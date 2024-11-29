Otomotivde müşteri bağlılığının tüketici gözünde değişen yeri
2023 yılında dünya genelinde, elektrikli ve elektriksiz araçlar dahil 76,7 milyonun üzerinde otomobil satıldı. Yaklaşık yıllık 80 milyon adet seviyesindeki bu rakamın içeriği ve detayı değişiyor. Dünyada elektrikli araç satışlarının bu yıl 17 milyona yaklaşacağı ve bunun yüzde 62’sini Çin’deki satışların oluşturacağı öngörülüyor. Bu rakam, dünya genelindeki tüm araç satışlarının yaklaşık yüzde 19’una karşılık geliyor.
Bu değişimle beraber, otomotiv ekosisteminde dönüşüm, tüketici alışkanlıklarındaki değişim ile yeni dönemde otomobiller, tüketicilerin beklentilerine göre şekillenirken; dünyada bağlantılı ve elektrikli araçların gelişimi, kablosuz iletişim yatırım ve imkanlarının da artmasıyla toplam pazarın 2030 yılında 198,3 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Otomotiv sektöründe hizmet verme modelinde değişiklikler oluyor. Dijitalleşme, otomotiv, ulaşım ve mobilite de yeni trendler paralelinde akıllı araçlarla hayatımıza gireceği konuşuluyor.
Araç içinde etkileşim, yeni mobil platformlar, araç şarj ünitesinde araç tanıma ve bağlantılı araçlarda yeni dünya; sadakat programlarını hayatımıza farklı kanallardan dahil edecek. Müşteri bağlılığı, otomobil üreticileri için önemli ve zor elde edilen bir konu olarak yerini korurken, değişen otomotiv ekosistemiyle otomobil markası sadakati de şekil değiştiriyor.
Otomotiv sektöründe müşteri bağlılığı markaların kalıcı müşteri ilişkileri geliştirmek için uyguladığı stratejik girişimleri ve programları ifade ediyor. Sadakat programları ise kişiye özel öneriler, ödüller ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak müşteri sadakatini artırmak için yeni dönemde farklı şekillerde tasarlanmaya çalışılıyor.
Yeni ekosistem: Farklı bir satın alma yolculuğu mu?
Araba satın alma yolculuğu, tüketici açısından karar anlamında uzun süre sahip olacakları bir otomobile yatırım yaparken doğal olarak düşünülür. Yeni ekosistem ile özellikle Z kuşağının da etkisiyle tüketiciler araba markalarını araştırırken birçok farklı kaynağa ve çevrimiçi kanallara başvurur; aileleri, arkadaşları, araba tamircileri veya uzmanlarıyla görüşür ve sonrasında bir model seçerler. İçten yanmalı ve elektrikli bir araç, fiyat aralığı, yakıt verimliliği, güvenlik özellikleri gibi kriterler tercihte en önemli konular arasında yer alıyor.
Otomobil satın alma yolculuğu, çok noktalı bir süreçtir. Bir müşterinin bir araba reklamını ilk gördüğü andan satın alma kararına, markayla yaşadığı deneyime ve değiştirme ya da kalma seçimine kadar devam eder. Değişen müşteri tercihleri, markaların en odak noktasıdır. Yeni ekosistemde satın alma yolculuğunu ve müşteri sadakatini de yönlendiren ve değiştiren bir değişim var. Markaların, müşteri ihtiyaçlarını, isteklerini, değerlerini ve tercihlerini ortaya çıkarabilecek yeni yapılara uyum sağlaması gerekiyor.
Otomobil satın alma yolculuğunda büyük bir değişim mi olacak?
Kişiselleştirilmiş, çok kanallı bir satın alma yolculuğu ve bu süreci kolaylaştırmak için markaların kişiselleştirme odaklı uygulamalarını görebileceğiz. Kişiselleştirme, tüketicilere istediklerini istedikleri zamanda sunmakla ilgilidir. Otomotiv sektöründe bu, müşterilerin ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun mükemmel arabayı bulmalarına yardımcı olmak anlamına gelir.
Sadakat programları, şirketlerin müşteri verilerini büyük ölçekte toplamasını kolaylaştırarak özelleştirilmiş deneyimler yaratmada önemli bir rol oynar. Çevrimiçi etkileşimlerden mağaza içi işlemlere kadar tüm müşteri etkinliklerini izlemek için kullanılabilir. Tüketici profilleri ile otomobil şirketleri, genel iletişimler kullanmak yerine pazarlamayı müşterilere göre kişiselleştirebilir. Gerçek zamanlı etkileşimler, markaların daha hızlı yanıt vermesine yardımcı olarak bir müşterinin satın alma yolculuğundan kopma olasılığını azaltır. Verilerin parçalanmış olduğu bir sektörde, sadakat programı, tüm müşteri temas noktalarını birbirine bağlamak için yenilikçi bir çözümdür.
Yapay zekâ içgörüleriyle derin müşteri anlayışı
Bir sadakat programı aracılığıyla toplanan müşteri verileri, yapay zekâ teknolojisiyle eşleştirildiğinde daha da güçlü hale gelir. Sadakat yazılımı, müşteri yaşam boyu değerini belirlemek, müşteri kaybını tahmin etmek ve mikro kitleleri ortaya çıkarmak için makine öğrenimini kullanabilir. Her bir müşterinin değerini ve müşteri kaybı olasılığını ortaya çıkararak, markalar proaktif elde tutma stratejileri oluşturabilir. Bunlar, otomobil markası sadakatinin başarısı için anahtar niteliğindedir.
Yapay zekâyı entegre eden sadakat teknolojisi, bir otomobil markasının müşterileri için en önemli olanı anlama yeteneğini geliştirerek, müşteri ihtiyaçlarını tahmin edebilirler ve onları rakiplerinden öne çıkaracak adımlar atabilir.