Otomotivin geleceği değişiyor

Mobilite, insanları işlerine, eğitime, kritik hizmetlere ve fırsatlara bağlayan temel bir yaşam çizgisi olarak kabul edilirken, e-mobilite dahil olmak üzere tüm ulaşım dekarbonizasyon araçları ülkeler tarafından hızlıca uygulamaya konulmaya çalışılıyor.

Sürdürülebilir tüketici finansmanı, e-mobilite adımlarını dijital çözümler aracılığıyla atarken, e-mobilite ile tanımlanmış ihtiyaçları belirlemek daha da önem arz ediyor.

E-mobilite ile tüketicilerin sahiplenme modeli değişiyor

Elektrikli araçlar, yakında otomotiv endüstrisinde devrim yaratacak sürdürülebilir mobilite çözümlerinin en önemli adımı olarak daha da öne çıkarken, dünyada karbon nötr ve sürdürülebilirlik yaklaşımı açısından büyük adımlara da katkılar sunuyor.

Karbon nötr hedefine doğru ilerlerken, elektrikli bağlantılı araçlarla oluşacak ekosistem zinciri ve tüketicilerin sürdürülebilir ürünlere bakışı, yönelimi, tamamiyle yeni bir dijital finansman modeli yaratıyor. Tüketici odaklı e-mobilite adımları oluşurken, dijitalleşme, iletişim hızı, tüketici alışkanlıklarındaki farklılaşma ve davranış trendleri, e-mobilite dönüşümünü de hızlandırırken, satın alma modelleri de tekrar şekilleniyor. Tüketicilerin araçlarıyla ilişkileri değiştikçe bankaların da araç sahipleriyle nasıl çalışacaklarını yeniden düşünmeleri gerekecek.

Bugün, bir arabayı 'tek insan, tek araç' olarak değerlendirken, otomobil finansmanın %95'i tüketicilerin klasik finansmanı şeklinde öngörülüyor. Tam araç sahipliğinden ortak sahipliğe, kendi kendine araba kullanmaktan araç çağırmaya kadar uzanan bu büyük değişim, kredi veren kurumları da etkileyecek. Yeni ekosistemde gelecek, paylaşılan hareketlilik kaynaklarında olacak. E-mobilite’nin gelişimiyle beraber, araç çağırma ve paylaşma hizmetleriyle otomotiv endüstrisi otonom araçlara daha da yaklaştıkça, araç sahiplenme oranı azalacak. Bu kapsamda otomobil üreticileri de yeni sahiplik modellerini deniyor.

Şirketler üç ila altı kişilik grupların birlikte araç kiralamasına olanak tanıyan programlar ve elektrikli otomobe sahip olmanın bir yolu olarak sürücülere 24 veya 36 aylık "abonelik" sunmayı deniyor. Tüm otomobil yelpazesine isteğe bağlı erişim olanağı sağlayan programlar ve bunların şehir şehir genişletilmesi üzerinde çalışılan bir diğer konu olarak öne çıkıyor. Araç paylaşımı, kısa ve uzun süreli kiralama, abonelik modelleri (subscription ), araçların dijitalden satışı ve kredilendirilmesi artık hayatımızın değişmez bir parçası olacak.

Otomotiv endüstrisinde üreticiler de değişim içerisinde-C.A.S.E.

Büyük otomotiv şirketleri, teknoloji üreten şirketlerle yeni inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarına ağırlık veriyor. Elektrikli araçlarla oluşan yeni ekosistemde değişimle beraber otomotiv sektörüyle birlikte gelişen yazılım sektörü de araçları birer akıllı araç haline getirmeye imkan sağlıyor. "C.A.S.E." diye adlandırdığımız; daha fazla bağlantılı (Connected), otonom (Autonom), paylaşımlı (Shared) , elektrikli araçlar (Electric) ve mobilite çözümleri tüketicilere farklı hizmetler sunacak.

Elektrikli araçlarla birlikte bağlantılı araçlarla işlenen müşteri verisiyle müşteri bağlılığı odaklı yaklaşım daha da belirginleşerek, araç içi uygulamalar ve servis hizmet modelleri, araç içi finans modelleri entegrasyonu, araç içi ödeme sistemleri, cüzdan uygulamaları, elektrikli bağlantılı araçlar için sigorta ürünleri üzerine yoğunlaşarak, finans ürünlerinin de uçtan uca tüketici beklentisine göre şekillenmesine imkan sağlayacak.