Öğretmen…
“Bilgili/yetenekli/nitelikli çalışan” ihtiyacımız, çığ gibi büyüyor…
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
1 milyon 42 bin atanmayan öğretmenin atama beklediğini hatırlattı…
Ekledi:
“Milli Eğitim Akademisi diye bir şey kuruyorlar…
Ve…
“Üniversite diploması bir işe yaramaz…
Akademiye, emekli olan öğretmen kadar öğretmen alıp, 2 yıl bakacağım…
Davranışına göre kimini atayacağım, kimini atamayacağım…” diyorlar…”
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Oysa…
Yüzbinlerce öğretmen adayının,
“Çocukların yeteneklerini geliştirecek/ analiz-sorgulama vb. gibi pratiklerini artıracak” kabiliyete/donanıma kavuşmaları için, milletin vergisi/alın teri ile okuttuğumuzu da biliyoruz…
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Ama…
Donanımlı öğretmen/akademisyen açığının “neden olduğu sonuçları” yaşıyoruz…
Üstüne:
Ücret politikası ile öğretmene/akademisyene kendini geliştirme fırsatı da tanımıyoruz…
Üstüne:
Öğretmeni/akademisyeni “öğrenci” yerine, mülakat/haksız rekabet/geçim gibi sıkıntılarla uğraştırıyoruz…
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Dahası:
Eğitim Fakültesi mezunu olmayanı (vasıfsızı ayırt etmeden!) ‘ücretli/vekil öğretmen’ olarak görevlendirebiliyoruz...
VELHASIL
Çok övündüğümüz genç nüfus, yetiştirdiğimiz öğretmenler sayesinde üreten/geliştiren/kalkınan toplumun katalizörü olabilir…
Tersi durumda gençler, borçlanan/ muhtaç toplumun katalizörü anlamına gelir…
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Öğretmeni “şoförlük” de yapmaya; berberi “vekil öğretmen” atamaya zorlayan sistem sayesinde, bugün, üretici/ihracatçı bütün sektörler, teknik/ bilgili/yetenekli çalışan bulamama sıkıntısı yaşıyor…
Ve…
O nitelikte beşeri sermayen olmayınca, kalan finansal sermayen de eriyor…