Piyasalar için gergin günler devam eder mi? Belirsizlik ortadan kalkar mı?

Boj’dan gelen şahin faiz artışıyla hızla değer kazanan yen ve kapatılan açık carry trade pozisyonları 70000 kontrattan 24158 kontra­ta gelirken son 17 yılın en büyük açıkçı sıkıştır­ması yaşanmış oldu.

Üstüne sürpriz gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası, piyasalarda bekle­nen yumuşak iniş senaryoları yerini haftanın ilk yarısına resesyon beklentilerine bıraktık­tan sonra haftanın ikinci yarısında yerini topar­lanmaya bıraktı.

Bakalım iyimser tablo bu hafta açıklanacak enflasyon verileri sonrası koruna­bilecek mi? Yani başlayan bu risk off modu sü­reci bir flaş kriz olarak mı kalacak yoksa yerini hemen bir toparlamaya çevirebilecek mi? Önü­müzdeki günlerin cevabını arayacağımız soru­lar olacak. İsterseniz mevcut durumun bir rönt­genini çekelim peşinden de olası riskleri değer­lendirip yol haritasını çizmeye çalışalım.

Resesyon olası mı?

Geçen hafta yaşananlardan sonra yabancı bü­yük yatırım bankaları olası resesyon ihtimali senaryolarında yıl sonuna kadar yaşanma ihti­malini %35/40 seviyelerine çektiler. Perşembe gelen haftalık işsizlik maaşı başvuruları ılımlı seyre işaret ettiğini belirtelim. Öte yandan ta­rım dışı istihdamda yaşanan keskin düşüşün ar­dında Beryl kasırgasından kaynaklandığına yö­nelik yorumlar dikkat çekiciydi. Eğer haftalık işsizlik maaşı başvurularında sistemik bir ar­tış görmediğimiz sürece piyasanın bakışı biraz daha ılımlı yaklaşıma sebep verebilir. ABD’den gelen öncü büyüme verilerine bakarsak yıllık bazda %2,8’lik büyüme oranı gösterirken Avru­pa ve Çin’de büyümede sıkıntıların devam ettiği görülmekte.

Bu arada Citi’nin sürpriz endeksi 2022 orta­sından bu yana en yüksek seviyesine yükselir­ken Vix korku endeksi de 2008 global finansal kriz ve 2021 pandemi krizi esnasında yaşanan seviyelere kadar yükseldi. Gelen ılımlı veriler sonrasında tekrardan sakinleşerek düşük 20’li seviyelere kadar gerilese de hala orta vadeli or­talaması olan 17,6’nın oldukça üstünde kalmaya devam ediyor.

Hisse senedi piyasaları bu yılki zirvelerinden geri çekilmeler gösterse de hala %6-7 seviyesin­de yükselişler sergilerken resesyon fiyatlaması sinyali hala üretmemekte. Goldman Sachs he­saplamalarına göre SP500’de yaşanacak yüz­de 10’luk bir düşüşün büyüme üzerinde sadece %0,5’lik bir törpülenme yaratabileceği ön gö­rülmekte.

BofA’ya göre resesyon beklentilerini ölçtük­leri tahvil bono piyasası verileri 2022-2023’de yaşanan seviyenin yarısında. Fed’den Faiz indi­rim beklentisinde haftanın ilk yarısında 130 baz puana kadar yükseldikten sonra 100 baz puana kadar geri çekilmiş vaziyette. Eylül faiz indiri­mi beklentileri 50% ihtimalle 50baz puanlık in­dirim beklentisi korunmakta.

Temmuz 2022’den buy ana ilk defa 10 yıllık 2 yıllık tahvil farkı ilk defa pozitif bölgeye geçti. Bu verinin tekrar pozitife dönmesi resesyon ve­ya faiz indirim beklentilerinin eli kulağında ol­duğuna işaret eder.

Gene resesyon beklentilerini ölçümlemede kullandığımız bir diğer parametre bakır fiyatla­rıdır. Mayıs ayı zirvesinden bu yana düşüş %20 ’yi bulmuş vaziyette. Gene bir diğer önemli gös­terge de petrol fiyatlarında jeopolitik risklere rağmen yaşanan gerileme dikkat çekici. Bunları bir araya getirdiğimizde hala net bir tablo piya­salar adına oluşmadığını söyleyebiliriz.

Fed toplantısına kadar piyasalar adına işler kolay değil

Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi risk oluşturur mu? Temmuzda manşet enflas­yonun aylıkta %0,2 yıllıkta da %3 ile aynı kal­ması beklenirken çekirdek enflasyonda 3,3’den %3,2’ye inmesi beklenmekte.

SP’de gelen ikinci çeyrek karlarında piyasa beklentisinin %4,1 üstünde gelse de uzun vade­li %4,2 artış beklentilerinin altında kalmakta.

ABD Başkanlık seçimleri belirsizlik riski. Son anketlere göre Kamala Harris Trump’ın 5 puan önünde. Belki volatiliteyi azaltıcı bir faktör ola­rak okunabilir. Ancak 5 kasıma kadar marathon uzun unutmamak lazım.

Bilindiği üzere fed yılda 8 kez toplanır bu ne­denle bazı toplantıları iki şer veri ile değerlen­dirirken bazı toplantıları tek veri ile yapmak zorunda kalır. Eylül toplantısına kadar geçecek sürede 2 tüfe, 2 perakende satışlar, ikişer istih­dam verisi alırken arada GSYH, fed tutanakları ve Jackson Hole toplantıları yaşanacak.

Bu ve­riler ve açıklamalar piyasada volatilitenin tek­rar yükselmesine yol açabilir. Temkinli olmak gerekebilir. Bakalım fed bu veriler sonrası 25 baz mı 50 baz puan mı faiz indirimi yapacak. Olası dalga boylarının yükselmesi halinde 50 baz puan indirim beklemek şaşırtıcı olmaz.