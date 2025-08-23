Riskle dans etmek mümkün mü?

  1. Dünya Gazetesi
İş dünyasında risk kavramı içerik değiştirdi. Artık tablo­lar, finansal rakamlar ve ön­görüler yeterli değil. Bugün ek­rana: jeopolitik gerilimler, iklim kaynaklı arz şokları, yapay zekâ­nın yarattığı hem fırsat hem ma­liyet dalgaları, siber saldırıların zincirleme etkileri gibi birbiriy­le etkileşen kırılganlıklar yansı­yor. Bu başlıkların ortak özelliği, tek tek yönetilememeleri.

Hep­si birbirini tetikliyor ve şirketleri yalnız ‘zararı azaltma’ refleksinin ötesine ‘dönüşerek ayakta kalma’ zorunluluğuna itiyor. Yönetim kurulları da soruyu değiştiriyor: ‘Bu riski nasıl bertaraf ederiz?’ de­ğil, ‘Bu riskle nasıl değer üretiriz?’ Cevap, artık tek bir fonksiyonda değil strateji, kültür ve teknoloji kesişiminde saklı.

Korn Ferry’nin son değerlen­dirmeleri bu dönüşümü net tarif ediyor: Kurumsal risk eskisi gi­bi değil; karmaşık, akışkan ve ön­görülemez. Bu yüzden şirketler, tıpkı bir maç planı gibi ‘risk play­book’ları (risk oyun planları) ha­zırlıyor. Gümrük tarifesinden enerji kesintisine, kritik teda­rikçinin çöküşünden yapay zekâ kaynaklı veri sapmalarına kadar onlarca senaryo masada dene­niyor. Amaç, kriz anında kahra­manlık yapmak değil kriz gelme­den refleks kazanmak.

Bu yakla­şımın farkı şu: Playbook yalnızca acil durum talimatı değil aynı za­manda fırsat kılavuzu. Örneğin bir ülkede regülasyon sıkılaştı­ğında geri çekilmek tek seçenek olmak zorunda değil, yerel ortak­lıkla pazarın başka bir segmenti­ne hızla yönelmek de playbook’un bir sayfası olabilir. Yani risk, yal­nız tehdit değil niş alanlara atı­lan birer işaret fişeği. Bu da klasik ‘uyum’ tanımını değiştiriyor: Ar­tık uyum, yavaşlamak değil; yön değiştirirken hızını korumak.

Kurul sınavı

Riskin doğası değişirken yöne­tim kurullarının yapısı da tartış­masız şekilde güncelleniyor. Ak­tivist yatırımcıların odağı yalnız finansal sonuçlar değil kurulun yetkinlik haritası. Teknoloji, si­ber güvenlik, tedarik zinciri, sür­dürülebilirlik ve itibar yönetimi gibi alanlarda derin uzmanlıklar bir lüks değil, kurumsal sigorta po­liçesi. Pek çok şirket, farklı disip­linlerden gelen bağımsız üyeler­le adeta ‘çok yönlü kriz takımları’ kuruyor.

Kurul gündemleri de de­ğişiyor: Yıllık strateji toplantısına eklenen ‘senaryo günü’ ile iş birim­leri, “varsayalım ki…” diye başla­yan zorlayıcı sorularla terletiliyor; finans, insan, hukuk ve teknoloji birimleri aynı masada ortak ref­leksler geliştiriyor. Bu süreç yal­nız üst düzeyde kalmıyor; yöneti­ci havuzları da gözden geçiriliyor. Riskle dans edebilecek lider profi­li, tek alanda parlayan yıldızlardan değil belirsizlikte karar verebi­len, veriyi hızla anlamlandıran ve farklı ekipleri bir amaç etrafında toplayabilen isimlerden oluşuyor. Kurulun en kritik gündemi “kim” sorusu: Doğru kişileri sahaya süre­meyen hiçbir strateji, risk tempo­suna ayak uyduramıyor.

Çevik dönüşüm

Riskle dans etmek, ezber bozan üç pratikle mümkün oluyor. Bi­rincisi, karar döngülerini kısalt­mak. Aylık komite bekleyen pro­jelerle rekabet edilmez; haftalık -hatta günlük- nabız tutan, veri­yi anında aksiyona çeviren meka­nizmalara ihtiyaç var. Bu noktada ‘hızlı ama kontrollü’ ilerleyişi sağ­layan hafif onay zincirleri belirle­yici. İkincisi, veriyle sezgiyi bir­leştirmek. En iyi kurumlar, ana­litik çıktıyı sahadan gelen zayıf sinyallerle birleştirip erken uyarı üretir. Üçüncüsü, tedarik zinciri­ni ve insan kaynağını esnetmek.

Alternatif tedarikçiler, modüler üretim, esnek vardiya ve beceri dönüşüm programları kurumsal yaylanmayı sağlar. Bu yaylanma yalnız operasyonu değil, itibarı da korur; çünkü müşteri, aksaklığın nedenini çoğu zaman bilmez ama kurumun hızını ve şeffaflığını his­seder. Türkiye’de de tablo farklı değil: Regülasyonların hızla gün­cellendiği, enerji ve lojistik mali­yetlerinin dalgalandığı bir zemin­de kazananlar, “bekleyip görelim” diyenler değil “deneyip öğrene­lim” diyenler olacak.

Risk, gecikeni cezalandırıyor, hazırlıklıyı ödüllendiriyor. Play­book’u olan, kurulunu çok disip­linli hale getiren, karar döngüle­rini kısaltan ve insan kaynağını esneten şirketler, dalgayı tehdit değil ivme olarak kullanıyor. Yö­netim kurulları için yeni kural ba­sit ama zor: Kriz gelmeden hazır­lan, riskle dans etmeyi öğren.

