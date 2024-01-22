Parça tamiri ve servis fiyatları

Otomotiv fiyatları artıyor, yükselen döviz kurları karşısında fiyatı sabit duran hiçbir şey kalmadı hayatımızda. Yılda bir iki kez bayramda geçtiğimiz köprüler harici. Yükselen otomobil fiyatlarıın yanında kasko, sigorta, servis, kış lastiği, kış lastiği depolama ücretleri de ateş pahası oldu.

Bu konuda daha önce başıma gelen minik bir parça sorunundan yola çıkarak bu haftaya giriş yapmak istiyorum çünkü sizin de başınıza gelebilir. Bolluk dönemlerinde araçlarda en ufacık hasar, kusur kaza olsa servisler yedek parçaları değiştirme konusunda yönlendirir en azından büyük ölçekte. Gerçi bizde de değişen parça takıntısı var o ayrı.

Fakat konunun özü şu ki her parçanın değişmeye ihtiyacı yok, bazı parçalar ufak tamirlerler düzeltmelerle tekrar kullanılabilri hale geliyor. Bu konuda Ünal Ünaldı’nın kurmuş olduğu RS Servis gerçekten çok önemli bir ihticaya cevap veriyor.

Hem parçalar çöpe gitmiyor, kullanılıyor hem de ekstra masraflar çıkmıyor, adeta bir geri dönüşüm ekonomisi yaratılıyor. Yani siz siz olun böyle ufak sorunlarda ilk etapta parça değişilmesi öneriliyorsa “tamir şansı var mı” demeyi unutmayın. Öte yandan yine RS Servis bünyesine giren Tur Assist ile ilgili de bir not yazmak isterim. Elektrikli araçların bozulduğunda, şarjı bittiğinde çekilmesi mi, kaldırılması mı gerektiğini çoğu kişi bilmez.

Ustaların eğitimi, doğru servis seçimi çok önemli kriterler. Bu konuda 300’e yakın çalışanla destek oluyor şirket. Ve başa dönüyorum. Evet elektrikli araçlarınızı olası böyle durumlarda çekiciyle çektirmeyin. Ahtapotla kaldırtmayı tavsiye ediyor şirketler.