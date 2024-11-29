  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Koray ÖZTOPÇU
  4. Otomotivde müşteri bağlılığının tüketici gözünde değişen yeri

Otomotivde müşteri bağlılığının tüketici gözünde değişen yeri

Koray ÖZTOPÇU
Koray ÖZTOPÇU Mobilitiye Doğru

2023 yılında dünya genelinde, elektrikli ve elektriksiz araçlar dahil 76,7 milyonun üze­rinde otomobil satıldı. Yaklaşık yıllık 80 milyon adet seviyesindeki bu rakamın içeriği ve detayı değişiyor. Dünyada elektrikli araç satışlarının bu yıl 17 milyona yaklaşacağı ve bunun yüzde 62’si­ni Çin’deki satışların oluşturacağı öngörülüyor. Bu rakam, dünya genelindeki tüm araç satışları­nın yaklaşık yüzde 19’una karşılık geliyor.

Bu değişimle beraber, otomotiv ekosistemin­de dönüşüm, tüketici alışkanlıklarındaki deği­şim ile yeni dönemde otomobiller, tüketicilerin beklentilerine göre şekillenirken; dünyada bağ­lantılı ve elektrikli araçların gelişimi, kablosuz iletişim yatırım ve imkanlarının da artmasıyla toplam pazarın 2030 yılında 198,3 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Otomotiv sektörün­de hizmet verme modelinde değişiklikler oluyor. Dijitalleşme, otomotiv, ulaşım ve mobilite de ye­ni trendler paralelinde akıllı araçlarla hayatımı­za gireceği konuşuluyor.

Araç içinde etkileşim, yeni mobil platform­lar, araç şarj ünitesinde araç tanıma ve bağlantılı araçlarda yeni dünya; sadakat programlarını ha­yatımıza farklı kanallardan dahil edecek. Müşte­ri bağlılığı, otomobil üreticileri için önemli ve zor elde edilen bir konu olarak yerini korurken, de­ğişen otomotiv ekosistemiyle otomobil markası sadakati de şekil değiştiriyor.

Otomotiv sektöründe müşteri bağlılığı marka­ların kalıcı müşteri ilişkileri geliştirmek için uy­guladığı stratejik girişimleri ve programları ifade ediyor. Sadakat programları ise kişiye özel öneri­ler, ödüller ve kişiselleştirilmiş deneyimler su­narak müşteri sadakatini artırmak için yeni dö­nemde farklı şekillerde tasarlanmaya çalışılıyor.

Yeni ekosistem: Farklı bir satın alma yolculuğu mu?

Araba satın alma yolculuğu, tüketici açısından karar anlamında uzun süre sahip olacakları bir otomobile yatırım yaparken doğal olarak düşü­nülür. Yeni ekosistem ile özellikle Z kuşağının da etkisiyle tüketiciler araba markalarını araştırır­ken birçok farklı kaynağa ve çevrimiçi kanallara başvurur; aileleri, arkadaşları, araba tamircileri veya uzmanlarıyla görüşür ve sonrasında bir mo­del seçerler. İçten yanmalı ve elektrikli bir araç, fiyat aralığı, yakıt verimliliği, güvenlik özellikleri gibi kriterler tercihte en önemli konular arasın­da yer alıyor.

Otomobil satın alma yolculuğu, çok noktalı bir süreçtir. Bir müşterinin bir araba reklamı­nı ilk gördüğü andan satın alma kararına, mar­kayla yaşadığı deneyime ve değiştirme ya da kal­ma seçimine kadar devam eder. Değişen müşteri tercihleri, markaların en odak noktasıdır. Yeni ekosistemde satın alma yolculuğunu ve müşteri sadakatini de yönlendiren ve değiştiren bir deği­şim var. Markaların, müşteri ihtiyaçlarını, istek­lerini, değerlerini ve tercihlerini ortaya çıkara­bilecek yeni yapılara uyum sağlaması gerekiyor.

Otomobil satın alma yolculuğunda büyük bir değişim mi olacak?

Kişiselleştirilmiş, çok kanallı bir satın alma yolculuğu ve bu süreci kolaylaştırmak için mar­kaların kişiselleştirme odaklı uygulamalarını görebileceğiz. Kişiselleştirme, tüketicilere iste­diklerini istedikleri zamanda sunmakla ilgilidir. Otomotiv sektöründe bu, müşterilerin ihtiyaç­larına ve bütçelerine uygun mükemmel arabayı bulmalarına yardımcı olmak anlamına gelir.

Sadakat programları, şirketlerin müşteri veri­lerini büyük ölçekte toplamasını kolaylaştırarak özelleştirilmiş deneyimler yaratmada önemli bir rol oynar. Çevrimiçi etkileşimlerden mağaza içi işlemlere kadar tüm müşteri etkinliklerini iz­lemek için kullanılabilir. Tüketici profilleri ile otomobil şirketleri, genel iletişimler kullanmak yerine pazarlamayı müşterilere göre kişiselleş­tirebilir. Gerçek zamanlı etkileşimler, markala­rın daha hızlı yanıt vermesine yardımcı olarak bir müşterinin satın alma yolculuğundan kopma olasılığını azaltır. Verilerin parçalanmış olduğu bir sektörde, sadakat programı, tüm müşteri te­mas noktalarını birbirine bağlamak için yenilik­çi bir çözümdür.

Yapay zekâ içgörüleriyle derin müşteri anlayışı

Bir sadakat programı aracılığıyla toplanan müşteri verileri, yapay zekâ teknolojisiyle eşleş­tirildiğinde daha da güçlü hale gelir. Sadakat ya­zılımı, müşteri yaşam boyu değerini belirlemek, müşteri kaybını tahmin etmek ve mikro kitleleri ortaya çıkarmak için makine öğrenimini kulla­nabilir. Her bir müşterinin değerini ve müşteri kaybı olasılığını ortaya çıkararak, markalar pro­aktif elde tutma stratejileri oluşturabilir. Bun­lar, otomobil markası sadakatinin başarısı için anahtar niteliğindedir.

Yapay zekâyı entegre eden sadakat teknoloji­si, bir otomobil markasının müşterileri için en önemli olanı anlama yeteneğini geliştirerek, müşteri ihtiyaçlarını tahmin edebilirler ve onla­rı rakiplerinden öne çıkaracak adımlar atabilir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Nüfusun azalması, artan yaşam süresi ve tüketimde yeni bir sınıfın doğması 22 Kasım 2024
Daha fazla elektrikli araç daha yaşanılabilir bir dünya 15 Kasım 2024
Sosyal ve ekonomik etkenlerin, Z kuşağının tüketim davranışlarına etkisi 08 Kasım 2024
Suyun sürdürülebilirliği geleceğe bırakılan miras 01 Kasım 2024
Kablosuz şarj bizi elektrikli araçlara daha da mı yakınlaştıracak? 25 Ekim 2024
Kuşakların etkisinde tüketici davranışlarında hızlı değişim 18 Ekim 2024
Avrupa’da Asya elektrikli araç fırtınası 11 Ekim 2024
Yapay zekâ çip (Yarı iletken) talebinde yeni bir sıçrama yaratır mı? 04 Ekim 2024
Araç içi tüketici hizmetleri sektörü yeniden şekillendiriyor 27 Eylül 2024
Sürdürülebilir Ulaşım ve yeni ekosistem 20 Eylül 2024