Porsche’nin ürettiği Mercedes’i kullandım

Bahsettiğim biriktirme koleksiyonerlik anlamındaki. Bu hafta Viyana’da gittiğim E Serisi lansmanında o kadar büyük keyif aldım ki biraz sizlerle bunu paylaşayım istedim.

Mercedes-Benz Müzesi’ndeki yaklaşık 1500 otomobilden sergilenen 135 modelin içerisinden bizlerin kullanımı için seçilmiş özel 6 model karşımızda bizi bekliyordu. Daha önce Mille Miglia’da yarıştığımı duyduğunda müzenin yöneticilerinden Peter Becker’in yüzünde inanılmaz bir tebessüm hissettim.

Meslektaşım Burak Ertem ile birlikte üçümüz başladık klasikleri, young timer modelleri konuşmaya. Peter “sabah erken uyanın, sıra beklemeyin” derken karşımızda hangi otomobillerin olacağının da sinyallerini alıyorduk. 6 klasik Mercedes-Benz modelinden ilk olarak 1958 model MB180’i (W120) kullandım.

Vay be. 2 litre benzinli, 65 HP gücündeki, 4 ileri direksiyondan vitesli bu modelle güne başlamak enfesti. Ardından kendimi 1979’a doğru attım 280 TL ( S123) bir anda her şey değişti. Konfor arttı, şıkır şıkır vitesler, bildiğimiz otomobillere en yakın histi bu. Peter bu otomobiller için müzede yaklaşık 150 kişinin durmaksızın çalıştığını, parça bulduğunu, ürettirdiğini, yenilediğini söyledi.

Bizi de müzeye davet etti. Daha önce gezmiştim ama her zaman gezebilirim. Otomobilin, dünyanın, teknolojinin merkezine gidiş gibi bir şey Mercedes-Benz müzesi. Peki ya sonra. Limitli bir otomobilin direksiyonu başına geçtim. Porsche’nin bir dönem ekonomik krize girmesi, Mercedes’in hedeflediğinden büyük bir V8’i W124’e sığdırmaya çalışması enfes bir işbirliği doğurmuştu. İşte karşımıza E500. Tüm gazeteciler sıradaydı.

Sıra bana da geldi. 5.0 litrelik 320 HP gücündeki sadece 67.000 km’de olan V8 makineli bu özel otomobil, Mercedes ve Porsche mühendislerinin işbirliğiyle bir Mercedes-bir Porsche fabrikası arasında mekik dokuyarak üretilmişti. Bir otomobilin ortalama üretim süresinin 18-20 gün olduğunu da Peter’dan öğrenmiş oldum. Yani kriz bir ortaklık doğurmuştu, ortaya da dönemine göre zor, pahalı üretilen ama eşsiz hale gelen bir klasik çıkmıştı. İşte ben de onu kullandım. Tez zamanda müzedeki eşsiz modellerle güzel videolar da çekmek dileğiyle.