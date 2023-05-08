Online satış neler getirecek?
Dünya gerçekten değişti. Müşteriler de farklı. İş yapış biçimleri, sektörler, işler hepsi bir farklı ve rüzgardan nasibini almayan yelkenli ya duruyor ya batıyor.
Yeniliğe kapalı olanlar hep geride kalıyor. Yıllar önce ilk Paris’e gittiğimde Şanzelize’deki Peugeot butiğini görünce şaşırmıştım, bizdeki dev plazalar yerine minimal tatlı bir showroom, Renault keza öyle.
Tek otomobil bazen 2, sonra Tesla geldi otomobili başka bir şeye dönüştürdü, seveni var sevmeyeni var ama showroomsuz, online siparişli, mail yöntemiyle bilgilendirilen otomobil satın almak pek de aşina olduğumuz şey değil.
Bizde pandemi öncesi kora kor fiyat mücadelesi, pazarlık sünnettir anlayışı, bayi çalışanlarının iki dakika içerisinde “Bey’den abicim’e” geçen samimiyet seviyesi bir anda web sayfası üzerinden otomobil takip eden, donanım seçen, fiyat pazarlığının sohbeti bile geçmeyen bir ortamla yer değiştirdi. Geçtiğimiz hafta Mercedes-Benz Türkiye de 15 Mayıs itibariyle online satışa geçeceğini açıkladı. Bayiler acenteye dönüşüyor sistemle, faturayı ana merkez kesiyor.
Bunda bayilerin üzerinde oluşan stok, açıktan para alma, ek aksesuar giydirme gibi kara bulutların etkisi de çoktur. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan: “Yeni satış modelimiz ile en iyi müşteri deneyimini sunma sözümüzü ileri taşıyoruz” derken hedefin müşteri memnuniyeti, tek fiyatlama olduğuna değindi.
Toplantıda bayiler de vardı ve genel hatlardan memnun oldukların belirttiler yani, ilk etapta bir sorun yok gibi. Bu sayede İstanbul ile Ankara bayisi arasında bir fiyat farkı olmayacak, bayiler yine satış yapabilecek ama nihai satışı ana marka gerçekleştirecek. Bayilerin stok maliyetleri de bu sayede Mercedes-Benz tarafından yüklenilecek . Bakalım bu sistem neler getirecek?
Bekdikhan’ın dediğine göre satış yapılan müşteriler de dikkatle inceleniyormuş, alış satış süreçleri hep takip altındaymış.
Her gün yükselen trendler ilerleyen, bulanın sattığı “altın yumurtlayan tavuk” dönemi ne zaman biter bilinmez ama bitene kadar online satış yöneliminin artacağına eminim.