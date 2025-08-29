  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Koray ÖZTOPÇU
  4. Otomotiv değer zincirinin geleceği: Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve küreselleşmeye uyum

Otomotiv değer zincirinin geleceği: Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve küreselleşmeye uyum

Koray ÖZTOPÇU
Koray ÖZTOPÇU Mobilitiye Doğru koray.oztopcu@dunya.com

Küresel adımlar, de­ğişimler, gümrük vergileri, tarifeler, yarı iletkenler, çipler, mık­natıslar ve bataryalar, günümüz otomotiv de­ğer zincirini köklü bir şekilde dönüştürüyor.

Bu çerçevede, söz konu­su değer zincirlerinin geçmişini, bugününü ve olası geleceğini şekillendiren eği­limleri incelemek, bunların bölge­sel, ulusal ve ulusüstü düzeydeki hükümetler için doğurduğu poli­tika çıkarımlarını detaylandırmak ve gelecek stratejilerini oluştur­mak açısından önem taşıyor. Ül­keler, değişen küresel adımlar doğrultusunda otomotivde doğru­dan yabancı yatırımları tedarikçi ekosistemleriyle birlikte çekebil­mek için politikaları analiz ederek mevcut ve gelecekteki yatırımla­ra zemin hazırlıyor.

Aynı zaman­da otomotiv değer zincirine yöne­lik olası uzun vadeli senaryoları ve bunların politika çıkarımlarını sektör temsilcileri ve uzmanlarla birlikte geliştirip stratejilere dö­nüştürerek uygulamaya koyuyor. Otomotiv değer zinciri, katma de­ğer, istihdam, inovasyon ve ihra­cat açısından ülke ekonomilerin­de kilit bir sektör. Farklı endüst­riyel yapılar, ülkelerin genellikle belirli alt sektörlerde uzmanlaştı­ğı anlamına gelir: “Üst sektörler” (örneğin, hammadde rafine etme, bileşen, modül ve sistem üretimi), “orta sektörler” (örneğin, otomo­bil montajı) veya “alt sektörler” (örneğin, otomotiv perakendecili­ği, servis ve bakım).

Otomotivin geleceği: Önümüzdeki 10 yılda hızlı şekillenme stratejileri

Otomotivin geleceği, 10 yıllık süreçte hızlı şekillenme strateji­lerini oluştururken, bu stratejiler, üç ana eğilimi ve bunların etkile­şimini baz alıyor. “Sürdürülebi­lirlik”, “Dijitalleşme” ve “Küresel değer zincirlerinde değişim ve uyum”. Bu eğilimlerin her biri üzerine ülkeler ve otomotiv şir­ketleri tarafından yapılan değer­lendirmenin ve atılan adımların temelinde, olası küreselleşme senaryolarının, yani “küresel­leşmenin tersine dönmesi” (kri­tik hammaddelere yönelik ihra­cat yasakları, yatırım taramaları ve sınırlamaları, yeniden yerel­leştirme teşvikleri ve küresel de­ğer zincirlerinden bölgesel ve alt bölgesel değer zincirlerine geçiş­le karakterize edilir) ve “yeniden küreselleşme” (yani sürekli ulus­lararasılaşmaya dönüş ve küresel değer zincirlerinde üretimin par­çalanması) senaryolarının değer­lendirilmesi yatmaktadır.

Otomotivde gelecek: “Sürdürülebilir gelecek”

Sürdürülebilirlik alanında al­ternatif senaryolar, çevresel sür­dürülebilirlik açısından ilerle­me veya gerilemeyi ele alıyor. Ge­lecek ya ‘sürdürülebilir’ olacak; döngüsel iş modelleri, kurumsal sürdürülebilirlik girişimleri, te­darik zinciri durum tespiti, ge­rekliliklere uyum ve sürdürülebi­lir ticaret ile yatırımı teşvik eden yeni nesil ticaret anlaşmalarıy­la şekillenecek. Ya da ‘sürdürüle­mez’ olacak; ülkelerin iklim nötr­lüğüne ulaşamaması ve yeşil dö­nüşüm için kritik malzemeler de dâhil olmak üzere doğal kaynak­ların hızla tükenmesiyle belir­lenecek. Benzer şekilde, dijital­leşmeyle ilgili olarak, gelecek se­naryoları da gelişmiş bağlantı ve otonom sürüş hızı etrafında de­ğerlendiriliyor.

