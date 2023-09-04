Piyasalarda yönü OVP ile kredi notu belirleyecek

Borsada seçimlerden bu yana yaşanan yükseliş yüzde 75’i aştı. Buna rağmen temkinli iyimserlik sürüyor. Açıklanacak Orta Vadeli Program’a piyasaların vereceği ‘güvenoyu’ ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notu ile ilgili yapacağı açıklamalar eylülün en kritik gündem maddeleri.

İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana 14 hafta geride kaldı. Borsa İstanbul, 14 haftanın tam 12’sini yükselişle tamamladı. Böyle bir ralliye geçmiş dönemlerde de eşine pek rastlanmadı. Endeks bazında yaşanan yüzde 75’in üzerindeki sert yükseliş, doğal olarak yatırımcılarda düzeltme beklentisi oluştursa da bu düzeltme bir türlü gelmedi.

Gelen günlük satışlar ertesi gün alımlarla karşılaşınca endeks 8 bin puanı da geçerek TL bazında yeni zirvesine ulaştı. Geçen hafta Merkez Bankası’nın Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili bankalara gönderdiği dönüşüm hedeflerine yönelik talimat ve ikinci çeyrek büyüme rakamları piyasalar tarafından yakından izlendi.

Kritik gündem maddeleri

Önümüzdeki günlerde piyasalarda Ankara merkezli haber akışına bağlı hareketler devam edecek gibi. Özellikle Orta Vadeli Program (OVP) kritik öneme sahip.

OVP’deki hedeflerin piyasalar tarafından nasıl karşılanacağı fiyatlamalar açısından kritik. OVP’nin ‘güvenoyu’ alması ve Merkez Bankası’nın sadeleşme adımları ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor. Ayrıca geçmiş haftalarda belirttiğim gibi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch 8 Eylül’de, S&P 29 Eylül’de Türkiye’nin kredi notunda gözden geçirme yapacak.

Bu konuda genel beklenti Türkiye’nin notunda bir artış olmasa bile görünümde bir iyileşme olacağı yönünde. Şu an Türkiye’nin kredi notu Moody’s’de ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin 6 kademe, S&P ve Fitch’te 5 kademe altında. Moody’s Türkiye’nin not görünümünü ‘durağan’ olarak belirlerken diğer iki kurumda görünüm negatif.

Endeksin teknik görünümü

Bu hafta açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları, piyasaları ilgilendiren en önemli veri olacak. Borsa İstanbul’da hisse bazlı hareketlilik sürebilir. BIST 100 Endeksi’nin teknik görünümüne bakarsak, haftalık bazdaki grafikte 22 Mayıs 2023 haftasında başlayan agresif yükseliş trendi üzerindeki seyir devam ediyor.

Bununla birlikte endeks geçtiğimiz haftayı önemli bir direnç noktası olan 7 bin 987 puan seviyesinin üzerinde tamamladı. Bu teknik açıdan olumlu. Şimdi endeksin bu trendi olası ‘retest’ senaryosu üzerinde durmakta fayda var. Bu hafta için bu senaryoda dikkat edilmesi gereken seviye 8 bin 54 puan noktasında. Teknik açıdan bu hafta destek görevi görecek bu seviyenin üzerinde kalınması endeks açısından olası yukarı hareketlerin devamı için zemin hazırlayabilir.

İndikatörler ‘temkinli’ seviyede

Aksi durumda yani 8 bin 54 puan seviyesinin altına inilmesi durumunda ise 7 bin 789 puan seviyesi ilk destek noktası konumunda olacak. Bu noktanın altında ise 7 bin 354 – 7 bin 406 puan bandıyla birlikte 7 bin 179 puan seviyesi sonraki destekler. Yine geçtiğimiz hafta olduğu gibi RSI indikatörünün haftalık grafikte aşırı alım bölgesinde olması, yine haftalık grafikte MACD indikatörünün tetik çizgisinin üzerinde hafif bir kırılım eğilimi göstermesi teknik açıdan dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Dolar/TL'de düşüşün devamı için 26.57’nin altına inilmeli

Dolar/TL paritesi günlük grafikte 8 Haziran 2023 tarihinde başlayan yükseliş trendi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Bu hafta için bu trendin destek bölgesi 26.57 – 26.63 TL seviyelerinden geçiyor. Bu bölge oldukça önemli. Zira bu bandın altında yapılacak kapanışlarda paritenin tekrar 25.50 – 25.74 TL bandına kadar gerileme ihtimalini artırıyor. Bunun dışında 25.87 seviyesinde de bir ara destek noktası olduğu unutulmamalı. Olası yukarı hareketin devamı durumunda ise hem yatay direnç nem de trend direnci olması açısından 27.43 TL seviyesi son derece kritik. Hacimli kırılması yukarı hareketin ivmelenmesini riskini ortaya çıkarabilir.