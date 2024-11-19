Piyasaların gözü kulağı Merkez’in faiz kararında

Borsa İstanbul, son 3.5 ayın dibinden yüzde 10 civarı tepki yükselişi yaparken bu haftanın en önemli gündemi Merkez Bankası’nın perşembe günkü faiz kararı. Genel beklenti faizlerin sabit tutulacağı yönünde olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘faizle birlikte enflasyon da düşecek’ açıklaması ‘acaba sürpriz olur mu?’ sorularına neden oldu.

ABD’deki başkanlık seçimle­rini Donald Trump’ın kazan­masının ardından küresel anlamda hisse senedi ve kripto para­lar gibi riskli varlıklara ilgi arttı. Wall Street’te endeksler tarihi zirvelerini test ederken Bitcoin de 90 bin dola­rı aştı. Temmuz ayı ortasından ABD seçimlerine kadar geçen süreçte sa­tış baskısının hakim olduğu Borsa İstanbul’da, küresel piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle 8 bin 600 puan seviyelerinden başlayan bir tepki yükselişi yaşanıyor. ABD’de­ki başkanlık seçimlerinin yapıldığı 5 Kasım tarihinde en düşük 8 bin 566 puanı gören BIST 100 Endeksi, Cu­ma günü en yüksek 9 bin 501 puanı gördü. Böylece endekste dip seviye­den bu yana yaşanan tepki çıkışı yüz­de 10.91 oldu.

Trump rüzgarı devam ediyor

Geride bıraktığımız hafta, piyasa­larda seçim rüzgarının etkisi devam etti. Piyasaların yakından takip etti­ği en önemli gündem maddesi ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Je­rome Powell’ın faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarının mesajını vermesi oldu. İçeride ise gelecek yıl­ki asgari ücretin ne olacağına yöne­lik tartışmalar gündemin üst sırala­rında yer aldı.

Kur Korumalı Mev­duat (KKM) hesaplarında 8 Kasım haftasında 49 milyar TL’lik çözülme olurken toplam bakiye 1 trilyon 290 milyar TL’ye geriledi. ABD seçimle­rinin yapıldığı haftada yabancı yatı­rımcıların Borsa İstanbul’da net sa­tıcı olmaları dikkat çekti. Seçimler­den önceki hafta 111 milyon dolarlık net alım yapan yabancılar, 8 Ka­sım haftada 163.8 milyon dolar­lık net satım gerçekleştirdi. Tah­vil piyasasında ise yabancıların alımları sürüyor. Son olarak haf­talık bazda 149.6 milyon dolarlık tahvil alan yabancıların son 5 hafta­daki toplam alımları 1.1 milyar dola­ra ulaştı.

Erdoğan açıklaması kafa karıştırdı

Piyasaların bu hafta en önem­li gündem maddesi Merkez Banka­sı’nın perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı. Genel beklenti Merkez Bankası’nın yüzde 50 seviyesinde bulunan poli­tika faizi olan Haftalık Repo faizini sabit tutacağı yönünde. Ancak geç­tiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘faizler­le birlikte enflasyonun da düşeceği­ne’ yönelik açıklaması kafalarda so­ru işareti yarattı.

Uzmanlar arasında kasım ayında faiz indirimi olmaya­cağına yönelik genel bir konsensüs varken, Erdoğan’ın son açıklaması sonrasında ‘bu ay faiz indirimi ola­bilir’ diyenlerin sayısı arttı. Olası bir faiz indirimi kararı ‘sürpriz’ ola­rak algılanacağından piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden olabi­lir. Merkez Bankası’nın piyasayı ters köşe yapması halinde hisse senetle­rinin indirim kararına olumlu tep­ki verebileceği söyleniyor. Böyle bir durumda döviz cephesinin hareketi merak ediliyor. Enflasyonla mücade­le kapsamında döviz kurlarında ya­şanabilecek olası bir artışa izin veril­meyeceği piyasalardaki genel kanı.

Borsada 9.100 puan korunmalı

Hafta boyunca Merkez Banka­sı’nın faiz kararına odaklanacak Bor­sa İstanbul’da teknik olarak 9 bin 300 ve 9 bin 100 puan seviyeleri kri­tik destek noktaları olarak izlenecek. Özellikle 9 bin 100 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş hareketi­nin devamı beklenebilir. Aksi halde satış baskı yeniden hızlanabilir. Yu­karı tarafta ise 9 bin 500 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 10 bin pu­an seviyesi hedeflenebilir. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yöne­lik beklentilerin satın alınmaya baş­lanması durumunda, düşük faiz or­tamından olumlu etkilenecek sektör hisselerinde hareketlilik artabilir.

Goldman, altında rekor beklentisini koruyor

ABD Başkanlık seçiminden sonra yüzde 7 düşen altın, en az 13 ABD başkanlık seçimi sonrasındaki en kötü iki günlük performansını sergilerken, Goldman Sachs rekor beklentisini korudu. Bankaya göre altın, merkez bankalarının alımları ve ABD'nin faiz indirimleri sayesinde gelecek yıl rekor seviyeye yükselecek. 2025'te en çok işlem görecek emtialar arasında altını sıralayan Goldman Sachs, fiyatların Donald Trump'ın başkanlığı döneminde primlerini artırabileceğini söyledi. Goldman Sachs, 2025 yılına kadar altının 3 bin dolara kadar yükselmesini bekliyor. Spot piyasada haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin 591 doları gördü.

Deutsche Bank Merkez'in faiz indirimi beklentisini öne çekti

Almanya merkezli Deutsc­he Bank, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 21 Kasım'daki toplantısında po­litika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağını öngörürken, ilk in­dirim beklentisini ise öne çekti. Banka, kademeli yavaşlamanın başladığı, çekirdek enflasyon dinamiklerinin 'daha yapıcı' enflasyon görünümüne işa­ret ettiğini belirtti.

Bankanın raporunda "Son iki ayda üst üste gelen negatif enflasyon sürprizi Merkez Bankası'nın bu toplantıda faizleri değiştirme­mesine neden olabilir" ifade­sine yer verildi. Kurum, ilk faiz indirimi zamanlamasına ilişkin tahminlerini değiştirdi ve 2025 ocak ayında başlamasını ön­gördüğü 250 baz puan faiz in­dirim beklentisini aralık ayına çekti. Son enflasyon tahminle­rindeki güncellemeler, Merkez Bankası'nın 'daha az şahin to­nu', ABD seçimleri sonrası kü­resel piyasadaki dalgalanmaya rağmen TL'nin dirençli duruşu nedeniyle indirim beklenti­si öne çekildi.

Raporda aralık sonrası bankanın temkinli ve kademeli indirimlerinin deva­mının beklendiği vurgulandı. Kasım'da manşet enflasyonun aylık yüzde 2'nin altına ineceği öngörüldü. Raporda Kasım'da tahminin üzerinde enflasyon rakamı ve jeopolitik gerilimin artması gibi bazı riskler nede­niyle indirimin Ocak ayında başlayabileceği de ifade edildi.