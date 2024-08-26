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Refleks

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Refleks: Dıştan gelen uyarıma karşı oluşan, istem dışı sinir etkinliği…

***

Refleks: Uyarımlar arttıkça gelişebiliyor…“Huy” halini ala­biliyor…

Geliştirilebiliyor…

Bazıları faydalı iken, bazıları ciddi zararlar verebiliyor…

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Tecrübe de aynı…

5-10-20-30 yılda kazanabili­yor…

Ekonomide de yeri büyük ref­lekslerin/tecrübelerin…

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Örnek mi? Ekonomik/bilim­sel/rasyonel temellere dayan­mayan piyasa:

7’den 70’e herkesi, gerçekçi­likten uzaklaştırıyor…

***

Gerçekçilikten uzaklaşan pi­yasalar: 7’den 70’e herkeste “anormal refleksler” geliştirebi­liyor… 7’den 70’e herkese “kay­gı/korku temelli tecrübeler/alış­kanlıklar” kazandırabiliyor…

Ve:

“Aşırı serbest piyasa”ya dönü­şebiliyor… Ve/veya kural tanı­maz/spekülatif hale gelebiliyor… Hatta, tehlikeli manipülasyonla­rın piyasası olabiliyor…

VELHASIL

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, istifasına da­ir “Salı günü” alevlenen söylentileri, “Cuma ak­şamı” sosyal medya he­sabından yalanladı…

***

Küçük yatırımcıyı, 3 yıl/ay değil, 3 gün/sa­at/dakikada silkeleme kabiliyetine sahip spe­külatörler:

Gerçekçilikten uzak­laşan vatandaşı tanıyor…

Yıllar içinde (döviz, enflasyon, kurumlar için söylenenlere/gerçek­leşenlere bakarak) ka­zandığı kaygı/korku temelli refleksi/tecrü­beyi biliyor…

Ve maalesef, bunu se­nelerdir/serbestçe kul­lanıyor…

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