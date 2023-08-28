Otomobil saat ilişkisi

Bu hafta öyle ilginç bültenler geldi ki detaylı olarak yazmayı planladığım bir konuya temas etmeden geçmek istemedim. Rolls-Royce iki özel otomobilinde bir birinden özel saat markalarıyla çalışıyor. Birinde Vacheron Constantin diğerinde ise Audemars Piguet.

Zarafet ve prestij sembolü markaların saat markalarıyla işbirlikleri sürüyor. Terzi işi otomobil tasarımlarında hep bir saat oluyor artık. Bu da benim gibi saat sevenlerin yüzünü güldürüyor. Mercedes-Benz IWC ilişkisi, Ferrari RM birlikteliği akla gelenlerden. Rolls-Royce da kullanıcısı neyi seviyorsa onu yapıyor. Türkiye’de benzer işleri yapan markalar da olacak gibi.

Özellikle yakın dönemde yaptığı işleri sıkı takip ettiğim ve Defender modellere yeni elbise diken VLC Atelier’in kurucularından Erdem Dinçsoy da geçenlerde bizim Türkiye Saat Kulübü üyelerine “otomobilin içerisinde saat olsa nasıl bakarsınız” sorusunu sorarak ateşi fitiller. Benim cevabım harika olur. Öte yandan Chopard’ın Mille Miglia ile olan işbirliği, Porsche’nin kendi koleksiyonu, Tag Heuer gibi markalar hem yarışla hem yarışçıyla özdeşmiş.

Ya Rolex, Daytona deyince akan sular durur. Saat tutkunlarının ve otomobil sevenlerin hayallerini süsleyen bu model de her dönem liste başı olacaktır. Bir dönem Land Rover Zenith birlikteliğinden de güzel şeyler çıkmıştı. Jacob & Co Bugatti ile sıkı çalışıyor. Bakalım yeni işbirlikleri neler olacak. Otomobil markalarının saatçilerle birlikte teknecilerle yaptığı işbirliklerine hayranım bir sonraki haftalarda biraz da onlara dokunalım.