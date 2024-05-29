Öncelikli projemizin üçte birini 36 yılda tamamladık!

Yıllardır tekrarlıyoruz: “Kıt olan kaynaklarımız verimli kullanılmalı; Dağılımda, maliyet düşürecek/ihtiyacımız olan projeler önceliklendirilmeli…”

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Nedir öncelikli projeler?

Örneğin:

Yıl 1989…

GAP Master Planı hazırlanmış…

32 milyar dolarlık yatırım ile 22 baraj, 19 hidreoelektrik santral ve sulama projeleri yapımı programlanmış…

Ve elektrik üretiminin yanında, 1.8 milyon hektarlık alanın sulaması için gereken yatırımlar önceliklendirilmiş...

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Planın kapağında yazıyordu: “2000 yılında tamamlanacak barajlar ve sulama projeleri sayesinde GAP, Tarıma Dayalı İhracat Bölgesi haline gelecek.”

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Ama o dönem (nedense!) “otoyol projeleri” önceliklendirilmiş…

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1999 yılında, benim de bulunduğum toplantıda, dönemin Devlet Bakanı Salih Yıldırım açıklamıştı: “GAP Projesi yavaşladı. Finansman sağlamaz ve bu hızla gidersek sulama projelerini 20 yılda bitirebileceğiz…

Oysa, sulama projelerini tamamladığımızda bırakın kendine yeterliliği, 40-50 milyar dolarlık ihracatın da önünü açabiliriz…

Yaklaşık 4-5 milyon kişiye de iş imkanı sağlayabiliriz…”

VELHASIL

O toplantının ardından 26 yıl geçti…

Ne oldu sulama projeleri? Otoyol gibi projelerin arasından sıyrılıp, önceliklendirilemedi…

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Sonuç: GAP Projesi’ne göre 1.8 milyon hektar sulanacaktı; 36 yılda yapılan yatırımlarla 633 bin hektara ulaşılabildi…

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Sonuç: Tarım ürünlerinde yüksek fiyat artışından, ithal bağımlılığına kadar birçok olumsuz makro ve mikro veri…

(Yarın, EKK’nın “sulama projeleri desteklenecek” açıklamasının ayrıntıları ile devam edelim)