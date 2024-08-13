Piyasalar için gergin günler devam eder mi? Belirsizlik ortadan kalkar mı?
Boj’dan gelen şahin faiz artışıyla hızla değer kazanan yen ve kapatılan açık carry trade pozisyonları 70000 kontrattan 24158 kontrata gelirken son 17 yılın en büyük açıkçı sıkıştırması yaşanmış oldu.
Üstüne sürpriz gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası, piyasalarda beklenen yumuşak iniş senaryoları yerini haftanın ilk yarısına resesyon beklentilerine bıraktıktan sonra haftanın ikinci yarısında yerini toparlanmaya bıraktı.
Bakalım iyimser tablo bu hafta açıklanacak enflasyon verileri sonrası korunabilecek mi? Yani başlayan bu risk off modu süreci bir flaş kriz olarak mı kalacak yoksa yerini hemen bir toparlamaya çevirebilecek mi? Önümüzdeki günlerin cevabını arayacağımız sorular olacak. İsterseniz mevcut durumun bir röntgenini çekelim peşinden de olası riskleri değerlendirip yol haritasını çizmeye çalışalım.
Resesyon olası mı?
Geçen hafta yaşananlardan sonra yabancı büyük yatırım bankaları olası resesyon ihtimali senaryolarında yıl sonuna kadar yaşanma ihtimalini %35/40 seviyelerine çektiler. Perşembe gelen haftalık işsizlik maaşı başvuruları ılımlı seyre işaret ettiğini belirtelim. Öte yandan tarım dışı istihdamda yaşanan keskin düşüşün ardında Beryl kasırgasından kaynaklandığına yönelik yorumlar dikkat çekiciydi. Eğer haftalık işsizlik maaşı başvurularında sistemik bir artış görmediğimiz sürece piyasanın bakışı biraz daha ılımlı yaklaşıma sebep verebilir. ABD’den gelen öncü büyüme verilerine bakarsak yıllık bazda %2,8’lik büyüme oranı gösterirken Avrupa ve Çin’de büyümede sıkıntıların devam ettiği görülmekte.
Bu arada Citi’nin sürpriz endeksi 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyesine yükselirken Vix korku endeksi de 2008 global finansal kriz ve 2021 pandemi krizi esnasında yaşanan seviyelere kadar yükseldi. Gelen ılımlı veriler sonrasında tekrardan sakinleşerek düşük 20’li seviyelere kadar gerilese de hala orta vadeli ortalaması olan 17,6’nın oldukça üstünde kalmaya devam ediyor.
Hisse senedi piyasaları bu yılki zirvelerinden geri çekilmeler gösterse de hala %6-7 seviyesinde yükselişler sergilerken resesyon fiyatlaması sinyali hala üretmemekte. Goldman Sachs hesaplamalarına göre SP500’de yaşanacak yüzde 10’luk bir düşüşün büyüme üzerinde sadece %0,5’lik bir törpülenme yaratabileceği ön görülmekte.
BofA’ya göre resesyon beklentilerini ölçtükleri tahvil bono piyasası verileri 2022-2023’de yaşanan seviyenin yarısında. Fed’den Faiz indirim beklentisinde haftanın ilk yarısında 130 baz puana kadar yükseldikten sonra 100 baz puana kadar geri çekilmiş vaziyette. Eylül faiz indirimi beklentileri 50% ihtimalle 50baz puanlık indirim beklentisi korunmakta.
Temmuz 2022’den buy ana ilk defa 10 yıllık 2 yıllık tahvil farkı ilk defa pozitif bölgeye geçti. Bu verinin tekrar pozitife dönmesi resesyon veya faiz indirim beklentilerinin eli kulağında olduğuna işaret eder.
Gene resesyon beklentilerini ölçümlemede kullandığımız bir diğer parametre bakır fiyatlarıdır. Mayıs ayı zirvesinden bu yana düşüş %20 ’yi bulmuş vaziyette. Gene bir diğer önemli gösterge de petrol fiyatlarında jeopolitik risklere rağmen yaşanan gerileme dikkat çekici. Bunları bir araya getirdiğimizde hala net bir tablo piyasalar adına oluşmadığını söyleyebiliriz.
Fed toplantısına kadar piyasalar adına işler kolay değil
Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi risk oluşturur mu? Temmuzda manşet enflasyonun aylıkta %0,2 yıllıkta da %3 ile aynı kalması beklenirken çekirdek enflasyonda 3,3’den %3,2’ye inmesi beklenmekte.
SP’de gelen ikinci çeyrek karlarında piyasa beklentisinin %4,1 üstünde gelse de uzun vadeli %4,2 artış beklentilerinin altında kalmakta.
ABD Başkanlık seçimleri belirsizlik riski. Son anketlere göre Kamala Harris Trump’ın 5 puan önünde. Belki volatiliteyi azaltıcı bir faktör olarak okunabilir. Ancak 5 kasıma kadar marathon uzun unutmamak lazım.
Bilindiği üzere fed yılda 8 kez toplanır bu nedenle bazı toplantıları iki şer veri ile değerlendirirken bazı toplantıları tek veri ile yapmak zorunda kalır. Eylül toplantısına kadar geçecek sürede 2 tüfe, 2 perakende satışlar, ikişer istihdam verisi alırken arada GSYH, fed tutanakları ve Jackson Hole toplantıları yaşanacak.
Bu veriler ve açıklamalar piyasada volatilitenin tekrar yükselmesine yol açabilir. Temkinli olmak gerekebilir. Bakalım fed bu veriler sonrası 25 baz mı 50 baz puan mı faiz indirimi yapacak. Olası dalga boylarının yükselmesi halinde 50 baz puan indirim beklemek şaşırtıcı olmaz.