Rekor kıran Borsa İstanbul rotayı yeni zirvelere çevirdi

Son 2 ayda yüzde 61 yükselen Borsa İstanbul’da endeks TL bazında rekorlarına devam ediyor. Cuma günü tarihin en yüksek işlem hacmine ulaşılması da hisse senetlerine artan ilgiyi gösteriyor. Yüksek enflasyonist ortamda mevduat faizlerinin aşağıya gelmesi birikimlerini korumak isteyen tasarruf sahiplerini hisse ve yatırım fonlarına yöneltiyor.

Borsa İstanbul yoğun gündeme sahip haftayı da rekorlarla tamamlamayı başardı. Geçen hafta borsa için oldukça kritikti. ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararlarının yanında içeride Merkez Bankası’nın 3. Çeyrek Enflasyon Raporu yakından takip edildi.

Çünkü Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan ilk kez basın karşısına çıktı ve soruları yanıtladı. Kamuoyu yansımalarına bakıldığında Başkan Erkan ‘güvenoyu’ almışa benziyor. Toplantının ardından Merkez Bankası’nda başkan yardımcılıklarına piyasaların tanıdığı isimlerin atanması da kredibilite kazanımını destekledi. İşte böyle bir haftaya Borsa İstanbul 6 bin 687 puan seviyesinden başladı. Cuma gününe gelindiğinde endeks 7 bin 97 puana kadar çıktı. Böylece borsada haftalık kazanç yüzde 6’yı, 25 Mayıs’tan bu yana ise yüzde 61’i buldu.

Yüksek enflasyonist ortamın sürerken mevduat gibi sabit getirili enstrümanlarda faizin yüzde 30 seviyelerine gerilemesi tasarruf sahiplerini geçen yıl gibi yeni arayışlara itmiş durumda. Aslında arayıştaki yatırımcılar için hisse senedi ve hisse ağırlıklı yatırım fonları dışında pek bir alternatif yok gibi. Böyle olunca da Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay piyasasındaki toplam yatırımcı sayısı 5 milyonu aştı. Yeni halka arzların katkısıyla bu sayının artmaya devam etmesi bekleniyor

Yabancı ilgisi sürüyor

Seçim sonrasında Türkiye’yi yeniden radarlarına alan yabancı yatırımcıların Borsada hisse alımları sürüyor. Yabancılar 21 Temmuz haftasında 128.4 milyon dolarlık net alım yaptı. Son 5 haftada yabancıların net hisse senedi alımları 1 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye’nin 5 yıllık risk primi (CDS) 400 baz puanın altına inmesi yabancı yatırımcıların ilgisini destekliyor. Bu rakam mayıs ayında 700 baz puana kadar yükselmişti. Bu hafta çok önemli bir gündem maddesi bulunmuyor. 2. çeyrek bilançoları hisse bazlı hareketlerin devamını sağlayacaktır.

BIST 100’de kritik seviye: 7 bin 200

BIST 100 Endeksi haftalık bazdaki grafikte 22 Mayıs 2023 haftasında başlattığı agresif yükseliş kanalı üst bandının üzerine çıktı ve bu bandın üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirdi. Bu görüntü teknik açıdan olumlu… Paritenin bu hafta için yine kanalın üst bandının üzerinde kalıp kalmayacağı takip edilecek. Bu hafta için bu rakam 7 bin 200 puan seviyesine denk geliyor. Eğer bu seviye üzerinde kalına bilinirse endekste 7 bin 495 puan seviyesine kadar yükseliş ivmesinin devamı beklenebilir.

Bu nokta oldukça kritik bir trendin direnç seviyesi konumunda. Haftalık bazdaki grafikte 13 Aralık 2021 tarihinde başlayan ve paritede yükselişleri sınırlayan bir trend var. Bu trend çizgisinin direnç noktası son olarak 2 Ocak 2023 tarihinde test edildi. Sonrasında endekste yüzde 20’nin üzerinde bir kayıp gerçekleşti. Bu sebeple olası yükselişi devamı ve 7 bin 495 puan seviyeleri test edilirse temkinli olmakta fayda var. Olası geri çekilmelerde kanalın destek seviyesi olması açısından 6 bin 257 puan seviyesi öne çıkıyor.

Dolarda düşüş için 26.40’ın altına inilmeli

Dolar/TL paritesi günlük bazdaki grafikte 29 Mayıs 2023 tarihinde başlattığı agresif yükseliş kanalının alt bandının dışına çıktı. Teknik açıdan bu olumlu… Ancak hala 26.40 – 26.55 TL seviyesinin aşağı yönlü kırılmaması paritede yukarı yönlü risklerin devam ettiğine yönelik sinyal veriyor. Bu sebeple bu risklerin kısmen olsa ortadan kalkması için bu destek bandının aşağı yönlü kırılması gerekiyor. Bu senaryoda 25.05 – 25.15 TL seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığı var. Ancak destek bandının üzerinde kalındığı her gün yukarı riskin devam ettiği söylenebilir. Şu an için yukarıda 27.28 TL civarında bir yatay direnç noktası var.