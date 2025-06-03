Piyasalarda yönü enflasyon çizecek

Piyasalar bu hafta Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3.5 işlem günü açık olacak. Kısa haftanın en kritik gündem maddesi bugün açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisi. Genel beklenti enflas­yonun aylık yüzde 2.10 artacağı yönün­de. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi faiz indirimi beklentilerini kuv­vetlendirebilir

Trump ve vergi ilişkisi

Piyasalarda sıkışık seyir devam edi­yor. ABD Başkanı Trump, göreve geldik­ten sonra özellikle gümrük vergileri ko­nusunda yaptığı açıklamalar küresel an­lamda piyasalara yön veriyor. Son olarak Avrupa Birliği’ne yönelik 1 Haziran’dan itibaren yüzde 50 gümrük vergisi geti­receğini açıklayan Trump, bu kararını 9 Temmuz’a ertelemişti. Trump şimdi de çelik ithalatında vergi oranlarını yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılacağını söyle­di.

Geçen hafta yurtiçi piyasalar için en önemli ekonomik veri ilk çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarıydı. Türkiye ekonomi­si yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 2, çey­reklik bazda ise yüzde 1 büyüdü. Serma­ye Piyasası Kurulu (SPK) Cuma akşamı Haftalık Bülteni’nde yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul’da açığa satış yasağının, pay geri alımlarının kolaylaştırılması­na yönelik uygulamanın ve kredili işlem­lerde öz kaynak oranının esnetilerek uy­gulanmasına yönelik tedbirlerin 4 Tem­muz’a uzatıldığını duyurdu.

Mayıs ayı beklentisi aylık % 2.10

Borsa İstanbul tarafında geçen hafta yine satış baskısı hakimdi. BİST 100 En­deksi haftayı yüzde 3.60 değer kaybıyla tamamlarken bu performansıyla küre­sel borsalar arasında en fazla değer kay­beden borsa oldu. Borsa İstanbul, hafta­nın ilk işlem gününe de satış baskısıyla başladı.

Enflasyonla mücadele progra­mında kritik öneme sahip döviz kurla­rında geçen hafta yukarı yönlü bir seyir hakimdi. Haftaya 38.91 TL seviyelerin­den başlayan dolar, yüzde 0.77 artarak 39.20 TL’den kapandı. Piyasalar bu haf­ta Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3.5 işlem günü açık olacak. Bu kısa haftada en kritik gündem maddesi bugün açık­lanacak mayıs ayı enflasyon rakamları. AA Finans’ın enflasyon beklenti anketi­ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1.80 ile yüz­de 2.75 aralığında yer aldı.

Ekonomist­lerin mayıs ayı enflasyon beklentileri­nin ortalamasına göre (yüzde 2.10), bir önceki ay yüzde 37.86 olan yıllık enflas­yonun yüzde 36.17’ye ineceği öngörülü­yor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflas­yon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüz­de 31.17 oldu. Öte yandan dün İstanbul Ticaret Odası (İTO) mayıs ayı Tüketici Fiyat İndeksi’ni açıkladı. Tüketici Fiyat İndeksi, mayısta aylık yüzde 2.83, yıllık yüzde 46.57 arttı.

Borsa İstanbul kritik bölgede

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesi halinde faiz indirimi beklentilerini kuvvetlen­direbileceği düşünülüyor. Dolayısıy­la enflasyonun beklenti altında gelmesi durumunda gözler Merkez Bankası’nın 19 Haziran’da yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilecek.

Özellikle reel sektör cephesinden gelen yüksek faiz ortamına yönelik yapılan eleştirilerin dozunu artırması enflasyon rakamlarını daha da kritik hale getiri­yor. Her ne kadar genel beklenti Merkez Bankası’nın temmuz ayında faiz indiri­mine gideceği yönünde olsa bile bu ay­ki PPK toplantısında indirim bekleyen­lerin sayısı az değil.

Enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi halinde hisse senedi piyasasında tepki alımları­nın görülebileceği düşünülüyor. Teknik anlamda kritik bir seviye olan 9 bin pu­ana yakın bir kapanış yapan BIST 100 Endeksi’nin bu seviyenin altında kapa­nış yapması halinde satış baskısı artabi­lir. Yukarıda ise 9 bin 200 ve 9 bin 600 puan seviyeleri direnç noktaları olarak öne çıkıyor.