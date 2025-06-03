Piyasalarda yönü enflasyon çizecek
Piyasalar bu hafta Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3.5 işlem günü açık olacak. Kısa haftanın en kritik gündem maddesi bugün açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisi. Genel beklenti enflasyonun aylık yüzde 2.10 artacağı yönünde. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirebilir
Trump ve vergi ilişkisi
Piyasalarda sıkışık seyir devam ediyor. ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra özellikle gümrük vergileri konusunda yaptığı açıklamalar küresel anlamda piyasalara yön veriyor. Son olarak Avrupa Birliği’ne yönelik 1 Haziran’dan itibaren yüzde 50 gümrük vergisi getireceğini açıklayan Trump, bu kararını 9 Temmuz’a ertelemişti. Trump şimdi de çelik ithalatında vergi oranlarını yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılacağını söyledi.
Geçen hafta yurtiçi piyasalar için en önemli ekonomik veri ilk çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarıydı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 2, çeyreklik bazda ise yüzde 1 büyüdü. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Cuma akşamı Haftalık Bülteni’nde yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul’da açığa satış yasağının, pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına yönelik uygulamanın ve kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 4 Temmuz’a uzatıldığını duyurdu.
Mayıs ayı beklentisi aylık % 2.10
Borsa İstanbul tarafında geçen hafta yine satış baskısı hakimdi. BİST 100 Endeksi haftayı yüzde 3.60 değer kaybıyla tamamlarken bu performansıyla küresel borsalar arasında en fazla değer kaybeden borsa oldu. Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe de satış baskısıyla başladı.
Enflasyonla mücadele programında kritik öneme sahip döviz kurlarında geçen hafta yukarı yönlü bir seyir hakimdi. Haftaya 38.91 TL seviyelerinden başlayan dolar, yüzde 0.77 artarak 39.20 TL’den kapandı. Piyasalar bu hafta Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3.5 işlem günü açık olacak. Bu kısa haftada en kritik gündem maddesi bugün açıklanacak mayıs ayı enflasyon rakamları. AA Finans’ın enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1.80 ile yüzde 2.75 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2.10), bir önceki ay yüzde 37.86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36.17’ye ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31.17 oldu. Öte yandan dün İstanbul Ticaret Odası (İTO) mayıs ayı Tüketici Fiyat İndeksi’ni açıkladı. Tüketici Fiyat İndeksi, mayısta aylık yüzde 2.83, yıllık yüzde 46.57 arttı.
Borsa İstanbul kritik bölgede
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesi halinde faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirebileceği düşünülüyor. Dolayısıyla enflasyonun beklenti altında gelmesi durumunda gözler Merkez Bankası’nın 19 Haziran’da yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilecek.
Özellikle reel sektör cephesinden gelen yüksek faiz ortamına yönelik yapılan eleştirilerin dozunu artırması enflasyon rakamlarını daha da kritik hale getiriyor. Her ne kadar genel beklenti Merkez Bankası’nın temmuz ayında faiz indirimine gideceği yönünde olsa bile bu ayki PPK toplantısında indirim bekleyenlerin sayısı az değil.
Enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi halinde hisse senedi piyasasında tepki alımlarının görülebileceği düşünülüyor. Teknik anlamda kritik bir seviye olan 9 bin puana yakın bir kapanış yapan BIST 100 Endeksi’nin bu seviyenin altında kapanış yapması halinde satış baskısı artabilir. Yukarıda ise 9 bin 200 ve 9 bin 600 puan seviyeleri direnç noktaları olarak öne çıkıyor.