Saatlik kiralama kaosu

İstanbul taksilerinin durumu, artık Avrupa basınına yansımış durumda. Bizim çektiğimiz çile yetmiyormuş gibi bir de alay konusu oluyoruz. Talihsizlik o ki haftasonu akşam vakti Anadolu Yakası’ndan Arnavutköy’e gitmem gerekti. Yaklaşık 20 dakika tüm sistemlerle taksi aradım 30. dakikanın sonunda programıma yetişemeyeceğim korkusuyla alternatifler araştırmaya başladım. Arabamla gidip park sorunu yaşamamak için geçtiğimiz günlerde kullandığım Getir’in araç paylaşımı uygulamasına girdim. Geçtiğimiz hafta bir kez daha kullanmıştım, balansı bozuk, içinde her halde son 2 aydır sigara içilmiş bir otomobille mecburen evime tüm camlar açık şekilde dönmek zorunda kaldım. Cumartesi onlara bir şans daha vereyim dedim. Hemen uygulamayı açtım yakınlarda gayet güzel bir Hyundai i20 buldum. Yani en azından öyle gözüküyordu. Yine berbat derecede sigara içilmiş bir kahvehane kokusu karşıladı beni kapıyı açar açmaz. Yani elimi direksiyona sürmeden epey bir dezenfektan aramadım değil. Neyse bindim yine camlar açık karşıya geçtim, istikametim Arnavutköy uygulamanın park noktalarını tespit ettim, neticede yoğun da olsa uygulama size bir park alanı gösteriyordu. Yani ben en azından öyle umdum, ilk park yeri noktasına baktım park etmek imkansız arkadaşımı bırakıp kendimi feda edip bir ileri bir geri park noktaları arasında ilerledim, bu arada uygulama dakika bazında çalışıyor hayır parasında değilim aldığım aracı uygun bir yere bırakmak istiyorum o kadar. İki park noktası arasında sinirlerim yükselirken, uygun park noktalarına zaten alınmadım, gösterilen park noktaları da uygun değildi yani nihayetinde ben elimde arabayla kala kaldım, yani uygulamanın amacına ters bir şekilde gidip bir başka yere aracı bırakıp Martı ya da taksiyle restorana mı dönecektim. Sonunda sinirlenip tüm arabaların olduğu bir yol kenarına aracı park ettim, fotoğraflarını çektim. 59 dakikalık yolculuğum bana 347 TL ve bolca sinire maloldu. Rica ediyorum ya sistemleri düzgün şekilde çalıştırın, denetleyin, pis berbat araçlarla hizmet sunmayın. Taksilere kızarken bir de size kızmayalım.