Tedarik zinciri artık daha da önemli

Otomotiv sektöründe, üretici­lerin ve tedarikçilerin yurt dışın­daki bağlı kuruluşları aracılığıyla daha büyük çokuluslu şirketlerin değer zincirlerine dâhil edilme­si, bu zincirlere entegrasyon, is­tihdam ve gelir açısından önem­li bir itici güç oluşturuyor. Aynı zamanda bu süreç, otomotivde inovasyonu, verimliliği, üretken­liği ve rekabet gücünü artıran; uzmanlık, bilgi, teknoloji ve ser­maye kaynağı açısından da gele­cekte daha önemli bir rol üstle­necek.

Ülkelere yabancı sermaye akışı, ileri teknolojilere ve geniş­letilmiş ağlara erişim sağlayarak fayda sunacak; doğrudan yabancı yatırımların bu bölgelere yoğun­laşmasını beraberinde getirecek. Otomotiv sektöründe ise doğru­dan yabancı yatırımlar, güçlü alt­yapıya, yerleşik iş ekosistemleri­ne ve kalifiye iş gücü havuzlarına sahip bölgelere yönelmeye de­vam edecek. Bu özellikler doğal olarak verimlilik, bağlantı ve ni­telikli bir iş gücüne erişim arayan yeni yatırımcıları da cezbedecek.

Otomotiv değer zinciri

Otomotiv değer zincirinde mal­zeme tedarikçileri hammadde sağlarken, üreticiler çeşitli oto­mobil parçaları üretir. Tedarikçi­ler ise yazılım da dâhil olmak üze­re araç montaj süreci için gerek­li ana sistemleri doğrudan sağlar. Otomotiv üreticileri de araçları tasarlar, üretir ve montajını ya­par. Bayilik ve son kullanıcılara yönelik satış sonrası hizmetleri içerir. Sürdürülebilir ve döngüsel iş modellerinin ortaya çıkmasıy­la birlikte, geri dönüşüm tesisle­ri hammaddeleri geri kazanarak yeniden üretim, onarım ve yeni­leme süreçlerinde rol alır.

Son dönemdeki şoklar ve artan jeopolitik gerilim, küresel teda­rik zincirleri üzerinde derin et­kiler yaratarak otomotiv sektö­ründe tedarik zincirinde yeniden yapılanmaya yol açtı. COVID-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin-ABD arasındaki jeopolitik ge­rilimler gibi son krizler, otomotiv firmalarının tedarikten üretime, üretimden tüketime kadar tüm iş süreçlerinde tedarik zincirlerini yeniden değerlendirmelerine yol açtı.

Hammaddelerin üretimin­den ürünlerin ticarileştirilmesine kadar olan süreçteki son dönem­deki aksaklıklar, değişen küresel piyasa koşulları, ticaret anlaşmaz­lıkları ve çevresel kaygılar, değer zincirindeki halihazırda devam eden değişimleri hızlandırdı ve dönüştürdü. Teknolojik değişim ve dijitalleşme, üretim süreçleri­ni optimize etmek ve verimliliği artırmak için fırsatlar sunarken, üretim faaliyetlerinde hizmetle­rin artan önemi ve döngüsel mo­dellerin yaygınlaşması, otomotiv­de yazılım ve diğer dijital hizmet­ler aracılığıyla yeni şirketler ve pazar olanakları yaratıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
2030’da hedef 330 milyar dolar 23 Ağustos 2025
Japonya’nın otomotivde rekabeti ne olacak? 22 Ağustos 2025
Dijitalleşme ve otomotivde tüketicinin beklentileri 15 Ağustos 2025
Otomotivde gündem hâlâ gümrük vergileri 08 Ağustos 2025
12 Ağustos öncesi: Gümrük vergileri görüşmeleri otomotivde Çin ve ABD etkileri 01 Ağustos 2025
‘Made in China’ ve Shenzhen 26 Temmuz 2025
Tarifeler ve vergiler: Otomotivde marka, müşterilerin satın alma tercihleri ve algılarında değişim 25 Temmuz 2025
Bakır ve gümrük vergileri 18 Temmuz 2025
Çin geliyor showroom’lar dijitalleşiyor 12 Temmuz 2025
Avrupa-ABD arasında gümrük vergisi dengesi nasıl kurulacak? 11 Temmuz 2025