağım…” diyorlar…”

***

Oysa…

Yüzbinlerce öğretmen adayının,

“Çocukların yeteneklerini geliştirecek/ analiz-sorgulama vb. gibi pratiklerini artıra­cak” kabiliyete/donanıma kavuşmaları için, milletin vergisi/alın teri ile okuttuğumuzu da biliyoruz…

***

Ama…

Donanımlı öğretmen/akademisyen açığının “neden olduğu sonuçları” yaşıyoruz…

Üstüne:

Ücret politikası ile öğretmene/akademisye­ne kendini geliştirme fırsatı da tanımıyoruz…

Üstüne:

Öğretmeni/akademisyeni “öğrenci” yerine, mülakat/haksız rekabet/geçim gibi sıkıntılarla uğraştırıyoruz…

***

Dahası:

Eğitim Fakültesi mezunu olmayanı (vasıf­sızı ayırt etmeden!) ‘ücretli/vekil öğretmen’ olarak görevlendirebiliyoruz...

VELHASIL

Çok övündüğümüz genç nüfus, yetiştirdiğimiz öğretmenler sayesinde üreten/geliştiren/kalkınan toplumun katalizörü olabilir…

Tersi durumda gençler, borçlanan/ muhtaç toplumun katalizörü anlamı­na gelir…

***

Öğretmeni “şoförlük” de yapmaya; berberi “vekil öğretmen” atamaya zor­layan sistem sayesinde, bugün, üreti­ci/ihracatçı bütün sektörler, teknik/ bilgili/yetenekli çalışan bulamama sıkıntısı yaşıyor…

Ve…

O nitelikte beşeri sermayen olmayın­ca, kalan finansal sermayen de eriyor…

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