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Online satış neler getirecek?

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Dünya gerçekten değişti. Müşteriler de farklı. İş yapış biçimleri, sektör­ler, işler hepsi bir farklı ve rüzgar­dan nasibini almayan yelkenli ya duruyor ya batıyor.

Yeniliğe kapalı olanlar hep geride kalıyor. Yıllar önce ilk Paris’e gittiğimde Şanzeli­ze’deki Peugeot butiğini görünce şaşırmış­tım, bizdeki dev plazalar yerine minimal tatlı bir showroom, Renault keza öyle.

Tek otomobil bazen 2, sonra Tesla geldi otomobili başka bir şeye dönüştürdü, seveni var sevmeyeni var ama showroomsuz, onli­ne siparişli, mail yöntemiyle bilgilendirilen otomobil satın almak pek de aşina olduğu­muz şey değil.

Bizde pandemi öncesi kora kor fiyat mücadelesi, pazarlık sünnettir anlayı­şı, bayi çalışanlarının iki dakika içerisinde “Bey’den abicim’e” geçen samimiyet sevi­yesi bir anda web sayfası üzerinden otomo­bil takip eden, donanım seçen, fiyat pazarlı­ğının sohbeti bile geçmeyen bir ortamla yer değiştirdi. Geçtiğimiz hafta Mercedes-Benz Türkiye de 15 Mayıs itibariyle online satışa geçeceğini açıkladı. Bayiler acenteye dönü­şüyor sistemle, faturayı ana merkez kesiyor.

Bunda bayilerin üzerinde oluşan stok, açıktan para alma, ek aksesuar giydirme gi­bi kara bulutların etkisi de çoktur. Merce­des-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomo­bil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan: “Yeni satış modelimiz ile en iyi müşteri deneyimi­ni sunma sözümüzü ileri taşıyoruz” derken hedefin müşteri memnuniyeti, tek fiyatla­ma olduğuna değindi.

Toplantıda bayiler de vardı ve genel hat­lardan memnun oldukların belirttiler yani, ilk etapta bir sorun yok gibi. Bu sayede İs­tanbul ile Ankara bayisi arasında bir fiyat farkı olmayacak, bayiler yine satış yapabile­cek ama nihai satışı ana marka gerçekleşti­recek. Bayilerin stok maliyetleri de bu saye­de Mercedes-Benz tarafından yüklenilecek . Bakalım bu sistem neler getirecek?

Bekdikhan’ın dediğine göre satış yapılan müşteriler de dikkatle inceleniyormuş, alış satış süreçleri hep takip altındaymış.

Her gün yükselen trendler ilerleyen, bu­lanın sattığı “altın yumurtlayan tavuk” dö­nemi ne zaman biter bilinmez ama bitene kadar online satış yöneliminin artacağına eminim.

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