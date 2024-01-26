“Para” mı, “Paranın verimli kullanımı” Politikası mı ihtiyaç…

Üreticimiz de, tüketicimiz de; Girişimcimiz de, yatırımcımız da; Siyasetçimiz de, işçimiz de, emeklimiz de...

Yıllardır olduğu gibi, son bir hafta da Para Politikası Kurulu kararına odaklanmıştı… Üretimden tüketime, eğitimden siyasete her alanda eksiğimiz olan “verimsizlik” konusuna odaklanılması gereken bir dönemde…

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Ve… Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak 45 puana çıkardı…

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Hep birlikte rahatladık! Bu kararla: Enflasyon düşerken, işsizlik gerileyecek! Üretim/üretici karları/öngörülebilirlik artarken, yatırımlar hızlanacak! Ya da yıllardır olduğu gibi, öyle bilinecek/görünecek…

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Türkiye’nin sorunu, tam da bu verimsizliktir… Verimsizlik: Yapar gibi görünmektir… Uygular gibi, üretir gibi görünmektir… Okuyor gibi, biliyor gibi, büyüyor gibi, kaliteliymiş gibi görünmektir…

Eğitimci gibi, öğrenci gibi, çalışır gibi görünmektir… Yani… Göründüğünün yarısı, hatta çeyreği kadar olamamaktır verimsizlik… Yani…

Faaliyetler sonucu elde edilen verileri ölçerek ve oranlayarak ortaya konulan kazanç/ olumluluktur verimlilik...

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Verimsizliğin sonucu olan enflasyonun, sadece para politikasıyla düşeceğini sanmak da “verimsizlik hastalığı”nın belirtisidir…

VELHASIL

Faizleri düşük tutarak, firmalara ucuz kredi vererek yatırımın, üretimin, istihdamın artmadığını son 10 senede 3-4 kez test edip onayladık…

Ucuz kredi ile reel yatırımların değil enflasyonun, varlık alımının arttığını da onayladık…

Teknolojik gelişime rağmen, haksız rekabet nedeniyle verimsizliği arttığına da birçok sektörde şahit olduk…

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Moral, umut, yatırım, üretim, istihdam artışı ile gelecek sürdürülebilir büyüme sonucunda sağlanabilecek kalkınma/refah için beşeri ve finansal sermayeyi verimli kullanma zorunluluğu bulunuyor…

Bu nedenle de “para” değil, “parayı verimli alanlarda kullanma”, “Okullardan kamu kurumlarına, siyasetçiden vatandaşa, öğretmenden öğrenciye, sanayiciden işçiye her kurumun/bireyin verimliliğini arttırma” politikalarına odaklanmamız gerekiyor…