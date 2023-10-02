QNB Finansbank yabancı payını 9.11 puan zıplattı

Borsada yabancı yatırımcılar son 2 ayda 250 milyon dolar ile net satıcı konumunda. Ancak halka açıklık oranı sadece yüzde 0.12 olan QNB Finansbank hisselerinde yaşanan sert yükseliş borsadaki yabancı payını %36’ya taşıdı. QNB Finansbank hesap dışında tutulursa borsadaki yabancı payı %26.82’ye iniyor.

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesi ve ‘rasyonel’ ekonomi politikalarına dönüş sinyali vermesi piyasaları pozitif etkiledi. Özellikle Borsa İstanbul tam anlamıyla tarihi bir ralliye imza attı. Ocak-Haziran döneminde satış baskısının hakim olduğu borsa, 28 Mayıs seçimlerinin ardından kayıplarını sildi ve Türk Lirası bazında tarihi zirvelerini test etti.

BIST 100 Endeksi’nde artış seçimlerden bu yana yüzde 82’ye, yılbaşından bu yana ise yüzde 51.30’a ulaştı. Borsadaki bu rallide son yıllarda düzenli olarak ‘çıkış’ stratejisi uygulayan yabancı yatırımcıların geçmişteki rakamlarla kıyaslanamasa da alıcı tarafına geçmeleri etkili oldu.

Son 2 ay nette satıcılar

Merkez Bankası’nın açıkladığı rakamlara göre yabancılar haziran ayından bu yana borsada net 1.5 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların yılın ilk yarısında yaptıkları satışların büyük bölümünü geri aldı. 9 ayın sonundaki bilançoya baktığımızda yabancılar borsada sadece 63.4 milyon dolar net satıcı konumunda.

Borsada son günlerde yabancı payı konusunda ilginç bir trend izleniyor. Son 2 ayda yabancılar borsada 251 milyon dolar ile net satıcı konumundayken borsadaki yabancı payı yaklaşık 6 puan yükselmiş durumda. Bunun nedeni ise halka açıklık oranı sadece yüzde 0.12 olan QNB Finansbank hisselerinde yaşanan yükseliş hareketi.

Değeri 7.5 kat arttı

Ağustos ayı başında 53.90 TL olan QNB Finansbank hisseleri Cuma günü 403.90 TL’den kapandı. Yani geçen sürede QNB Finansbank hisselerinde tam yüzde 650’lik yükseliş yaşandı.

Bu hareketin ardından QNB Finansbank’ın piyasa değeri 190 milyar TL seviyesinden 1 trilyon 353 milyar TL’ye yükseldi. Dolar bazında ulaşılan piyasa değeri ise 49.4 milyar dolara dayandı. Bu rakamın ne kadar yüksek olduğunu borsanın dev şirketlerinin piyasa değerine bakarak anlayabilirsiniz.

Başka bir ifadeyle Koç Holding, Türk Hava Yolları (THY), Tüpraş ve Ford Otosan’ın bugünkü piyasa değerlerinin toplamı QNB Finansbank’ın piyasa değerinin tam 1.5 milyar dolar altında. QNB Finansbank’ın değeri şu an borsadaki en değerli ‘ikinci’ banka olan İş Bankası’nın piyasa değerini 5’e katlamış durumda.

QNB hariç pay: %28.82

QNB Finanbank hisselerindeki bu artış Borsa İstanbul’daki yabancı payını da yüzde 35.93’e taşıdı. Çünkü borsada yabancı payı hesaplamasında yabancıların sahip oldukları hisselerin piyasa değerlerinin toplam piyasa değerine bölünüyor. Dolayısıyla QNB Finansbank’ın piyasa değerinde yaşanan sert yükseliş yabancı payını da yükseltiyor. Peki borsada gerçekten yabancı payı ne durumda? QNB Finansbank’ı hesaplamalardan çıkardığımız zaman borsadaki yabancı payı 9.11 puan azalarak yüzde 26.82’ye iniyor. QNB Finansbank’ın son verilere göre yabancı payına yaptığı katkı hisselerin yüksel işe geçmeye başladığı 2 Haziran’da 1.85 puan seviyesindeydi. 1.85’lik katkı da yine oldukça yüksek bir oran.

Halka arzlar da yerli payını artırıyor

Bu noktada şunu belirtmekte yarar var. QNB Finansbank hisselerinin yabancı takasından çıkarılmasıyla paylarında yaşanan azalış yabancıların yoğun satış yaptığı anlamına da gelmiyor. Yerli yatırımcıların sayısında yaşanan artışta baş rolü oynayan halka arzlarda, hisselerin işlem görmeye başladığı tarihten itibaren ‘tavan tavan’ gitmeleri de bu kez yerli yatırımcıların paylarıyla ilgili hesapları karıştırıyor. Çünkü yabancıların halka arzlara ilgisi yerlilere göre çok düşük. Borsanın yeni şirketlerinin hisselerindeki artış bu kez yerli yatırımcıların ellerindeki hisselerin piyasa değerlerini yükseltiyor.