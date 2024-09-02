Piyasalarda bu hafta gözler enflasyon ve Fitch kararında
Piyasalar bu hafta iki kritik gündem maddesini takip edecek. İlki yarın açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları. Diğeri ise Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notuyla ilgili yapacağı açıklama. Bu ayın en önemli gündem maddesi ise 18 Eylül’deki Fed’in faiz kararı.
Hisse senedi piyasası son dönemde oldukça hareketli. Yılın ilk 7 ayında iyi bir performans gösteren Borsa İstanbul, 22 Temmuz’dan bu yana satış ağırlıklı bir seyir izliyor. BIST 100 Endeksi’nde 5 haftada yaşanan kayıp yüzde 12.55 oldu. Hisse bazında bakıldığında erime çok daha fazla. Borsa her ne kadar yılın ilk yarısında küresel borsalar arasında en fazla artanlar listesinde zirveyi zorlasa da birçok hisse bu performansa ayak uyduramamıştı. Enflasyon muhasebesine geçiş ile bu yılın hisse senetleri açısından zorlu geçeceği tahmin ediliyordu.
Özellikle hisse seçiminin önemli olacağı uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyordu. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar sonrasında yaşanan durgunluk ve mevduat faizlerinin bir süre daha yüksek seyrini koruyacak olması hisse seçimlerinin önümüzdeki dönemde çok daha önemli hale getirecek.
Fitch'in Türkiye kararı 6 Eylül'de
Bu hafta için piyasaların takip edeceği iki önemli gündem maddesi bulunuyor. Bunlardan ilki yarın açıklanacak ağustos ayı enflasyon rakamları. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2.64 arttığını tahmin ediyor.
Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2.21, en yüksek yüzde 3.10 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61.78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52.20’ye ineceği öngörülüyor. Haftanın bir diğer önemli gündem maddesi ise Cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notu ile ilgili yapacağı açıklama.
Derecelendirme kuruluşlarının bu yılki Türkiye’nin kredi notuyla ilgili kararlarına bakıldığında, borsanın not kararı öncesindeki hafta yükseldiği dikkat çekiyor. Benzer bir trendin bu hafta yaşanıp yaşanmayacağı merakla izlenecek. Piyasanın genel beklentisi Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu bir basamak artıracağı şeklinde. Tersi bir kararda yani not seviyesinde bir değişikliğe gidilmemesi halinde piyasalar bu karardan olumsuz etkilenebilir.
Eylül ayında veri gündemi yoğun toplantısı
-ABD Ticaret Bakanlığı, 26 Eylül'de ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai tahminlerini duyuracak. 27 Eylül'de de Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri yayımlanacak.
-Haziran'da 5 yıl aradan sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından temmuzda faiz oranlarını değiştirmeyen Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikası kararını 12 Eylül'de verecek.
-Geçen ay politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşüren ve Mart 2020'den beri ilk kez faiz indirimine giden İngiltere Merkez Bankası (BoE), eylül ayı para politikası kararını 19 Eylül'de verecek.
-Temmuz ayında sürpriz şekilde politika faizinin yüzde 0,25'e çıkaran Japonya Merkez Bankası (BoJ), bu ayki faiz kararını 20 Eylül'de açıklayacak.
-En son mart ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini artıran ve yüzde 50'ye yükselten TCMB, bu ayki para politikasını kararını 19 Eylül'de verecek.
-Norveç Merkez Bankası 19 Eylül'de, RBA da 24 Eylül'de para politikası kararını verecek.
Son zamanların en önemli FOMC Toplantısı
Eylül ayı Fed faiz indirimine gidip gitmeyeceği açısından kritik. Piyasalardaki beklenti, Fed’in bu ay faiz indirimlerine başlayacağı yönünde. Geçtiğimiz günlerde küresel piyasalarda yaşanan çalkantı sonrasında Fed’in 50 baz puanlık indirime gideceği beklentileri kuvvetlenmişti. Ancak düşen tansiyonun ardından genel beklenti 25 baz puanlık bir indirime evrilmiş durumda.
Kasım ayında ABD’de yapılacak başkanlık seçimleri küresel anlamda piyasaların takip edeceği bir başka önemli gündem maddesi. Böyle bir sürece girilirken hisse seçimi borsa yatırımcısı için kritik. Yeterli finansal okuryazarlığa sahip olmayan yatırımcıların hisse seçimi yapması çok daha zor. Bu noktada aracı kurumların hazırladıkları raporlar ve model portföy önerileri yatırımcılara yol gösterebilir.