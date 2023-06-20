Piyasalar Merkez’in mesajlarına kilitlendi

Seçimler geride kaldı, ekonomi yönetimi ana hatları ile netleşti ancak piyasa beklediği mesajları henüz net bir şekilde göremedi. Bu durum son günlerde piyasalardaki negatif fiyatlamanın ana nedeni gibi görünüyor.

Piyasanın duymak istediği sözlerin ve görmek istediği eylemlerin gecikmesi, piyasaların istediğini bir an önce almak için agresif fiyatlamalara gitmesine neden olabilir. Piyasanın karşısındaki muhatabını test etmek, yapabileceklerinin sınırını görmek için geçmiş yıllarda bunu çok defa yaptığını gördük.

Bu hafta bu suskunluğun bozulması için ideal zaman gibi görünüyor. Aksi takdirde gelecek hafta Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olacak piyasalarda verilecek mesajlar havada kalabilir. TCMB’nin de 22 Haziran’daki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında uzun bir aranın ardından yüksek oranlı bir faiz artışına gideceği beklentisi oldukça kuvvetlenmiş durumda.

Hafta başına kadar ekonomi yönetiminden bu beklentiyi boşa çıkaracak bir açıklama gelmiş değil. Bu hafta gerek TCMB toplantısı gerekse öncesi ve sonrasında verilecek mesajlar, piyasaların uygulanacak para ve maliye politikalarına yönelik daha net bir fikir edinmesini sağlayabilir. TCMB Başkanı cuma günü bankalarla bir araya gelecek ve muhtemelen geçen haftaki görüşmelerin aksine daha teknik konuların gündeme gelecektir.

Bu toplantıdan sonra daha net mesajlar da görebiliriz. Önceki haftalarda da ifade ettiğimiz gibi borsamız başta olmak üzere piyasalarımız ucundan yakaladığı bir hikâyeyi pozitif fiyatlamaya geçirme konusunda aç ve istekli. Bu beklenti yapılacak açıklamalarla beslenecek ve bir umut ışığı yakalanabilecek olursa piyasalarımızda da yeni bir bayram havası yakalanabilir. Mesajlar ve eylemler konusunda oluşan beklenti karşılanamazsa uzun tatil sürecini de göz önünde bulundurduğumuzda özellikle kredili işlemlerden gelecek satışlar bayram öncesi keyif kaçırabilir.