Para politikasının yönü netleşiyor
Geçtiğimiz hafta kaleme aldığımız yazımızda TCMB’nin politika faizi olan haftalık repo oranını %42.5’ten %46’ya yükselttiğini belirtmiş, fonlamanın haftalık repo üzerinden yapılması durumunda TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde değişiklik olmayacağını belirtmiştik.
TCMB’nin haftalık repo ihaleleri ile yaptığı fonlamanın miktarları bize gösterdi ki TCMB piyasa faizlerinin %46’nın üzerinde oluşmasını istiyor.
Nitekim, son bir haftada ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %48 civarında oluşmakta. Dolayısıyla, TCMB’nin son hamlesi ile faiz artışına gittiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Merkez Bankası’nın para politikasının operasyonel çerçevesi açısından da yön değiştirdiğini ve faiz koridorunu aktif bir şekilde kullanmaya başladığını söylemek mümkün.
Faiz koridorunun aktif kullanımı ne anlama geliyor?
TCMB faiz koridorunu aktif politika aracı olarak daha önce kullanmıştı. 2008 yılında yaşanan Küresel Finansal Kriz ve sonrasındaki olumsuz etkilerini azaltmak için bu yöntem tercih edilmişti. Bu dönemde, TCMB piyasa faizlerini daha oynak hale getirirken kurda istikrar yakalamıştı. Şimdi bu yapıya benzer bir yapıya döndük gibi duruyor.
Daha önce TCMB bünyesinde yapılan çalışmalardan biliyoruz ki TCMB faiz koridorunun aktif bir şekilde kullanılmasının piyasa faizleri üzerinde etkileri mevcut. Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre özellikle ticari kredi faizleri koridorun üst bandına, yani gecelik borç verme faizine hassas. Koridor aktif olarak kullanıldığında ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinden ziyade gecelik borç verme faizleri ticari kredi faizlerini belirliyor.
TCMB’nin fonlama maliyetinin belirsiz olduğu bir ortamda bankalar kendilerini güvenceye almak için en yüksek borçlanma maliyetini referans olarak alıyorlar. Bu bağlamda, bankaların ticari kredilere uyguladığı faizlere baktığımızda Mart ortasında %55 seviyesinde olan kredi faizleri 11 Nisan haftasında %60.5 seviyesinde yükselmiş durumda. Ek maliyetleri de hesaba kattığımızda bu maliyetin daha yüksek seviyelere ulaştığını söyleyebiliriz.
Para politikası sıkılaşırken ekonomik aktivite ne durumda?
Ekonomik aktiviteye ilişkin elimizde çeşitli öncü göstergeler var. Sanayi üretiminde Şubat verileri yıllık ve aylık olarak daralmaya işaret etti. İSO tarafından açıklanan Mart ayı PMI verisi 47.3 olarak açıklandı. Bu veri de yavaşlamayı teyit ediyor. Nisan ayı kapasite kullanım oranı 0.6 puan azalarak 74.6’ya geriledi. Bu seviye Mart 2023’ten beri görülen en düşük seviye. Mevsimsellikten arındırılmış reel sektör güven endeksi ise 2.4 puan azalarak 100.8 seviyesine geriledi. Bu veri de son yedi ayın en düşük seviyesinde.
Yurt içi siyasi gerilimin artması ve Trump 2.0 politikaları ile küresel ekonomik belirsizliklerin yükselmesi tüketici güveni üzerinde olumsuz etkisini gösteriyor. Nitekim, TCMB-TÜİK tarafından açıklanan tüketici güven endeksinde son sekiz ayda gözlenen yükseliş tersine döndü ve endeks 85.9’dan 83.9’a geriledi.
Tüketim tarafında güçlü seyrin korunduğu, ciro ve kredi kartı harcamalarında artışın sürdüğü verilerden gözlemleniyor. Fakat kredi kartı verilerinin detaylarına baktığımızda önemli detaylar ortaya çıkıyor. Elektronik, giyim, havayolları, mobilya ve sigorta gibi harcama kalemlerinde geçen yılın aynı dönemine göre tüketicilerin bütçelerinden daha az pay ayırdığını gözlemliyoruz. Diğer taraftan, market, sağlık, yemek, kuyum ve vergi ödemeleri gibi harcama kalemlerinin payı artmış. Bir başka deyişle, zorunlu tüketim ön plana çıkmış durumda.
Üretim ve tüketim dengeleri bu vaziyetteyken TCMB kredi faizlerinin politika faizi yerine gecelik faiz üzerinden fiyatlanmasını tercih eder mi? Mevcut durumda ekonomi yönetiminin rezervlerdeki kaybı durdurmaya ve mümkün olduğu kadar tekrar rezerv biriktirmeye odaklandığı anlaşılıyor. Fakat TL’yi cazip kılarken üretim tarafındaki dengelerin bozulması tehlikesi var. Bu durumu dengeleyici gelişme ise yurt içi siyasi gerilimin azaltılması olacaktır.