Piyasalarda Donald Trump merkezli hareket sürüyor

ABD Başkanı Trump’ın geçen hafta Avrupa Birliği’ne yönelik yüzde 50 gümrük vergisi getireceği tehdidi piyasalarda moralleri bozdu. Küresel hisse senetleri haftayı kayıpla tamamlarken kısa vadede Trump’ın açıklamaları piyasalara yön verecek.

İçeride ise cuma günü açıklanacak ilk çeyrek büyüme rakamları yakından izlenecek ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığından bu yana piyasalardaki fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor. Gümrük vergileri konusunda sürekli açıklamalarda bulunan Trump, son olarak Avrupa Birliği’ni (AB) hedefe aldı. Trump, AB’den gelen ürünlere 1 Haziran’dan itibaren yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söylerken AB ile bir anlaşma arayışında olmadığını ifade etti.

Geçen hafta iç piyasada Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu toplantısı gündemin üst sıralarında yer aldı. Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24’te, tahmin aralığını da yüzde 19-29 seviyesinde korudu. Gündemin bir diğer önemli konusu ise Kredi Garanti Fonu (KGF) oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ’lerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni destek paketini devreye alacağını duyurdu.

Zorunlu karşılıklara artış düzenlemesi

Öte yandan Merkez Bankası, cuma gecesi yaptığı açıklamada zorunlu karşılık oranlarında artırıma gitti. Merkez Bankası, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranının vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18’e, 3 aya kadar vadede yüzde 14’e yükseltildiğini duyurdu.

Yerli bankaların yurtdışından ucuza bulduğu Türk Lirası’nın yurtiçinde faizleri düşürdüğü ve yapılan son düzenlemenin buna karşı atılan adım olduğu söyleniyor. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında hisse senetleri ağırlıklı düşüş yönünde hareket ettiği geçen hafta Bitcoin’in yeni rekor seviyelerine doğru yaptığı yükseliş dikkat çekti.

ABD’nin dijital varlıklar için düzenlemeleri yakında kabul edeceğine dair güçlenen beklentiler, Bitcoin’i 111 bin 980 dolar ile tarihi zirvesine taşıdı. 22 Nisan’da gördüğü 3 bin 500 dolardaki tarihi zirvesinden geri çekilen ve önceki hafta 3 bin 120 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı yeniden yönünü yukarı çevirdi. Altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 4.5 artarak 3 bin 357 dolar seviyesinden haftayı tamamladı.

En fazla kaybettiren borsalardan biri

BIST Yeni haftanın ilk işlem günü ABD ve İngiltere piyasaları kapalı olacak. Hafta boyunca Fed üyelerinin çeşitli organizasyonlarda konuşmaları olacak. İçeride ise çarşamba günü Ekonomik Güven Endeksi, perşembe günü dış ticaret rakamları, cuma günü ilk çeyrek büyüme rakamları ve işsizlik oranları açıklanacak.

Yine ABD Başkanı Trump’ın özellikle AB’ye yönelik açıkladığı gümrük vergileriyle ilgili yapacağı yeni açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Geçen haftayı yüzde 3.23’lük kayıpla tamamlayan Borsa İstanbul, küresel borsalar arasında da haftanın en fazla kaybettiren borsalar listesinde üst sıralarda yer aldı. Haftayı 9 bin 356 puandan kapatan BIST 100 Endeksi’nin kısa vadede 21 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 9 bin 444 puanın üzerinde kalıp kalmayacağı izlenecek.

Bu seviyenin aşılamaması halinde 9 bin 300 puanın altına sarkmalar olabilir. Ancak ekstra olumsuz bir haber akışı olmaması halinde endeksin 9 bin 300 puanın altında kalıcı olması beklenmiyor. Yukarıda ise 9 bin 444 puanın üzerinde 9 bin 600 ve 9 bin 900 puan seviyeleri öne çıkan direnç noktaları.