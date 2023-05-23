Piyasalar yön bulmakta zorlanıyor

Seçimde ilk turun geride kalması seçim stresini kısmen hafifletse de piyasalar yön bulmakta zorlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da hisse bazlı ayrışmalar ön planda olmaya devam ederken, genele yayılan volatil bir hava vardı.

Özellikle bankalar ile ilgili düzenlemeler ve bunun yansımaları bankacılık sektörünü baskılamaya devam ederken, seçim sonrası nasıl bir ekonomi modeli izleneceği ve ekonominin dümeninde kimlerin olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Seçimde son düzlüğe girilmişken bu hafta TCMB tarafında da maliye tarafında önemli bir değişiklik beklentisi yok.

Borsa tarafında da ekonomi yönetimi ve uygulanacak model netleşene kadar geçtiğimiz haftalardakine benzer dalgalı bir görünüm izlenebilir. Seçimden hemen önce haftanın son günleri seçim beklentisine göre yeniden bir pozisyonlanma ve hisse bazlı ayrışmalarla beraber sert hareketler görebiliriz. BIST 100 Endeksi’nde teknik rahatlamanın 4900 puan üzerinde başlayacağını düşünüyoruz.

Kısa vadede buraya kadar olacak olan yükselişler teknik tepki boyutunda kalacaktır ancak geçtiğimiz haftalarda da ifade ettiğimiz gibi Borsa İstanbul’un hem kendi tarihsel ortalamalarına hem de emsallarine kıyasla iskontosu başlayacak bir hareketin hızlı gerçekleşmesine neden olabilir.

Bu nedenle olası bir yükselişte hareketli bir stop loss stratejisi izleyerek yükselişe mümkün olduğu kadar iştirak etmeye çalışmakta fayda var. Olası bir pozitif dalgada sat düşünce yeniden al stratejisi çok fazla fırsat vermeyebilir.

Seçim sürecinde olacak geri çekilmelerin ise orta vade için alım fırsatı oluşturmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bugünden kimsenin tahmin edemeyeceği ama gerçekleştiğinde derin etkileri olacak “Siyah Kuğu” olarak adlandırabileceğimiz bir sürprizle karşılaşmadığımız sürece mevcut iskontoların çok fazla sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz.