Toplam ekonomi hacmi 4.3 trilyon dolar olan Almanya “parayla saadet olmaz” deyiminin vücut bulmuş hali adeta bu yıl. Eurostat’ın araştırmasına göre Almanya, 27 ülke arasında en mutsuz ikinci ülke olarak çıktı.

Harvard Üniversitesi’nin 85 yılda 2 bin kişiden toplanan verilere dayanarak “mutluluğun sırrı”nı araştıran Prof. Dr. Selçuk Şirin, “Hayatta mutluluğu belirleyen en önemli faktör, insanların kurduğu sıkı ilişki” diyor.

Dünyanın en büyük ekonomi sıralamasında Almanya, ABD, Çin ve Japonya’dan sonra dördüncü sırada yer alıyor. Avrupa Birliği içerisinde en büyük, dünyada ise dördüncü büyük ekonomiye sahip olan Almanya özellikle mühendislik, otomotiv, kimya ve ilaç sektörlerindeki ihracat hacmiyle öne çıkıyor.

Ülke iş gücü çeşitliliği, Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçiliği teşvik etmesiyle dikkat çekiyor. Son yüzyılda iki dünya savaşının merkezinde bulunan Almanya, kalkınma modelinde ekonomiyi ülke geneline yayması ile de başarılı oldu. Sadece otomotiv sektöründe bile araba fabrikalarını bütün ülke geneline yaydı.

Dünyanın en çok satan otomobillerini üreten Almanya, BMW’yi Münih’e, Mercedes’i Stutgard’a, Audi’yi İngolstadt’a, Porsche’yi Zuffenhausen’a, Volkswagen’i Wolfsburg’a, Opel’i Rüsselsheim’a kurarak ülke genelinde hem otomobil üretimi hem de yan sanayisi ile bölgelerin eşit şekilde kalkınmasını sağladı. Almanya’nın toplam ekonomi hacmi 4.3 trilyon dolar, yıllık ihracatı 1.204 trilyon dolar, yıllık ithalatı ise trilyon dolar. Almanya’nın cari açık-GSYİH oranı yüzde 4.3 ve yıllık enflasyonu ise yüzde 4.5 olarak açıklandı. Ancak, Almanya “parayla saadet olmaz” deyiminin vücut bulmuş hali adeta bu yıl…

Avrupa Birliği’nin resmi istatistik kurumu Eurostat, AB’nin en mutlu ve en mutsuz ülkelerini açıkladı. AB’nin en mutlu ilk üç ülkesi Avusturya, Polonya ve Romanya oldu. Almanya ise sondan ikinci sırada yer alıyor. Bulgaristan son sırada yer buldu kendine “mutluluk endeksi”nde. Eurostat’ın araştırmasına göre Almanya 27 ülke arasında en mutsuz ikinci ülke olarak çıktı. En mutsuz ülke ise Bulgaristan. Avrupa’nın en mutlu insanları Avusturya, Polonya ve Romanya’da yaşıyor.

Çoğu AB üye ülkesine göre daha yoksul iki ülke olan Polonya ve Romanya’nın yaşam memnuniyetinde üst sıralarında yer alması fazla paranın mutluluk getirmediğinin başka bir örneği… Danimarka, İsveç, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg ve Finlandiya dışındaki AB üyesi ülkelerde yaşayan 16-29 yaş grubunun 65 yaş üstü kişilere kıyasla daha yüksek yaşam memnuniyetine sahip olduğunu ortaya koydu Eurostat.

Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İsveç, Lüksemburg ve Malta’da kırsal kesimde yaşayanlar kendilerini biraz daha mutlu hissettiklerini beyan ediyorlar. Almanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya, Macaristan, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya’da ise kent sakinleri hayattan daha memnun olduklarını belirtiyorlar.

Dünya mutluluk endeksi

Dünya Mutluluk Endeksi 2021 raporuna göre üst sıraları İskandinav ülkeleri yer alıyor. 150 ülkede yapılan anketler sonucu Türkiye 112’nci sırada kendine yer bulabildi. Son 5 yıldır Dünya Mutluluk Endeksi’nin zirvesinde yer alan Finlandiya liderliği yine korudu. En mutlu ilk 10 ülke sırasıyla şöyle: Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, Norveç, İsrail ve Yeni Zelanda. Bu ülkeleri Avusturya, Avustralya, İrlanda, Almanya, Kanada Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Belçika ve Fransa takip ediyor. Ülkelerin kişi başına düşen gelir, özgürlük, sağlık ve sosyal yardım imkanları, yolsuzluk karnesi, eğitim ve alım gücü gibi verilerin temel alınarak hazırlanan Dünya Mutluluk Endeksi sıralamasının en sonunda kalan ülkeler ise Zambiya, Malavi, Tanzanya, Sierra Leone, Lesotho, Botsvana, Ruanda, Zimbabve, Lübnan ve Afganistan.

Parayla başarıyı eşit tutan daha az mutlu

Araştırması için “Mutluluğunuzu Takip Edin” isimli telefon uygulaması geliştiren Pennsylvania Üniversitesi’nden Matthew Killingsworth, “Daha fazla paranız olduğunda, hayatınızı nasıl yaşayacağınız konusunda daha fazla seçeneğiniz olur.Para mutluluk için bir araç olsa da parayla başarıyı eşit tutan insanların, tutmayanlara göre daha az mutlu olduğunu gördük. İnsanlar hayatlarında ne kadar mutlu olduklarını belirtmek için parayı aşırı vurguluyorlar” açıklaması yaptı.

Harvard Üniversitesi’nin 85 yılda 2 bine yakın kişiden toplanan verilere dayanarak “mutluluğun sırrı”nı araştırdıklarını yazan Prof. Dr. Selçuk Şirin, “Sayısız anket, mülakat, sağlık taraması, banka, hastane ve hapishane verisinden çıkan sonuçlara göre mutluluğun sırrı ne parada ne de genetik avantajda. Hayatta mutluluğu belirleyen en önemli faktör, insanların başkalarıyla kurduğu sıkı ilişki! Başka insanlarla güvene dayalı derin bağı olan bireyler çok daha mutlu, sağlıklı ve başarılı bir hayat sürüyor” diye özetliyor araştırmayı. Bir duygu olan “mutluluğun” ifadesi sadece parasal zenginlik olamaz zaten…