Refleks
Refleks: Dıştan gelen uyarıma karşı oluşan, istem dışı sinir etkinliği…
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Refleks: Uyarımlar arttıkça gelişebiliyor…“Huy” halini alabiliyor…
Geliştirilebiliyor…
Bazıları faydalı iken, bazıları ciddi zararlar verebiliyor…
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Tecrübe de aynı…
5-10-20-30 yılda kazanabiliyor…
Ekonomide de yeri büyük reflekslerin/tecrübelerin…
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Örnek mi? Ekonomik/bilimsel/rasyonel temellere dayanmayan piyasa:
7’den 70’e herkesi, gerçekçilikten uzaklaştırıyor…
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Gerçekçilikten uzaklaşan piyasalar: 7’den 70’e herkeste “anormal refleksler” geliştirebiliyor… 7’den 70’e herkese “kaygı/korku temelli tecrübeler/alışkanlıklar” kazandırabiliyor…
Ve:
“Aşırı serbest piyasa”ya dönüşebiliyor… Ve/veya kural tanımaz/spekülatif hale gelebiliyor… Hatta, tehlikeli manipülasyonların piyasası olabiliyor…
VELHASIL
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, istifasına dair “Salı günü” alevlenen söylentileri, “Cuma akşamı” sosyal medya hesabından yalanladı…
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Küçük yatırımcıyı, 3 yıl/ay değil, 3 gün/saat/dakikada silkeleme kabiliyetine sahip spekülatörler:
Gerçekçilikten uzaklaşan vatandaşı tanıyor…
Yıllar içinde (döviz, enflasyon, kurumlar için söylenenlere/gerçekleşenlere bakarak) kazandığı kaygı/korku temelli refleksi/tecrübeyi biliyor…
Ve maalesef, bunu senelerdir/serbestçe kullanıyor…