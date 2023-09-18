Piyasalarda yönü PPK kararı belirleyecek

Borsa İstanbul geçen haftayı yüzde 2’ye yakın kayıpla tamamladı. Dolarda ise dar bant hareketi sürüyor. Haftanın en önemli gündem maddesi Merkez Bankası’nın perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararı. Piyasanın beklentisi 500 baz puanlık artışa gidileceği yönünde.

Borsa İstanbul seçimlerin ardından en yüksek haftalık düşüşüne geçen hafta imza attı. 29 Mayıs’tan bu yana 16 haftanın 13’ünde BIST 100 Endeksi haftayı yeşil barla kapatırken sadece 3 hafta yatırımcılar kırmızı barla karşılaştı. Haftaya 8 bin 118 puandan başlayan endeks 7 bin 797 puana kadar indi. Son 4 ayda yaşanan sert yükselişin yüzde 80’i aşması doğal olarak düzeltme beklentilerini de hep canlı tutuyor. Geride bıraktığımız hafta yaşanan yüzde 1.92’lik kayıp düzeltmenin devam edip etmeyeceği sorusunu akıllara getiriyor. Hisse bazlı hareketliliğin süreceği konusunda ise görüş birliği var.

Gözler PPK toplantısında

Bu haftanın en önemli gündem maddesi Merkez Bankası’nın perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararı. AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde ortalama 500 baz puanlık faiz artışı sonucu çıktı. Ankette en düşük tahmin 250 baz puan, en yüksek 600 baz puan oldu.

Merkez Bankası geçen ay yaptığı toplantıda piyasa beklentilerin oldukça üzerinde 750 baz puanlık artışa gitmişti. Beklentiler doğrultusunda 500 baz puanlık bir artışa gidilmesi halinde politika faizi yüzde 30’a çıkacak. Politika faizine ilişkin yılsonu beklentileri ise yüzde 35-45 aralığında değişiyor.

Haftanın en önemli gündemi PPK olsa da faiz kararının dışında atılacak olası makro ihtiyati adımlar fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek. İç talebi kısmaya yönelik adımların yanında Avrupa Birliği ile ilişkilerde gelen açıklamalar yatırımcıların gündemin yer bulabilir. Covid 19 sendromunu hatırlatan yeni virüs haberleri de yine yakından takip edilecek. Çünkü bu haberler borsada hisse bazlı hareketlere neden oluyor.

Borsada desteklere dikkat!

Gelelim endekste teknik görünüme… Endeks haftalık bazdaki grafikte 22 Mayıs’ta başlattığı agresif yükseliş trendi üzerindeki seyrine devam ediyor. Geçen hafta 8 bin 91 puan seviyesine denk gelen iki haftalık trend desteğinin altında kapanış oldu. Hata için yine 22 Mayıs’ta başlayan agresif yükseliş trendinin destek noktası olan 7 bin 842 puan test edildi. Bu seviyenin üzerinde kapanış olması olumlu. Yeni haftada destek seviyelerinin üzerinde kalınıp kalınmayacağı önemli. Haftalık bazda grafikte bir diğer önemli destek seviyesi 7 bin 400 puan seviyelerinde. Son haftalarda aşırı alım bölgelerinde olan indikatörlerin soğumaya başladığını hatırlatmakta yarar var.

Dolarda yatay seyir devam ediyor

Dolar tarafında ise geçen ayki PPK kararı sonrasında 26.50- 27.00 TL aralığındaki yatay seyir sürüyor. Ancak dolar/TL paritesinde günlük grafikte 8 Haziran 2023 tarihinde başlayan yükseliş trendinin üzerindeyiz. Bu trendin destek seviyeleri önceki hafta defalarca test edildi. Dolar/ TL bu trendin altına gelmese de yukarı yönlü hareketler de sınırlı kaldı. Bu hafta için destek seviyesi haftalık bazda 26.90 TL seviyesine denk geliyor. Altına gelinmesi paritede ilk aşamada 26 TL TL seviyesinin test edilmesini sağlayabilir. Altında ise 25.55 TL yatay desteği var. Olası yukarı hareketin devamı durumunda ise 27.45 TL seviyesi ilk direnç noktası konumunda. Bu seviyenin üzerinde ise trend direnci olması açısından 27.60 TL seviyesi oldukça önemli.