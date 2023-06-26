Otomobil satışlarının gazı kaçıyor mu?

Herkesin sorduğu soru bu. Ben de bu haftayı iki yurtdışı seyahatinde geçirmişken, hem Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt hem de Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak’a konuyu sordum. Anladığım şu, şu andaki talep o kadar fazla ki sene sonunu görecek tüm hedefleri tutturacak kadar otomobil satılmış, kaparolanmış, planlanmış. Fakat Bozkurt’un söylediği senenin son çeyreği çok önemli. Talebin yavaş yavaş normalleşeceğini düşündüğü son çeyrekten sonra her şeyi tekrar bir düşünmek gerekecek gibi. Biz bu sohbeti yaparken Merkez Bankası faiz kararını bile açıklamamıştı, Bozkurt da “Şu anda konuştuğumuz belki sayfalarınıza çıkana kadar bile bayatlayacak” derken haksız değildi. Türkiye’de uzun vadeli planlama yapabilmek şu koşullarda mümkün değil, sektör olumlu giderken bile “aman tadımız kaçmasın” şeklinde itidalli. Çünkü yöneticiler tecrübeli, kimse ÖTV indiriminden falan bahsetmiyor, yeni vergiler çıkmasın da yeter düşüncesi hasıl. Bozkurt “Bu yıl otomobil alabilsek 90-100.000 satardık alamadık hedefimiz 55.000” diyor. Yani potansiyel hala çok. Bozkurt’un söylediklerinden altını çizdiğim not şu: “Şu anda 1.6 altındaki tüm modellerin yüzde 80’lik matrah dilimine girdiğini görüyoruz. Normal şartlarda bu konuda acil bir güncelleme yapılmasını bekleriz.” Opel Genel Müdürü Emre Özocak da benzer düşüncelerde, PSA Grubu nispeten tedarikte daha şanslı gözüküyor, yüzler gülüyor, müşterilerin yaş ortalaması 3-4 yaş düşmüş Opel’de. Özocak da temkinli, özellikle son çeyrekte al sat işlerinin düşeceğini söylüyor, bu arada Özocak ve ekibi bayileri de sıkı denetliyor, gelen müşteri yorumlarına göre de olası sorunları baştan çözmeye çalıştıklarını ifade ediyor. Yani olur da bir bayi müşteriye zoraki ekstra bir şey sattıysa ve bu markaya geldiyse bayinin kotaları azaltılıyor. Özocak gelecek yıllar için satış ekiplerini motive etmenin de önemine dikkat çekti. Şöyle demiştim Özocak’a satış ekipleriniz tıpkı Rolex butiklerine dönüştü ve sadece teslim ediliyor, pazarlık, planlama yok bu konuda ne düşünüyorsunuz. “Haklısın biz de bununla uğraşıyoruz ekibi motive tutmaya çalışıyoruz” dedi. Bakalım sene sonunu bekleyip göreceğiz.