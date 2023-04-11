Rusya'nın en pahalı AVM’si 1.5 milyar $'a Burak Öymen'in

ABD’li yatırım bankası JP Morgan’ın Moskova’da sahibi olduğu alışveriş merkezi Metropolis el değiştiriyor. Ünlü politikacı Onur Öymen’in oğlu Burak Öymen’in ortaklarından olduğu Capital Partners, Metropolis’i 1.5 milyar dolara satın aldı. Bu rakamın, Rus gayrimenkul tarihinin en büyük satışı olduğu ifade ediliyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Moskova Rejimi’ne karşı tarihin en büyük yaptırımlarıyla karşı karşıya bıraktı.

Binden fazla kurum ve kuruluşun tabi olduğu yaptırım ve ambargolarla birlikte başta Avrupa ve ABD’li olmak üzere Batılı ülkelerdeki şirketlerin milyarlarca dolarlık zararı göze alarak Rusya’dan çekilmesine sahne oldu. Giyimden finansa, beyaz eşyadan ayakkabıya kadar birçok Batılı marka Türk şirkete geçti veya hisse devri oldu.

Koç Holding’e ait Arçelik, Fiba Holding, FLO gibi markaların doldurduğu bu boşluğa bir yenisi daha ekleniyor. Rus emlak tarihinin en büyük satış işlemine imza atan Türk ise CHP’nin bir dönem Genel Başkan Yardımcılığı’nı da üstlenen ünlü siyasetçi Onur Öymen’in oğlu Burak Öymen.

Rus rekabet kurumu FAS onay verdi

Önce biraz Burak Öymen’den bahsedelim, ardından satış süreci hakkında bilgi verelim. Burak Öymen Türkiye’de de yatırımı bulunan Kazakistan merkezli Capital Partners’ın iki ortağından biri. Eski Sovyet Bloku’nun en büyük emlak yatırımcılarından olan Capital Partners’ın bir diğer ortağı ise Serikzhan Zhumashev.

Moskova’da önemli yatırımlara imza atan Öymen’in ortak olduğu Capital Partners, hatırlanacağı üzere geçen yıl Kızıl Meydan yakınlarındaki Ritz Carlton otelini 700 milyon dolara satarak son yılların en büyük emlak satışına imza atmıştı.

Öymen, şimdi bu rekoru kıran bir işleme imza attı. Capital Partners’ın geçen yıl kasım ayında kurduğu iştiraki M Holdings, dünyaca ünlü yatırım bankası Morgan Stanley’in sahibi olduğu Moskova’daki Metropolis alışveriş, iş ve eğlence merkezini devraldı. M Holdings, 26 Aralık 2022’de satış için Rus Rekabet Kurumu; Federal Antimonopoly Service’ten (FAS) gereken onayı aldı.

Geçtiğimiz haftalarda da sessiz sedasız Metropolis aldı, Öymen’in ortak olduğu Capital Partners iştiraki M Holdings’e satıldı. M Holdings’in Metropolis için ödediği miktar ise yaklaşık 1.5 milyar dolar. Bu rakam da Rusya’da gerçekleşen en büyük emlak satışı olarak ülkenin ekonomi tarihine geçmiş oldu.

Moskova’nın en işlek merkezlerinden biri olan Leningradski Şosse üzerindeki Metropolis, 2009 yılında açıldı. Türk markalarına ait mağazaların da yer aldığı Metropolis, 2013’te Morgan Stanley tarafından alındı. 205 bin metrekarelik alana sahip Metropolis’in kiralanabilir alanı ise 80 bin metrekarenin biraz üzerinde.