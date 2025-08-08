Otomotivde gündem hâlâ gümrük vergileri

ABD gümrük vergileri birçok sektör gibi otomo­tiv ekosistemini de etkiliyor. Ekonomik etki olarak bakıldığında, tüketici açısından artan fiyat­ları, otomotiv üreticileri açısından artan maliyetleri ve ülkeler açısından da pazar düzenlemelerini bera­berinde getiriyor.

Değişen otomotiv ekosistemi, artan üretim maliyetleri

Bataryalar, motorlar ve yarı iletkenler gibi ithal elektrikli araç bileşenlerine uygulanan gümrük ver­gileri, üreticilerin üretim maliyetlerinin önemli öl­çüde artırması bekleniyor. Elektrikli araç batarya pazarının, 2024’teki 91,93 milyar ABD doları seviye­sinden 2035 yılına kadar %9,6 bileşik yıllık büyüme oranıyla 251,3 milyar ABD dolarına ulaşması bekle­niyor. Batarya ömrü ve yüksek yenileme maliyetleri konusundaki endişeler, pazar büyümesinin önünde­ki temel kısıtlayıcı faktörler olmaya devam ederken, pazar çok zorlayıcı değişkenlerle yönünü bulmaya çalışıyor.

Elektrikli araçların artan kullanımı, teknolojik gelişmeler ve emisyonları azaltmayı amaçlayan des­tekleyici hükümet politikaları sayesinde pazar hızla büyürken, elektrikli araç batarya pazarı, lityum ve kobalt gibi hammaddelere uygulanan gümrük vergi­leri nedeniyle 2025 yılını zorlu geçiriyor. Önümüz­deki dönemde de ithalata bağımlı otomotiv üretici­leri, bileşen maliyetlerinde %25’e varan bir artışla başlayan zorluklarla mücadele etmeye devam ede­cek.

Tüketici tercihleri ve otomotivde yeni yatırımlar

Artan üretim maliyetleriyle birlikte, elektrikli araçların perakende fiyatlarının artması beklenir­ken, tüm ülkelerde fiyat hassasiyeti olan tüketiciler­de ve pazarlarda benimsenme oranlarını yavaşlata­bilme etkisi olabilecektir. Uygun ve ulaşılabilir fiyat, elektrikli araç büyümesinin temel itici gücü olmaya ve elbette tüketicinin de ilk tercihi olmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Otomotivde fırsatlar ve pazarın şekillenmesi

Gümrük vergileri yerel üretimi teşvik etse de üre­ticilerin tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmada yaşadıkları aksaklıkları da daha fazla yaşayabiliriz. görebiliyoruz. ABD elektrikli araç pazarı, artan mali­yetler ve yabancı oyuncularla rekabetin azalması ne­deniyle daha yavaş bir büyüme gösterirken, atılan ko­rumacı politikalar, yerli üretimi korumayı amaçlasa da küresel oyuncularla sağlıklı rekabeti kısıtlayabi­lir.Çinli üreticiler, ABD pazarına kısıtlı erişimle karşı karşıya kalırken, bu durum onları Avrupa, Türkiye ve Güneydoğu Asya gibi alternatif bölgeleri keşfetmeye zorluyor. Asya’da, Hindistan’da, farklı programlarla yerel üretimi artırırken, gümrük vergilerinden kay­naklanan değişimlerden faydalanıyor.

ACEA verilerine göre, AB otomotiv endüstrisin­de 13,2 milyon Avrupalı çalışırken, AB’deki tüm ima­lat işlerinin %10,3’ünü otomotiv oluşturuyor. Avru­pa hükümetleri için 383,7 milyar euro vergi geliri, Avrupa Birliği için 106,7 milyar euro ticaret fazla­sı otomotiv endüstrisi kaynaklı ve AB GSYİH’sinin %7,5’inden fazlası, yıllık 72,8 milyar euro Ar-Ge har­caması, ise AB toplamının %33’ünü oluşturuyor.

Tedarik zinciri yeni dönemde nasıl oluşacak: Yeni stratejiler

Gümrük vergileri, ithal bileşenlerin maliyetlerini artırarak küresel tedarik zincirlerini aksatıyor. Şir­ketler, riskleri azaltmak için tedarikçilerini çeşitlen­diriyor veya üretim tesislerini başka yerlere taşıyor. Elektrikli araç batarya sektörü ise Çin gibi gümrük vergilerinden etkilenen bölgelerden tedarik edi­len hammaddelere bağımlılık nedeniyle zorluklar­la karşı karşıya kalmaya devam edecek gibi gözükü­yor.

Yerli üreticiler, gümrük vergileri ithal elektrikli araçların rekabet gücünü azalttıkça geçici bir avan­taj elde ediyor, ancak maliyet artışları tüketici tale­bini azaltırsa zorluklarla karşılaşıyorlar. Geleneksel otomobil üreticileri, ABD’deki yavaş elektrikli araç benimseme oranlarından faydalanıyor, ancak uzun vadeli elektrifikasyon zorluklarıyla başa çıkmak zo­rundalar. Çin’li üreticiler, Çin dışında farklı ülkeler­de farklı, yeni tesislere yatırım yaparak bunu aşabi­lirler, benzer stratejiler, gümrük vergilerinin etkile­rini önlemek için diğer küresel oyuncular tarafından da benimseniyor.

Gümrük vergisi kaynaklı pazar değişimlerine uyum

Halen tartışılan, değişen, eklemeler yapılan, uza­tılan gümrük vergileri, elektrikli araç değer zinci­rinde hem zorluklar hem de fırsatlar yaratıyor. Yerli üreticiler, azalan rekabetten geçici olarak faydalan­sa da, sürdürülebilir büyüme için yerel üretime, te­darik zinciri dayanıklılığına ve teknolojik inovasyo­na stratejik yatırımlar yapmaları gerekiyor. Türkiye, Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi coğrafyalar, bu değişimlerin ortasında potansiyel kazananlar ola­rak öne çıkarken, otomotiv üreticileri kârlılıklarını ve küresel pazar paylarını etkili bir şekilde korumak için hızla uyum sağlıyor.