Otomotiv dönüşümünde Deniz İpek Yolu’na bakış
Çin otomotiv otomotiv endüstrisi 90’lı yıllardan itibaren önemli bir gelişim sürecinden geçti. Artık otomotiv endüstrisinde “takip eden” olmaktan “takip edilen” olmaya geçiş yaptı.
2023 yılında Çin, Almanya ve Japonya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olurken ve elektrikli araç endüstrisi Çin’in otomotiv endüstrisinin hızlı büyümesinin anahtarı oldu.
Çin'in otomotiv endüstrisi "şerit değiştirerek geçmeyi" nasıl başardı?
Çin, ulaşımda denizcilik boyutu olan 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’nun bir parçası olarak, global ticarette dünya sahnesinde deniz gücünü yansıtmak için halihazırda 1,2 trilyon ABD doları değerinde olan ülkenin mavi ekonomisini geliştiriyor. Çin, İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan bu yana deniz üstünlüğü ve dünya okyanusları üzerindeki hakimiyeti, tartışmasız bir şekilde uluslararası tedarik zincirinin tamamına hakim olarak ticari denizcilik sektöründe dünya lideri haline gelmeye çalışmaktadır.
Bu nedenle, Çin’in en önemli denizcilik avantajı nakliye sektöründeki ekonomik hakimiyeti ve küresel olarak en büyük, en yoğun ve en yüksek bağlantıya sahip limanların çoğuna yaptığı yatırımlardan kaynaklanıyor. Özellikle de Çin’in endüstriyel kapasitelerini modernize etmeyi amaçlayan Made in China 2025 girişimi, yüksek teknoloji nakliyesini on önceliğinden biri olarak listelediğinden denizcilik sektörüne bu artan odaklanma, Çin’in küresel bir süper güç olarak konumunu sağlamlaştırma yönündeki devam eden çabalarının bir parçasıdır.
Deniz İpek Yolu tarihçesi
Deniz İpek Yolu veya Deniz İpek Rotası, Güneydoğu Asya, Doğu Asya, Hint alt kıtası, Arap Yarımadası, Doğu Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlayan tarihi İpek Yolu’nun deniz bölümüdür. MÖ 2. yüzyılda başlamış ve MS 15. yüzyıla kadar gelişmiştir. Deniz İpek Yolu, esas olarak Güneydoğu Asya’da büyük uzun mesafeli okyanusa açılan dikili tahta ve ticaret gemileriyle yelken açan denizciler tarafından kurulmuş ve işletilmiştir.
Rota ayrıca Arap Denizi’ndeki ve ötesindeki Pers ve Arap tüccarlarının ve Güney Asya’daki Tamil tüccarları tarafından da kullanılmıştır. Çin de kendi ticaret gemilerini inşa etmeye başlamış ve daha sonraki dönemde, MS 10. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar bu rotaları takip etmiştir.Ağ, Güneydoğu Asya’daki yeşim deniz ağlarının yanı sıra Güneydoğu Asya ile Güney Asya arasındaki deniz baharat ağlarının ve Arap Denizi’ndeki ve ötesindeki Batı Asya deniz ağlarının izlerini takip etti ve bu, günümüzde bu eski deniz ticaret yollarıyla örtüştü.
Deniz İpek Yolunda taşıma
“Deniz İpek Yolu” terimi, karadan İpek Yolu’na benzerliğinden dolayı edinilen modern bir isimdir. Hint-Batı Pasifik’ten (Güneydoğu Asya ve Hint Okyanusu) geçen eski deniz yollarının çok uzun tarihinin büyük bölümünde belirli bir adı yoktu. Modern ismine rağmen, Deniz İpek Yolu yalnızca ipek veya Asya ihracatı değil, çok geniş bir bölge üzerinde çok çeşitli malların alışverişini içeriyordu.
Deniz İpek yolu taşımacılığını değer zinciri boyunca sistematik olarak düzenlenirken, kuru yük, petrol ve gazla başlar ve arabalar ve konteynerlerle biter. Her bölümde, ticaret akışları, limanlar ve taşıyıcılar arasındaki bakış açısı değiştirilir. Toplu rakamların makro bakış açısını göstermek için, hammaddeler için Avustralya ve Orta Doğu’dan Çin’e ve araba ve konteyner nakliye işinde Çin ve Avrupa arasındaki rotalar boyunca bireysel gemiler ve limanlar yer alır.
Otomotivdeki önem
Otomobil ihracatı, lojistik, finansman ve tüm satış sonrası hizmet seviyesi yeteneklerini içeren bir sistemdir ve bu, Çinli otomobil üreticilerinin bunları kapsamlı bir şekilde iyileştirmesi ve daha iyi otomobil ihracat hizmetleri sunması için bir zorluk olabilir. Çin otomobil pazarının hala büyük potansiyellere sahip olduğuna ve taleplerin de artışta olduğunu görmekteyiz.
Çin’in otomobil ihracatı hızlandırılmış bir büyüme dönemine girmiş olsa da, ülkenin otomobil üreticileri hala denizaşırı pazarları keşfetme konusunda bazı zorluklarla karşı karşıya. İhraç edilen otomobilin, dünya çapında çeşitli bölgelerin farklı düzenlemelerine, sertifikasyonlarına ve tüketim alışkanlıklarına uygun olması gerekecektir.
Elektrikli araçların hızlı tempolu dünyasında, okyanuslar boyunca araç nakliyesi çok değişiyor. Özellikle Çin gibi ülkelerden gelen elektrikli ihracatındaki hızlı artışla, bu araçların taşınma şekli büyük bir güncelleme alıyor. Önde gelen elektrikli üreticileri olan büyük gibi şirketler, yalnızca elektrikli mobiliteyi ilerletmekle kalmayıp aynı zamanda bu araçların dünya çapında nasıl sevk edildiği konusunda da büyük iyileştirmeler yaparak bu değişimin ön saflarında yer alacaklar.