Portföylerin en yüksek getiri vadeden hisseleri

Borsa İstanbul’da dalgalı seyrin seçimlere kadar sürmesi bekleniyor. Ancak seçimler yaklaşırken sandıktan çıkacak sonuçlara yönelik pozisyon almak isteyenlerin işlemleri öne çıkabilir. Peki kurumlar olası yükselişte hangi hisseleri öneriyor? En yüksek getiri potansiyeli hangi hisselerde?

Seçimlere bugün itibarıyla 38 gün kaldı. Piyasaların da ana gündem maddesi 14 Mayıs tarihinde sandıktan çıkacak sonuç.

İktidar yarışında ipi göğüsleyen ekonomi politikasına yön verirken piyasaların da rotasını çizmiş olacak. Geçen yüksek enflasyon ve düşük faiz ortamında yerli yatırımcıların gözdesi olan Borsa İstanbul, yüzde 200’e yakın artışıyla dünya borsalarına açık ara fark atmıştı.

Durum yılbaşından bu yana geçen süreçte biraz tersine dönmüş gibi. Üç kez 5.500 puanın geçmeye çalışan ancak başarılı olmayan BİST 100 Endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 10’a yakın gerileyerek şu anda 2023 yılının en fazla kaybettiren borsası.

Borsa İstanbul’u yüzde 7’lık kayıpla Brezilya Borsası izliyor. Hindistan ve İsrail borsaları da bu yıl yüzde 3 geri çekilmiş halde. Bu borsaların dışındakiler ise geçen yılki kapanışlarının üzerinde işlem görüyor.

En fazla tercih edilen Mavi

Seçimlere kadar genel beklenti borsada dalgalı seyrin devam edeceği yönünde. Ancak seçimler yaklaşırken sandıktan çıkacak sonuçlara yönelik pozisyon almak isteyenlerin işlemleri öne çıkabilir. Önümüzdeki dönemde borsada yatırıma devam etmeyi düşünenler için Türkiye’nin önde gelen 7 aracı kurumunun hisse önerilerini inceledik.

Bu aracı kurumların model portföylerinde birbirinden farklı 35 hisse senedi bulunuyor. Birden fazla portföyde yer alan hisselerin başına Mavi Giyim ve Yapı Kredi Bankası geliyor. Her iki hisse 7 kurumdan 5’inin model portföyünde var. BİM dört, Ford Otosan, Koç Holding ve Şişecam ise üç model portföyün ortak hisseleri.

Potansiyeli en yüksek olanlar

Model portföylerde belirtilen hedef ve dünkü fiyatlar dikkate alındığında en yüksek getiri potansiyeli yüzde 132 ile Odaş’ta. Odaş sadece Oyak Yatırım’ın model portföyünde yer alıyor ve kurum 12 ay için 15.50 TL hedef fiyat belirlemiş durumda.

İkinci sırada ise Ziraat Yatırım’ın 14.82 TL hedef fiyat verdiği Emlak Konut yer alıyor. Dünkü işlem fiyatlarına göre Emlak Konut’ta potansiyel getiri yüzde 124 civarında. Yine Ziraat Yatırım’ın model portföyünde olan Torunlar GYO için belirlenen hedef fiyata göre getiri potansiyeli yüzde 112 olarak hesaplanıyor.

5 kurumun portföyünde yer alan Mavi’de ise verilen en yüksek hedef fiyata göre getiri potansiyeli yüzde 87, Yapı Kredi Bankası’nda yüzde 63. Hedef fiyatlara göre yüksek getiri potansiyeline sahip diğer hisseler ise, Orge Elektrik, Lokman Hekim, Aksigorta, Tekfen Holding, Sabancı Holding, TAV Havalimanları olarak sıralanıyor.

Borsada yükseliş sürecek mi?

BIST 100 Endeksi’nde teknik duruma bakarsak, haftalık bazdaki grafikte hala 18 Temmuz 2022 haftasında başlattığı yükseliş trendi üzerinde. Ancak zaman zaman bu trendin destek noktasının altına gelinmesi endeks açısından risk barındırıyor.

Bu hafta için bu trendin destek noktası 4 bin 813 puan seviyesine denk geliyor. Altına gelinmesi durumunda 4 bin 491 puana kadar bir geri çekilme riski var. Bu nokta son derece önemli ve kritik. Zira olası geri çekilmenin bu noktanın da altına devam etmesi aşağı yönlü hareketin derinleşmesine neden olabilir. Böyle bir senaryoda ise 3 bin 720 – 3 bin 870 destek bölgesine kadar bir geri çekime riski bulunuyor.

Endekste bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için ise 2 Ocak 2023 tarihinde başlayan düşüş trendinin üzerine çıkılmalı. Bu trendin bu hafta için direnç noktası 5 bin 413 puan seviyesinde. Bu trendin kırıldığının teyidi ise 5 bin 570 puan seviyesi hacimli kırılmalı.