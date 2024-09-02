Piyasalarda bu hafta gözler enflasyon ve Fitch kararında

Piyasalar bu hafta iki kritik gündem maddesini takip edecek. İlki yarın açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları. Diğeri ise Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notuyla ilgili yapacağı açıklama. Bu ayın en önemli gündem maddesi ise 18 Eylül’deki Fed’in faiz kararı.

Hisse senedi piyasa­sı son dönemde ol­dukça hareketli. Yı­lın ilk 7 ayında iyi bir per­formans gösteren Borsa İstanbul, 22 Temmuz’dan bu yana satış ağırlıklı bir se­yir izliyor. BIST 100 Endek­si’nde 5 haftada yaşanan ka­yıp yüzde 12.55 oldu. Hisse bazında bakıldığında erime çok daha fazla. Borsa her ne kadar yılın ilk yarısında kü­resel borsalar arasında en fazla artanlar listesinde zir­veyi zorlasa da birçok hisse bu performansa ayak uydu­ramamıştı. Enflasyon mu­hasebesine geçiş ile bu yı­lın hisse senetleri açısından zorlu geçeceği tahmin edi­liyordu.

Özellikle hisse se­çiminin önemli olacağı uz­manlar tarafından sık sık di­le getiriliyordu. Enflasyonla mücadele kapsamında atı­lan adımlar sonrasında ya­şanan durgunluk ve mevdu­at faizlerinin bir süre daha yüksek seyrini koruyacak olması hisse seçimlerinin önümüzdeki dönemde çok daha önemli hale getirecek.

Fitch'in Türkiye kararı 6 Eylül'de

Bu hafta için piyasala­rın takip edeceği iki önem­li gündem maddesi bulu­nuyor. Bunlardan ilki yarın açıklanacak ağustos ayı enf­lasyon rakamları. AA Finans Enflasyon Beklenti Anke­ti’ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fi­yat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2.64 arttığını tahmin ediyor.

Ankete katılan ekonomist­lerin ağustos ayı için enflas­yon beklentileri en düşük yüzde 2.21, en yüksek yüzde 3.10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağus­tos ayı enflasyon beklen­tilerinin ortalamasına gö­re, bir önceki ay yüzde 61.78 olan yıllık enflasyonun yüz­de 52.20’ye ineceği öngö­rülüyor. Haftanın bir diğer önemli gündem maddesi ise Cuma akşamı piyasalar ka­pandıktan sonra uluslarara­sı kredi derecelendirme ku­ruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notu ile ilgili yapacağı açıklama.

Derecelendirme kuruluşlarının bu yılki Tür­kiye’nin kredi notuyla ilgi­li kararlarına bakıldığında, borsanın not kararı öncesin­deki hafta yükseldiği dikkat çekiyor. Benzer bir trendin bu hafta yaşanıp yaşanma­yacağı merakla izlenecek. Piyasanın genel beklenti­si Fitch’in Türkiye’nin kre­di notunu bir basamak artı­racağı şeklinde. Tersi bir ka­rarda yani not seviyesinde bir değişikliğe gidilmemesi halinde piyasalar bu karar­dan olumsuz etkilenebilir.

Eylül ayında veri gündemi yoğun toplantısı

-ABD Ticaret Bakanlığı, 26 Eylül'de ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai tahminlerini duyuracak. 27 Eylül'de de Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri yayımlanacak.

-Haziran'da 5 yıl aradan sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından temmuzda faiz oranlarını değiştirmeyen Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikası kararını 12 Eylül'de verecek.

-Geçen ay politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşüren ve Mart 2020'den beri ilk kez faiz indirimine giden İngiltere Merkez Bankası (BoE), eylül ayı para politikası kararını 19 Eylül'de verecek.

-Temmuz ayında sürpriz şekilde politika faizinin yüzde 0,25'e çıkaran Japonya Merkez Bankası (BoJ), bu ayki faiz kararını 20 Eylül'de açıklayacak.

-En son mart ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini artıran ve yüzde 50'ye yükselten TCMB, bu ayki para politikasını kararını 19 Eylül'de verecek.

-Norveç Merkez Bankası 19 Eylül'de, RBA da 24 Eylül'de para politikası kararını verecek.

Son zamanların en önemli FOMC Toplantısı

Eylül ayı Fed faiz indirimine gidip gitmeyeceği açısından kritik. Piyasalardaki beklenti, Fed’in bu ay faiz indirimlerine başlayacağı yönünde. Geçtiğimiz günlerde küresel piyasalarda yaşanan çalkantı sonrasında Fed’in 50 baz puanlık indirime gideceği beklentileri kuvvetlenmişti. Ancak düşen tansiyonun ardından genel beklenti 25 baz puanlık bir indirime evrilmiş durumda.

Kasım ayında ABD’de yapılacak başkanlık seçimleri küresel anlamda piyasaların takip edeceği bir başka önemli gündem maddesi. Böyle bir sürece girilirken hisse seçimi borsa yatırımcısı için kritik. Yeterli finansal okuryazarlığa sahip olmayan yatırımcıların hisse seçimi yapması çok daha zor. Bu noktada aracı kurumların hazırladıkları raporlar ve model portföy önerileri yatırımcılara yol gösterebilir.