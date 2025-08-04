Piyasalarda ağustos ayı stratejileri hazır
ABD’de gümrük tarife oranlarının netleşmesi ve azalan jeopolitik riskler piyasalara rahat bir nefes aldırdı. Yılın geri kalanında Fed ve TCMB’nin faiz kararları kritik. İçeride siyasi gelişmeler yine gündemin üst sıralarında yer alacak. BIST’in son 10 yılın ağustos ayında her iki yönde sert hareketlere sahne olduğu dikkat çekiyor.
Yurtdışı piyasalarda Trump merkezli hareket sürüyor. ABD Başkanı Trump’ın ülkelere yönelik belirlediği gümrük vergisi oranları netleşti. Tarifelerde en düşük oran yüzde 10 olurken birçok ülke yüzde 15 gümrük vergisiyle karşı karşıya kaldı. Daha önce Türkiye için yüzde 10 olarak açıklanan oran yüzde 15’e çıktı. Yüzde 10 tarife oranının uygulanacağı ülkeler genel olarak ABD’nin dış ticaret fazlası verdiği ülkeler. Türkiye’ye yönelik 5 puanlık tarife artışının önemli bir etkisinin olması beklenmiyor. Trump’ın tarife oranlarının netleşmesinin ardından piyasalar belirsizliğin daha az olacağı bir aya giriyor. Özellikle Trump’ın en başta açıkladığı ‘uçuk’ oranların makul seviyelere çekilmesi tansiyonu azalttı. Tarifelerin ardından gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararlarının ana gündem olacağını bir dönem başlayabilir. Malum Trump, faiz indirimi konusunda Fed Başkanı’na yoğun baskı yapıyor.
Yurt dışında gözler Fed’in faiz kararında
Fed, temmuz ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini sabit bıraktı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada tarifelerin, ABD ekonomisine etkileri belirginleşene kadar sıkı duruşa devam edileceği ifade edildi. Piyasalar şu an Fed’in yılsonuna kadar iki faiz indirimi yapacağı beklentisini fiyatlıyor. Küresel piyasalar açısından jeopolitik riskler temmuz ayının ikinci yarısından itibaren gündemin alt sıralarına geriledi. Ancak Rusya -Ukrayna ve Ortadoğu’da sıcak çatışma ortamı halen devam ediyor. Dolayısıyla kesin bir ateşkes olmadığı durumda jeopolitik riskler piyasalar üzerinde baskı kuramaya devam edecek. Yurt içi ise Merkez Bankası, mart ayı ortasında yaşanan siyasi çalkantı sonrası faiz indirimlerine ara vermiş hatta faiz artırımına gitmişti. 24 Temmuz’da yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası yeniden faiz indirimlerine başladı ve politika faizinde 300 baz puanlık indirime gitti. Faiz indirimi piyasaların beklentisi 250 baz puanın üzerinde olsa da Merkez Bankası sıkı duruştan taviz vermeyeceğini vurguladı.
Temmuz ayında otomobil gibi bazı ürünlerde ÖTV-KDV oranlarında yapılan değişiklikler aylık enflasyonda geçici bir artışa neden olabileceği enflasyonda ana eğilimde bir bozulmaya neden olmayacağı düşünülüyor. Son faiz indirim kararı ile yüzde 43’e gerileyen politika faizinin yılsonunda yüzde 35’e gerileyeceği görüşü hakim. Merkez Bankası’nın ağustos ayında PPK toplantısı bulunmuyor. İlk toplantı 11 Eylül’de. İkinci toplantı 23 Ekim, yılın son toplantısı ise 11 Aralık’ta yapılacak. Dolayısıyla yılın son 3 toplantısında 800 baz puan civarında bir indirim yapılması bekleniyor.
Bu kapsamda Merkez Bankası’nın 14 Ağustos’ta yapacağı yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında verilecek mesajlar önemli.
Piyasaların önündeki en önemli riskler ise İBB merkezli yolsuzluk operasyonundaki gelişmeler, CHP Kurultay davası ve jeopolitik gelişmeler…
Borsanın ağustos ayı performansı
Borsa İstanbul’un son 2015 yılından bu yana ağustos ayı performanslarına baktığımızda karışık bir seyrin izlendiği görülüyor. BIST 100 Endeksi, son 10 yılın 6’sında ağustos ayını yükselişle tamamlarken 4’ünde geri çekildi. Yükseliş yaşanan ağustos aylarında borsanın sert yükselişlere imza attığı dikkat çekiyor. BIST 100 Endeksi 2023 yılının ağustos ayında yüzde 5.27, 2020’de yüzde 6.22, 20219’da yüzde 8.58, 2018 yılında yüzde 7.77’lik bir performans gösterdi. Ağustos ayında en sert düşüşler ise 2021 ve 2017 Ağustos aylarında yaşandı. Endeks 2017 yılının ağustos ayında yüzde 6.45, 2021 yılının ağustos ayında ise yüzde 4.48 düştü. Genel olarak bakıldığında endeksin ağustos aylarında her iki yönde sert hareketlerin yaşandığı söylenebilir.