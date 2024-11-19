Piyasaların gözü kulağı Merkez’in faiz kararında
Borsa İstanbul, son 3.5 ayın dibinden yüzde 10 civarı tepki yükselişi yaparken bu haftanın en önemli gündemi Merkez Bankası’nın perşembe günkü faiz kararı. Genel beklenti faizlerin sabit tutulacağı yönünde olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘faizle birlikte enflasyon da düşecek’ açıklaması ‘acaba sürpriz olur mu?’ sorularına neden oldu.
ABD’deki başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından küresel anlamda hisse senedi ve kripto paralar gibi riskli varlıklara ilgi arttı. Wall Street’te endeksler tarihi zirvelerini test ederken Bitcoin de 90 bin doları aştı. Temmuz ayı ortasından ABD seçimlerine kadar geçen süreçte satış baskısının hakim olduğu Borsa İstanbul’da, küresel piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle 8 bin 600 puan seviyelerinden başlayan bir tepki yükselişi yaşanıyor. ABD’deki başkanlık seçimlerinin yapıldığı 5 Kasım tarihinde en düşük 8 bin 566 puanı gören BIST 100 Endeksi, Cuma günü en yüksek 9 bin 501 puanı gördü. Böylece endekste dip seviyeden bu yana yaşanan tepki çıkışı yüzde 10.91 oldu.
Trump rüzgarı devam ediyor
Geride bıraktığımız hafta, piyasalarda seçim rüzgarının etkisi devam etti. Piyasaların yakından takip ettiği en önemli gündem maddesi ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarının mesajını vermesi oldu. İçeride ise gelecek yılki asgari ücretin ne olacağına yönelik tartışmalar gündemin üst sıralarında yer aldı.
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında 8 Kasım haftasında 49 milyar TL’lik çözülme olurken toplam bakiye 1 trilyon 290 milyar TL’ye geriledi. ABD seçimlerinin yapıldığı haftada yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’da net satıcı olmaları dikkat çekti. Seçimlerden önceki hafta 111 milyon dolarlık net alım yapan yabancılar, 8 Kasım haftada 163.8 milyon dolarlık net satım gerçekleştirdi. Tahvil piyasasında ise yabancıların alımları sürüyor. Son olarak haftalık bazda 149.6 milyon dolarlık tahvil alan yabancıların son 5 haftadaki toplam alımları 1.1 milyar dolara ulaştı.
Erdoğan açıklaması kafa karıştırdı
Piyasaların bu hafta en önemli gündem maddesi Merkez Bankası’nın perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı. Genel beklenti Merkez Bankası’nın yüzde 50 seviyesinde bulunan politika faizi olan Haftalık Repo faizini sabit tutacağı yönünde. Ancak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘faizlerle birlikte enflasyonun da düşeceğine’ yönelik açıklaması kafalarda soru işareti yarattı.
Uzmanlar arasında kasım ayında faiz indirimi olmayacağına yönelik genel bir konsensüs varken, Erdoğan’ın son açıklaması sonrasında ‘bu ay faiz indirimi olabilir’ diyenlerin sayısı arttı. Olası bir faiz indirimi kararı ‘sürpriz’ olarak algılanacağından piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden olabilir. Merkez Bankası’nın piyasayı ters köşe yapması halinde hisse senetlerinin indirim kararına olumlu tepki verebileceği söyleniyor. Böyle bir durumda döviz cephesinin hareketi merak ediliyor. Enflasyonla mücadele kapsamında döviz kurlarında yaşanabilecek olası bir artışa izin verilmeyeceği piyasalardaki genel kanı.
Borsada 9.100 puan korunmalı
Hafta boyunca Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklanacak Borsa İstanbul’da teknik olarak 9 bin 300 ve 9 bin 100 puan seviyeleri kritik destek noktaları olarak izlenecek. Özellikle 9 bin 100 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş hareketinin devamı beklenebilir. Aksi halde satış baskı yeniden hızlanabilir. Yukarı tarafta ise 9 bin 500 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 10 bin puan seviyesi hedeflenebilir. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yönelik beklentilerin satın alınmaya başlanması durumunda, düşük faiz ortamından olumlu etkilenecek sektör hisselerinde hareketlilik artabilir.
Goldman, altında rekor beklentisini koruyor
ABD Başkanlık seçiminden sonra yüzde 7 düşen altın, en az 13 ABD başkanlık seçimi sonrasındaki en kötü iki günlük performansını sergilerken, Goldman Sachs rekor beklentisini korudu. Bankaya göre altın, merkez bankalarının alımları ve ABD'nin faiz indirimleri sayesinde gelecek yıl rekor seviyeye yükselecek. 2025'te en çok işlem görecek emtialar arasında altını sıralayan Goldman Sachs, fiyatların Donald Trump'ın başkanlığı döneminde primlerini artırabileceğini söyledi. Goldman Sachs, 2025 yılına kadar altının 3 bin dolara kadar yükselmesini bekliyor. Spot piyasada haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin 591 doları gördü.
Deutsche Bank Merkez'in faiz indirimi beklentisini öne çekti
Almanya merkezli Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 21 Kasım'daki toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağını öngörürken, ilk indirim beklentisini ise öne çekti. Banka, kademeli yavaşlamanın başladığı, çekirdek enflasyon dinamiklerinin 'daha yapıcı' enflasyon görünümüne işaret ettiğini belirtti.
Bankanın raporunda "Son iki ayda üst üste gelen negatif enflasyon sürprizi Merkez Bankası'nın bu toplantıda faizleri değiştirmemesine neden olabilir" ifadesine yer verildi. Kurum, ilk faiz indirimi zamanlamasına ilişkin tahminlerini değiştirdi ve 2025 ocak ayında başlamasını öngördüğü 250 baz puan faiz indirim beklentisini aralık ayına çekti. Son enflasyon tahminlerindeki güncellemeler, Merkez Bankası'nın 'daha az şahin tonu', ABD seçimleri sonrası küresel piyasadaki dalgalanmaya rağmen TL'nin dirençli duruşu nedeniyle indirim beklentisi öne çekildi.
Raporda aralık sonrası bankanın temkinli ve kademeli indirimlerinin devamının beklendiği vurgulandı. Kasım'da manşet enflasyonun aylık yüzde 2'nin altına ineceği öngörüldü. Raporda Kasım'da tahminin üzerinde enflasyon rakamı ve jeopolitik gerilimin artması gibi bazı riskler nedeniyle indirimin Ocak ayında başlayabileceği de ifade edildi.