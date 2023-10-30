Parayı koruma stratejisi devrede

Piyasalarda belirsizliğin ‘tavan’ yaptığı günlerden geçiyoruz. Hisse senedi yatırımcısı yükseliş trendinin hakim olduğu dönemlerin aksine akşamları artık kafasını yastığa rahat koyamıyor. Bugün yükselen borsanın yarın sert düşebileceği bir dönem.

Bunun en önemli nedeni İsrail-Filistin arasında şiddeti ve ölümlerin her geçen gün artmasıyla artan siyasi tansiyon. Bölgedeki gelişmelerin ardından dünya yeniden ikiye bölünmüş durumda. İki kutuptan gelen karşılıklı açıklamalar ‘dünya nereye gidiyor?’ sorusu daha sık soruluyor.

Bu noktada acıların, ölümlerin bir önce bitmesini savaşın olmadığını bir dünya temennimizi belirtelim. Borsada endeksin 7 bin 700 puanın üzerinde bir kapanış yapması tepki alımlarının devamı gelebileceği beklentilerini tam kuvvetlendirirken akşam saatlerinde İsrail’in Gazze’ye kara harekatı başlandığı haberi geldi.

Haberin ardından Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) endeks kontratlara çok sert satış geldi. Yeni haftaya borsa tarafında satış baskısıyla başlayabiliriz. Düşüş trendinin nerede duracağını, nereden döneceğini kestirmek mümkün değil. Sadece grafiklere bakarak teknik anlamda destek, direnç, formasyon analizleriyle bir tahminde bulunuluyor. BIST 100 Endeksi’nde 7.000-7.200 puan aralığı güçlü destek noktası olarak öne çıkıyor.

Dolar 28 TL’nin üstünde

Borsada üçüncü çeyrek bilançoları, Ortadoğu kaynaklı haber akışları yüzünden fiyatlamalara geçmişte olduğu gibi pek katkı sağlayamıyor. Beklentilerin oldukça üzerinde kar rakamı açıklayan şirketlerin hisseleri ertesi gün satış baskısıyla karşılaşabiliyor.

Döviz cephesinde ise kademeli bir şekilde yukarı yönlü hareket sürüyor. Dolar kuru 28 TL sınırının üzerine yerleşmiş gözüküyor. Borsadaki sert düşüşün hem döviz kurlarına hem de ülkenin risk primini gösteren CDS oranlarına benzer şekilde yansımaması umutları bir nebze canlı tutuyor.

Diğer taraftan Merkez Bankası’nın geçen haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizlerini 500 baz puan daha artırıp yüzde 35’e yükseltmesi TL varlıkların cazibesini artırmaya yönelik adımların devamı niteliğinde. Politika faizindeki artış kredi faizlerini yukarı taşırken mevduat faizleri yüzde 40-45 aralığında.

Mevduat VİOP, nakit alternatifleri

Piyasalarda belirsizliğin arttığı dönemlerde yatırımcıların birikimlerini koruyabilmeleri para kazanmak kadar değerli. Hisse senedi yatırımcısı portföyünün tamamını hisse ile taşımak yerine bir miktar nakde geçip gelişmelere göre hareket etmesi mantıklı duruyor. Eğer endeks yukarı dönerse taşıdığı hisse pozisyonu nedeniyle para kazanmaya devam edebilir. Endeksin düşüşüne devam etmesi halinde yine gelişmelere göre destek noktalarından kademeli alım yapabilir.