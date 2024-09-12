OVP’de bir garip dolar hesabı
Orta Vadeli Program(OVP) açıklandı. Her sene heyecanla beklenen, hükümetin politikalarını uygularken referans aldığı, özellikle de bütçe sürecine baz teşkil eden önemli bir doküman.
Dokümanda hem dünya hem Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna yer veriliyor, ayrıca planlar projeler yer alıyor. En sonda da bazı tablolar içinde mevcut ve sonraki yıllara ilişkin projeksiyonlar yer alıyor. Programlar üçer yıllık yapılıyor ve haliyle bu seferki OVP 2025-2026- 2027 yıllarını kapsıyor.
“Temel ekonomik büyüklükler” isimli tabloda büyüme, istihdam, dış ticaret, cari denge ve enflasyona ilişkin projeksiyonlar yer alıyor. İşte bu tablonun büyüme kısmında içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki 3 yıla ilişkin gayri safi yurt içi hasıla(GSYH) projeksiyonları hem TL cinsinden hem de dolar cinsinden veriliyor.
Hal böyle olunca da TL cinsinden GSYH’yı dolar cinsinden GSYH’ya böldüğümüzde ilgili yıla ilişkin projeksiyon yapılırken ortalama dolar kurunun ne alındığı ortaya çıkıyor.
Bu sebeple aslında çok da gereksiz bir şekilde kamuoyu bu dokümandaki bu kısmı heyecanla bekliyor. Çünkü alınan kurun hükümetin beklentisini yansıttığı düşünülüyor. Halbuki bu kur bir beklenti değildir, mekanik bir hesaplamanın sonucudur. Finansa biraz daha yakın olanlar için benzer başka bir örnek vereyim. Bankaya gidip forward kur aldığınızda bankanın verdiği kur bankanın beklentisi değildir, yine mekanik bir hesabın sonucudur.
Ya da VİOP’ta dolar/TL kontratlarının değeri yine benzer bir hesap sonucu bulunur. Bu konuda her yıl çok fazla spekülasyon olduğu için OVP’nin açıklanması aşamasında bu meseleye ilişkin bir soru gelmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı da memnun etti. Çünkü yukarıdaki açıklamaları yaparak spekülasyonların önünün kesilmesi fırsatı eline geçmişti. Nitekim cevap bölümünde de bu soruyu yanıtladı.
İma edilen kur nereden çıktı?
Aşağıdaki tabloda OVP’deki bahsettiğim GSYH büyüklüklerini görebilirsiniz. GSYH belirli bir yılda, belirli bir ülkede üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir. Doğal olarak da yerel para birimi cinsinden ölçülür. Dolara çevrileceği zaman da yıl sonu kurundan değil o yılın ortalama kurundan çevrilir. O sebeple aşağıdaki kurların ilgili yılların ortalama kurları olarak hesaplandığını düşünmemiz gerekir.
Bu konuya ilişkin gelen soruya Cevdet Yılmaz 2024 yıl sonu kuru için piyasa beklentisini aldıklarını, kalan yıllar için de bizim tahmin ettiğimiz enflasyon ve ticaret partnerlerimizin enflasyonu dikkate aldıklarını söyledi.
Bunu yaparken de bizim enflasyondan ticaret partnerlerimizin enflasyonunu düşüp(1 ile toplayıp ikisini birbirine bölmüş de olabilirler.) kalan oranla kuru çarpıp doları bir yıl sonraya projekte etmişler. Bu hepimizin aşina olduğu bir uygulama. TCMB Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre dolar kuru beklentisi yıl sonu için 37.28 TL. Yıl sonunu 37.28 aldığımızda 2024 ortalama kurunun yukarıdaki tablodaki gibi 33.22 olması gayet doğal. Zira yılın başında kur 29.44’tü.
Buraya kadar her şey tamam. Buradan sonrası biraz karışık. 2025 ortalama kuru da yukarıda gördüğünüz gibi 42 TL. 2025 ortalama kuruyla 2024 yıl sonu kur tahmini arasından %12.66’lık bir fark var. Mekanik bir hesap yapılıyorsa enflasyonun da doğrusal gittiği varsayımına dayandığını düşünmemiz gerekir. Bu durumda ortalama kur hesabı yıl ortasını yansıtıyor olacaktır, ama yıl sonuna kadar yaklaşık bu kadar daha bir artış olması gerekir. Böyle olursa yıl sonu tahmini 46.5 TL’lere geliyor ki 2026 yılı ortalama kur tahmininin 44.41 olduğu bir yerde bunu izah etmek mümkün değil.
Gerçek ne?
Peki ne olmuş olabilir? OVP’ye göre 2025 enflasyon tahmini %17.5. Ticaret partnerlerimizin de 2025 enflasyon tahminini %4 aldığımızı varsayalım. O zaman Cevdet Yılmaz’ın dediği hesabı yaptığımızda((1.175/1.104)-1=%12.9) yıl sonu tahmini olan 37.28’e de %12.9 eklediğimizde 42.12’ye erişiyoruz. Tabii ki yıl sonu kuruna %12.9 eklediğimiz için bir sonraki yılın sonuna gitmiş olmamız gerekir, ortalama kura değil. Bana kalırsa yukarıdaki tablolardaki sayılardan ima edilen kur yıl sonu kurudur. Bunu da ortalama kur diye lanse edip bunun üzerinden dolar cinsi GSYH hesabı yapmak bizi yanlış yere götürür.