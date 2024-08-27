Refleks (2)
Tarım ve hayvancılıkta, kayıt altındaki gelir, yıllık 1.6 trilyon TL’yi aştı…
İhracat ise 32 milyar dolara yaklaştı…
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Bu yıl ihracatta 35 milyar doların aşılması bekleniyor…
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Yani…
Üretim de, ihracat da artıyor…
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Yani…
İhtiyacın üzerinde üretilen bazı ürünlerde, sorunlar devam ederken…
Dünya ihtiyacına göre ürettiğimiz ürünlerimiz, değerinden alıcı buluyor, yüzleri güldürüyor…
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Suyu/güneşi bol, arazilerinin büyük bölümü boş “bazı bölgeler” atıl beklerken;
Ve arz planlamasında bu yılı da pas geçerken, tarım sektörümüzün fotoğrafı bu…
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“Değerlendirilmeyen araziler, su/güneş/iklim/verimlilik gibi potansiyeller de göz önünde bulundurularak değerlendirilmeli” önerisini dikkate alan Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşık 1 yıldır bu konuya da odaklanmıştı…
Ve, “İşlenmeyen tarım arazilerini, o bölgede üretim yapmak isteyen çiftçilere kiraya verme.” kararı aldı…
Ve, “Kira geliri arazi sahibinin olacak. Tarlasını işlemek isteyen üretici arazisini işleyebilecek.” Diyerek de cazibe artırdı…
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Ve…
Yıllarca süren uygulamaların/uygulayamamaların sonucunda kazanılan refleksler (dünkü yazımın da konusuydu) çalıştı…
“Tarım arazileri alınacak ve geri verilmeyecek.” gibi eleştiriler başladı…
VELHASIL
Denenecek bu yol:
Bazı ürünlerde artan/artacak ithalatın önlenmesi için zorunluluğumuzdur…
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Başarı mı?
Ayçiçeği, fıstık, soya, susam, bakliyat gibi açığımız olan, tüm dünyadan da talep gören onlarca ürünümüz için, kiralanacak alanlarda yapılacak “üretim ve verimlilik planlaması” ve uygulamasına bağlı…
Başarının en büyük getirisi ise “olumsuz refleksleri törpüleyecek”, “güveni artıracak”, “beklentileri olumluya çevirecek” olması…