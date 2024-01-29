Pahalı marina fiyatları denizlerimizin sonunu mu getiriyor?

‘Boot Dusseldorf 2024’ fuarında sohbet etme imkânı bulduğum, Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Başkanı Murat Bekiroğlu ile sektörü, YATED’i, Şubat ayındaki fuarı ve artık zirveye ulaşan marina fiyatlarını konuştuk.

Öncelikle uzun süredir tanıdığım Bekiroğlu’nun ve YATED yönetiminin bu konuda ciddi mücadele ve emek verdiğini bir kez daha öğrendim. Marina fiyatlarındaki artışı sürekli dile getiren Bekiroğlu, fiyatların Avrupa’yı katladığını bir kez daha söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını ve yeni master planlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bekiroğlu, özellikle balıkçı barınakları konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. YATED’in atık toplama gemisinde sona yaklaşılmış. “Göcek’te bu kirlilik devam ederse birkaç yıla başka şeyler konuşacağız” dedi.

Bekiroğlu’nun güzel bir notu var; “Marina fiyatları artınca büyük tekne sahipleri, marinalar yerine personelle teknelerini müsait yerlerde bağlatmaya başladı. Bu da denizi kirleten, sürekli atık yaratan bir sistem oluşturdu. 12 boyunda atık. Denetim de eksik olunca turkuvaz denizlerimizin kirleneceği ortada. Amatör bir denizci olarak da Göcek’teki kirliliğe şahidim.”

İki kat marina şart

Bekiroğlu’na; “Marina sorunu nasıl çözülür, kaç tane daha yapılmalı” diye sordum. “En az iki kat marinaya ihtiyaç var” dedi. Özellikle charter şirketlerinin Avrupa ile olan rekabet gücünü zayıflatan yeni ek vergiyle birlikte Yunanistan, Hırvatistan gibi ülkelere tekne turisti kaptırmak söz konusu. Bir tekne turistinin kara turistine oranla 15 kat daha fazla para harcadığı düşünüldüğünde ciddi bir turizm geliri kaybı olabilir. Denizi bol ama denizcilikten uzak bir topluma doğru gitme eğilimi üzücü. Bekiroğlu, bu konuda da olumsuz, umutsuz değil. Bakalım zaman bize neler gösterecek?