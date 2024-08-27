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Refleks (2)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Tarım ve hayvancı­lıkta, kayıt altında­ki gelir, yıllık 1.6 trilyon TL’yi aştı…

İhracat ise 32 milyar dolara yaklaştı…

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Bu yıl ihracatta 35 mil­yar doların aşılması bekleniyor…

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Yani…

Üretim de, ihracat da artı­yor…

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Yani…

İhtiyacın üzerinde üretilen bazı ürünlerde, sorunlar de­vam ederken…

Dünya ihtiyacına göre üret­tiğimiz ürünlerimiz, değe­rinden alıcı buluyor, yüzleri güldürüyor…

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Suyu/güneşi bol, arazileri­nin büyük bölümü boş “ba­zı bölgeler” atıl bek­lerken;

Ve arz planlamasın­da bu yılı da pas ge­çerken, tarım sektö­rümüzün fotoğrafı bu…

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“Değerlendirilmeyen araziler, su/güneş/ik­lim/verimlilik gibi potansiyeller de göz önün­de bulundurularak değerlen­dirilmeli” önerisini dikkate alan Tarım ve Orman Bakan­lığı, yaklaşık 1 yıldır bu ko­nuya da odaklanmıştı…

Ve, “İşlenmeyen tarım ara­zilerini, o bölgede üretim yapmak isteyen çiftçilere kiraya verme.” kararı aldı…

Ve, “Kira geliri arazi sahi­binin olacak. Tarlasını işle­mek isteyen üretici arazi­sini işleyebilecek.” Diyerek de cazibe artırdı…

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Ve…

Yıllarca süren uygulamala­rın/uygulayamamaların so­nucunda kazanılan refleks­ler (dünkü yazımın da ko­nusuydu) çalıştı…

“Tarım arazileri alınacak ve geri verilmeyecek.” gibi eleştiriler başladı…

VELHASIL

Denenecek bu yol:

Bazı ürünlerde artan/artacak it­halatın önlenmesi için zorunlu­luğumuzdur…

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Başarı mı?

Ayçiçeği, fıstık, soya, susam, bakliyat gibi açığımız olan, tüm dünyadan da talep gören onlarca ürünümüz için, kira­lanacak alanlarda yapılacak “üretim ve verimlilik planla­ması” ve uygulamasına bağlı…

Başarının en büyük getirisi ise “olumsuz refleksleri törpü­leyecek”, “güveni artıracak”, “beklentileri olumluya çevire­cek” olması…

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