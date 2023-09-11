Rüzgâr borsadan yana esmeye devam ediyor

Geride bıraktığımız hafta yine yoğun bir gündeme sahipti. Hafta başı ağustos ayı enflasyon rakamları açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon ağustosta aylık yüzde 9.09, yıllık yüzde 58.94 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Haftanın en önemli gündemi ise 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) oldu. OVP’te 2023 büyüme beklentisi bir önceki programa göre yüzde 5’ten yüzde 4.4’e çekilirken 2024 büyüme hedefi yüzde 5.5’ten yüzde 4’e revize edildi. Enflasyon hedeflerinde ise belirgin artış dikkat çekti. OVP’te 2023 enflasyon tahmini yüzde 65’e, 2024 enflasyon tahmini yüzde 33’e yükseldi.

OVP ve Fitch olumlu karşılandı

OVP’de yer alan rakamlar genel olarak piyasalar tarafından ‘gerçekçi’ bulundu. Aslında bu tür programlar genel olarak ekonomi politikasının önümüzdeki dönemdeki yol haritasını ifade ediyor. Yani programda yer alan hedeflerin birebir tutturulmasını beklemek pek doğru olmaz. Geçtiğimiz aylarda bu sayfada ifade ettiğim gibi kredi derecelendirme kuruluşları oyuna dahil olmaya başladı. Cuma akşamı Fitch, Türkiye’nin kredi notunu teyit ederken beklendiği gibi görünümü negatiften durağana çıkardı. Aslında benim beklentim görünümü pozitife revize edebileceği yönündeydi. Ama Fitch bir süre daha ‘bekle-gör’ moduna devam etmeyi tercih etmiş.

Sırada S&P var

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de Türkiye›nin kredi notuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, son dönemde geleneksel ekonomi politikalarına dönüşün daha güçlü bir kredi açısından olumlu değerlendirildiğinin sinyalini verdi. Fitch’in ardından S&P de 29 Eylül’de Türkiye’nin kredi notu ile ilgili kararını açıklayacak. Moody’s’in not gözden geçirmesi ise 15 Aralık’ta.

Geçen hafta Dünya Bankası’nın 17 milyar dolar olan Türkiye’nin yatırım kotasını 35 milyar dolara çıkarması piyasalar tarafından olumlu karşılanan bir diğer gelişme oldu. Bu hafta için piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olacak bir gündem maddesi bulunmuyor. Ancak ekonomi yönetiminden gelebilecek olası açıklamalar/düzenlemeler yakından izlenecek. Borsa İstanbul tarafında hisse bazlı hareketlilik devam edebilir.

Borsada 8.091 puana dikkat!

BIST 100 Endeksi’nde teknik anlamda seçim sonrası başlayan agresif yükseliş trendi üzerindeki seyir sürüyor. Bununla birlikte geçtiğimiz son iki haftayı önemli bir trend çizgisinin üzerinde tamamladı. Bu teknik açıdan olumlu.

Ancak endeksin bu trend çizgisinin üzerinde kalması gerekiyor. Bu hafta için bu trendin destek noktası ise 8 bin 91 puan seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin altında ise 7 bin 842 puan seviyesi bir sonraki destek noktası konumunda. Bu belirtilen seviyelerden daha önemlisi ise 22 Mayıs 2023 haftasında başlayan agresif yükseliş trendinin destek noktası.

Zira yukarıda bahsettiğimiz seviyelerin altına gelinse bile ana trendin üzerinde kalındığı sürece şu an için yönün yukarı olduğu söylenebilir. Bahsedilen bu trendin destek seviyesi ise yine haftalık bazdaki grafikte 7 bin 344 puan seviyesine denk geliyor. Bu nokta aynı zamanda önemli bir destek bölgesi olan 7 bin 354 – 7 bin 406 puan seviyesine oldukça yakın. Olası yukarı hareketlerde ise 5 Haziran 2023 tarihinde başlayan trendin direnç noktası ise 8 bin 969 puan seviyesine denk geliyor.

Dolarda kritik seviyeler nerede?

Dolar/TL paritesinde günlük grafikte 8 Haziran 2023 tarihinde başlayan yükseliş trendi üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Bu trendin destek noktası geçtiğimiz hafta defalarca test edildi. Parite bu trendin altına gelmedi ama deste seviyeleri test edilmesine rağmen yukarı yönlü bir ivme de görülmedi. Bu hafta için destek seviyesi haftalık bazda 26.89 TL seviyesine denk geliyor.

Altına gelinmesi paritede ilk aşamada 25.88 TL seviyesinin test edilmesini sağlayabilir. Altında ise 25.53 TL yatay desteği var. Olası yukarı hareketin devamı durumunda ise 27.43 TL seviyesi ilk direnç noktası konumunda. Bu seviyenin üzerinde ise trend direnci olması açısından 27.62 TL seviyesi oldukça kritik.