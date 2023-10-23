Piyasaların bir gözü Ortadoğu’da diğer gözü Merkez Bankası’nda

İsrail-Filistin savaşı piyasaların en önemli gündem maddesi. Herkes bu bölgeden tansiyonu düşürecek açıklamaları bekliyor.

Piyasalarda fiyatlamaları etkileyecek bir diğer gündem, Merkez Bankası’nın perşembe günkü faiz kararı. Piyasaların faiz artırım beklentisi 250-500 baz puan arasında değişiyor. İsrail-Filistin arasındaki savaş piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Saldırıların şiddetlenmesi ve verilen mesajlar piyasaları olumsuz etkiliyor.

Ancak küresel piyasalara baktığımızda bu süreçten en ağır yarayı Borsa İstanbul’un aldığı görülüyor. Savaş öncesi direnç bölgelerini geçmekte zorlanan ve satışların gelebileceği beklentilerinin kuvvetlendiği bir ortamda Ortadoğu’dan gelen haberler kayıpların boyutunu hızlandırmışa benziyor.

BIST 100 Endeksi’nde 3 Ekim’de görülen 8 bin 563 puan zirvesine göre yaşanan düşüş yüzde 13’e ulaştı. Endekste haftalık erime ise yüzde 8.2 olarak gerçekleşti. Borsa tarafından büyük boyutta kayıplar yaşanırken hem döviz tarafında hem de CDS rakamlarında daha sakin tepkilerin geldiği dikkat çekiyor.

Faiz kararları izlenecek

Piyasalar açısından hareketli bir haftaya daha giriyoruz. İsrail-Filistin cephesinden gelecek açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edecek. Tansiyonu düşürmeye yönelik gelecek haberler piyasaları olumlu etkileyecektir. Öte yandan yaşanan sert düşüş sonrası tepki alımı gelebileceğine yönelik beklentiler şuan ağırlıkta.

Yurtdışında bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz kararı izlenecek. Piyasa beklentisi AMB’nin geçtiğimiz toplantıda yüzde 4.5’e çektiği politika faizini bu seviyede tutması yönünde. İçeride de haftanın bir diğer önemli gündemi Merkez Bankası’nın perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararı.

Artırım hızı yavaşlayabilir

Merkez Bankası’nın katılımcı yapısında yaptığı değişiklik sonrası açıklanan ilk Beklenti Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67.2’den yüzde 68’e yükselirken 12 ay ileriye dönük enflasyon beklentisi yüzde 44.9’dan yüzde 45.3’e çıktı.

Enflasyon beklentilerindeki bozulmaya paralel şekilde politika faizi beklentilerinde de artış yaşandı ancak bazı piyasa katılımcıları Merkez Bankası’nın önceki aylarda görülen yüksek oranlı artış adımlarını düşüreceğini düşünüyor.

Eylül ayında 500 baz puanlık artışla yüzde 30’a yükseltilen politika faizi ile ilgili beklenti ortalaması yüzde 33.68 düzeyinde. Bu da çoğunluğun 250 baz puanın üzerinde bir artış beklediğini ancak bazı katılımcıların artış oranını 500 baz puanın altında beklediğini gösteriyor.

Borsa İstanbul’da kritik noktalar

Borsa İstanbul’da teknik görünüme bakarsak endeks geçtiğimiz haftalarda 8 bin 189 puan seviyesinin altına gelerek haftalık bazdaki grafikte 22 Mayıs 2023 haftasında başlattığı yükseliş trendinin de altını test etti.

Geçtiğimiz hafta da 7 bin 674 puan seviyesinin altında kapanış yaparak yükseliş trendinin kırıldığının teyidi hemen hemen geldi. Günlük bazdaki grafikte de 11 Ekim 2023 tarihinde bir düşüş trendi başlattı. Şimdi endeks açısından takip edilmesi gereken bölge 7 bin 354 – 7 bin 406 puan bandı. Burası son derece kritik…

Çünkü bu bölgenin de altına gelinmesi ve daha da önemlisi altında kapanış yapılması endekste kademeli olarak da olsa 6 bin 800 – 6 bin 900 bandının test erilme riskini ortaya çıkarabilir. Olası tepki hareketlerinde ise daha önce destek noktası olarak çalışan 7 bin 674 puan seviyesi şimdi artık ilk önemli direnç noktası konumunda. Paritede gerçek bir rahatlama ise 8 bin – 8 bin 100 puan bandının hacimli geçilmesiyle alınabilir.

Dolar 27.40-28.15 TL bandına sıkıştı

Dolar/TL paritesi günlük bazdaki grafiğinde 27.41 TL seviyesinin üzerine çıkılması ve bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılması teknik anlamda olumsuz. Şu anki yükselişi teknik açıdan açıklayacak bir gösterge bu. Bunun yanında parite üzerinde şu anda 28 Ağustos 2023 tarihinde başlayan bir yükseliş trendi etkin.

Bu trendin destek noktası 27.78 – 27.83 TL bandına denk geliyor. Bu bandın altına gelinmesi teknik açıdan paritede kısmi bir rahatlamayı beraberinde getirebilir. Ancak gerçek bir rahatlama olabilmesi için 27.41 TL seviyesinin altında kapanışlar şart. Olası yukarı hareketlerin devamı halinde ise bu hafta 28.15 TL seviyesi en önemli direnç noktası konumunda bulunuyor.