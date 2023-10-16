Piyasaların tadı kaçtı!

Borsa İstanbul’da son aylarda yaşanan rallinin ivme kaybetmeye başladığının sinyalleri gelirken İsrail-Filistin savaşı moralleri iyice bozdu.

BIST 100 Endeksi haftalık bazda ilk defa yükseliş trendinin altında kapanış yaptı. Dolar ise 28 TL seviyelerinin üzerini zorluyor Uzun zamandır kendi iç dinamikleriyle hareket eden piyasalar son günlerde İsrail-Filistin savaşıyla ilgili haber akışlarına göre yön arıyor.

Hisse senedi piyasasındaki günlük hareketlerde özellikle Bank of America’nın (BofA) yaptığı işlemler genel seyri belirler konuma geldi. Yeni ekonomi yönetiminin Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkış stratejine paralel KKM hesaplarda erime sürüyor.

6 Ekim haftasında KKM hesaplarda 74.6 milyar TL ile en hızlı çıkış gerçekleşti. Erime sürerken kur korumalı mevduatların büyüklüğü 3.23 trilyon TL seviyesinde. Önümüzdeki dönemde bu hesaplardaki çözülmenin sürüp sürmeyeceği ve boyutunun özellikle kurlar üzerindeki etkisi yakından izlenecek.

Gözler Ortadoğu’da

Bu hafta için yurtiçi piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. İsrail-Filistin arasındaki savaş ile ilgili haber akışı piyasaların ana gündem maddesi durumunda. Ortadoğu’daki artan tansiyona Batılı ülkelerin tutumu, cephelerin diğer ülkelere doğru genişlemesi, ülke liderlerinden gelecek açıklamaların tonu kritik öneme sahip.

Kısa vadede piyasaların beklediği en önemli ekonomi gündemi ise 26 Ekim’de yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak faiz kararı. Borsa cephesinde bu ay sonu açıklanmaya başlanacak üçüncü çeyrek bilançoları hisse bazlı hareketlerin devamını sağlayacak bir diğer gelişme.

Endekste teknik görünüm

Gelelim Borsa İstanbul’daki teknik görünüme… BIST 100 Endeksi pek çok kez geçmeyi denediği 8 bin 400 puandaki direncinin üzerinde kalıcı olmayı başaramadı. Endeksin geçtiğimiz haftayı 8 bin 189 puan seviyesinin altında tamamlaması teknik açıdan iyi bir sinyal değil.

Çünkü endeks haftalık bazdaki grafikte 22 Mayıs 2023 haftasından beri bir yükseliş trendinin üzerinde hareketi ediyordu. Bu trendin destek noktası ise geçtiğimiz hafta 8 bin 189 puan seviyesindeydi. Yani endeks 22 Mayıs 2023 haftasından beri ilk defa bu yükseliş trendinin altında kapanış yaptı. Şimdi endeksin tekrar bu trendin üzerine çıkıp çıkamayacağı takip edilecek. Bunun için ise 8 bin 400 puanın üzerinde kapanışlar görülmeli. Burası aynı zamanda endeks açısından bir yatay direnç noktası konumunda.

Geçildiği taktirde 8 bin 850 puan seviyelerine doğru bir ivmelenme başlayabilir. Ancak şu an için daha önemli olan 8 bin 90 puan desteği üzerinde kalınıp kalınmayacağı. Kalınamadığı taktirde yükseliş trendinin kırıldığının teyidi olacak olan 7 bin 874 ve 7 bin 674 desteklerine doğru bir geri çekilme riskini de göz ardı etmemekte fayda var.

Dolarda 28.06 TL seviyesine dikkat!

Dolar/TL paritesinin günlük bazdaki grafiğinde 27.41 TL seviyesinin üzerine çıkılması ve bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılması teknik anlamda olumsuz olarak yorumlanabilir. Şu an için 28.06 TL seviyesi önemli bir direnç noktası. Bu direncin kırılması yukarı yönlü seyrin devamı riskini gündeme getirebilir. Şu anda 28 Ağustos 2023 tarihinde başlayan bir yükseliş trendi parite üzerinde etkin.

Ve bu trendin destek noktası günlük bazdaki grafikte 27.61 TL seviyesine denk geliyor. Bu sebeple kısmi bir rahatlama bu seviyenin altına gelinmesiyle alınabilir. Ancak paritede yukarı yönlü baskının azalması için kesinlikle 27.41 TL seviyesinin altına inilmesi ve bu noktanın kırıldığının teyidi için günlük kapanışlar yapılması şart. Aksi takdirde yukarı yönlü riskle devam edecek gibi….