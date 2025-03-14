Otomotiv sektöründe kadın mucitler, icatlar ve otomotive etkisi
Bağlantılı hizmetler, otonom sürüş, akıllı araçlar, yazılım tanımlı araçlar vb.: Bunlar, otomobillerde elektroniklerin yaygınlaşmasının güçlü ivmesine tanık olduğumuz için son zamanlarda otomotiv endüstrimizde yeni yer edinen kavramlar.
Mekanik özelliklerinde - araç gövdesi, araç kullanımı, motor performansı veya güvenlik sistemleri - onlarca yıllık sürekli iyileştirmeden sonra, otomobil endüstrisi artık yeni bir faza giriyor, araçlarda elektroniklerin patlama yaptığı, teknolojiler kullanılabilir hale geldikçe onları tekerlekli bağlantılı cihazlara dönüştürdüğü bir faz - 5G, bulut bilişim derken, geçmişe döndüğümüzde bu dönüşüm kolay olmadı, ama bir çok yeni tasarımın ardından da kadınların yaratıcılığı vardı.
Araçta sinyaller ve GPS
1914 yılında Florence Lawrence , dünyanın ilk dönüş sinyali olan mekanik bir otomatik sinyal kolu geliştirdi. Bir düğmeye basıldığında, sürücünün hangi yöne döneceğini gösteren bir bayrak arabanın arka tamponuna kaldırılıyor veya indiriliyordu. İkinci otomotiv icadı da benzer bir örneği takip etti. Sürücülere önlerindeki arabanın durduğunu bildirmek için bir fren sinyaliydi. Bir sürücü frene bastığında, arka tampondan "DUR" yazan bir işaret yukarı doğru açılıyordu.
1940'larda, Hollywood aktrisi Hedy Lamarr ise birçok filmde rol almasına rağmen, çok az kişi Hedy'nin aynı zamanda yetenekli bir mucit olduğunu biliyordu. Aslında, birlikte icat ettiği teknolojilerden biri, GPS, Bluetooth ve Wi-Fi gibi gelecekteki iletişim sistemleri için önemli bir temel oluşturdu.1970'lerde araç telefonları ilk popüler olduğunda, operatörler yüzlerce arayanın sınırlı bir radyo frekansı spektrumunu paylaşmasını sağlamak için frekans atlamasını kullandı. Aynı teknoloji ilk cep telefonu ağları için de kullanıma sunuldu.1990'lara gelindiğinde, teknoloji standardı haline geldi. Bu nedenle Bluetooth ve diğer temel teknolojiler, özünde Hedy Lamarr ve George Antheil tarafından hayal edilen bir fikre dayanmaktadır.
Yollardaki çizgiler
Ulaştırma da farklı bir adımda yol çizgileri olmuştu. Bir aracın ,karşıdan gelen bir kamyon tarafından bir hendeğe itilmesinden sonra ortaya çıktı. McCarroll isimli bir mucit kadın, biraz düşündükten sonra, yolun ortasında bir çizgi olsaydı birçok kazanın önlenebileceğine karar verdi. 1917 sonbaharında, ABD’de Highway 99'un ortasından yaklaşık bir mil boyunca beyaz, kalın bir şerit çizmeyi kendisi üstlendi. McCarroll, Kasım 1924'te, fikir nihayet Kaliforniya Karayolları Komisyonu tarafından kabul edildi ve Kaliforniya genelinde 3.500 mil çizgi çizildi. Boyalı merkez çizgileri kullanma fikri, 1917'de, Columbia Nehri Otoyolu'nun ortasına sarı bir çizgi çizildiğinde Oregon'da da bu şekli ile ortaya çıktı.
Margaret A. Wilcox ise , hayatı her zaman daha kolay ve daha verimli hale getirmeyi amaçlayan yetenekli bir mucitti. Margaret'in icadından önce, arabanızla bir yolculuğa çıkmak için evden çıktığınızda, dışarıdaki hava durumuna göre giyinirdiniz. Arabanızda ısıtma yoktu, bu yüzden dondurucu soğuk ve yağmurlu bir günse: keyifli bir yolculuk yapamazdınız. Arabayla seyahat popülerlik kazanırken, Wilcox araba ısıtıcısıyla ortaya çıktı. Bunu havanın arabanın motorundan yönlendirileceği şekilde tasarladı.
Hayatımıza giren GPS
GPS Sürücülere yol tarifi, trafik yoğunluğu ve en uygun rotayı göstererek oldukça avantaj sağlar. Bu sistemin temelinde uydu sinyalleri aracılığıyla aracın lokasyonunu belirlemek yatar. Böylelikle GPS uydu ağı tarafından tespit edilen sinyaller alıcılar sayesinde işlenerek aracın hassas olarak harita konumu hesaplanır. Bulunuşuna baktığımızda ise , Glady’s West ‘in 60'ların başında "Plüton'un Neptün'e göre hareketinin düzenliliğini" kanıtlayan ödüllü bir çalışmaya katıldı.
Dünya yüzeyinin bilgisayar modellerini oluşturmak üzere programlanmış bir uydu çalışması ile bir bilgisayara yer çekimini, gelgitleri ve Dünya yüzeyinde etkili olan diğer kuvvetleri hesaba katmayı öğreterek, West ve ekibi uyduların yörüngelerini hassas bir şekilde hesaplayabilen bir program yarattı. Bu hesaplamalar, Dünya'nın tam şekli için bir model belirlemeyi mümkün kıldı . GPS sisteminin Dünya üzerindeki herhangi bir yerin doğru hesaplamalarını yapmasını sağlayan bu model ve sonraki güncellemeleri bu şekilde ortaya çıktı.
Otomotiv dünyası, Henry Ford'un bir asır önce üretimi endüstriyel hale getirmesinden bu yana en önemli değişimi yaşıyor. Mevcut dönüşümün kapsamlı teknoloji geliştirmeyle beraber aynı zamanda toplumsal taleple ve tüketici davranışlarıyla da şekilleniyor. Görünüşe göre geleceğimiz tamamen erişilebilir mobiliteyle ilgili olacak: mobilite çözümleri daha esnek, kişiselleştirilmiş ve uyumlu olacak. Bu yeni otomotiv devrimini hangi yeniliklerin yönlendireceğini daha çok konuşuyor olacağız.