PPK’nın faiz kararının mevduatlara etkisi

Merkez Bankası’nın bugünkü PPK toplantısında yüzde 45 olan politika faizini değiştirmesi beklenmiyor. Piyasalardaki genel beklenti olası bir indirimin yılın son çeyreğinde gündeme gelebileceği yönünde.

Bu durumda mevduat faizleri belli bir süre mevcut seviyelerini koruyacaktır Merkez Bankası’nın tepesindeki görev değişimi sonrasında Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün yapılacak. Eski Başkan Hafize Gaye Erkan’ın ayrılması ve yerine Fatih Karahan’ın atanması süreci ekonomi yönetimi tarafından iyi yönetildi ve piyasalara bir etkisi olmadı. Bunda para politikasında bir makas değişikliği olmaması en önemli neden.

Bugünkü PPK toplantısında Merkez Bankası’nın piyasalar bir sürpriz beklemiyor ve faizlerde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde genel bir konsensüs oluşmuş durumda. Yeni Başkan Karahan’ın 8 Şubat’ta yapılan Enflasyon Raporu toplantısında yaptığı ‘Faiz artış döngüsünü sonlandırdık’ açıklaması genel beklentileri şekillendirdi.

Enflasyonda zirve mayısta

Geçen sene mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından ekonomi yönetimi değişmiş ve Merkez Bankası yeni yönetici kadrosuyla haziran ayından itibaren düzenli olarak faiz artırımlarına gitmişti. Seçim öncesinde yüzde 8.50 seviyelerinde bulunan politika faizi olan 1 haftalık repo oranları 8 toplantı sonrasında 36.5 puan artarak yüzde 45’e çıktı.

Politika faizlerindeki mevcut seviyelerin enflasyonda düşüş eğilimi görülene kadar sabit kalacağı beklentisi hakim. Merkez Bankası enflasyonda zirvenin yüzde 70-75 ile mayıs ayında görüleceğinin tahmin edildiğini açıklamıştı. Dolayısıyla piyasalardaki genel beklenti olası bir indiriminin yılın son çeyreğinde olabileceği yönünde.

Beklentiler aşağı yönlü

Merkez Bankası’nın 68 katılımcı ile yaptığı Beklenti Anketi’nin sonuçları da enflasyonun yılsonunda 42.96’ya gerileyebileceğine işaret ediyor. Ancak bir önceki anket dönemine göre beklentilerde 0.92 puanlık bir artış oldu. 24 ay sonraki enflasyon beklentisi ise yüzde 23.05 seviyesinde.

Katılımcılar yüzde 45 seviyesinde olan politika faizinin 12 ay sonra yüzde 40’ın 24 ay sonrası ise yüzde 30’un altına ineceğini tahmin ediyor. Yabancı kurumlar arasında yılsonuna ilişkin farklı beklentiler var. Bazıları faiz indirimlerinin yılın son döneminde olabileceğini düşünürken HSBC gibi bazı kurumlar politika faizinde bu yıl bir değişiklik beklemiyor. Kurumun yılsonu enflasyon beklentisi ise yüzde 36.

KKM’den dönene yüksek faiz

Tüm bu beklentiler ışığında yatırımcılar için alternatif bir hale gelen mevduat faizlerinin bir süre daha mevcut seviyelerdeki seyrine devam etmesi beklenebilir. Şu anda bankalar TL mevduata yüzde 43-45 civarı faiz veriyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından TL mevduata dönenlere ise yüzde 50 civarı bir faiz alabilmek mümkün.

Bu fazin tüm yıl boyunca verilmediği unutulmamalı. Yıl sonu yüzde 43 civarı bir enflasyona bakıldığında bugün mevduata yatırılan para sene sonu enflasyon beklentiler dahilinde gerçekleştiği varsayımına göre getiri enflasyonun altında oluşuyor. Bu fark geçmiş dönemlerdeki farkla kıyaslanamayacak boyutta. Dolayısıyla riski sevmeyenler için mevduat bir süre daha ilgi görebilir.

Ancak hissedilen enflasyon dikkate alınırsa hesap biraz değişiyor. Öte yandan sabit getirili enstrümanları portföylerinde bulunduran yatırım fonları da yine riski sevmeyenler için alternatif. Yatırım fonlarının geirileri mevduatı aratmazken istenildiği an nakde çevriliyor olması bir diğer avantaj.