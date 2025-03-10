Sabanci Holding Ceo’su Cenk Alper: 12.4 milyar TL'miz var, bilanço ‘yatırım yap’ diye bağırıyor
2024 yılında yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda 78.3 milyar TL’lik yatırım yapan Sabancı Holding, enerji, mobilite, dijital ve malzeme teknolojilerinde yatırım yapacak projelerin peşine düştü. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bilançomuz 'yatırım yap' diyor. Holding olarak seferber olduk” dedi.
Sabancı Holding, 100. yılını kutladığı 2025 yılında kelimenin tam anlamıyla yurt içi ve yurt dışında yatırım avına çıkıyor. 2024 yılında gerek kapasite gerek satın almalarla dünyada ses getirecek yatırımlara imza atan holding, geçen sene toplam 78.3 milyar TL yatırım yaptı. "Kasamızda 12.4 milyar TL nakitimiz var" diyen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Cumhuriyetin ilk 100 yılında Türkiye’nin Sabancı’sıydık, şimdi dünyanın Sabancı’sı olmak istiyoruz.
Sakıp Sabancı’nın dediği gibi; bilançomuz ‘yatırım yap’ diye bağırıyor. Elimizde bunu yapacak birçok proje var, bu anlamda holding olarak seferber olduk” dedi. Enerji, mobilite, dijital ve malzeme teknolojilerinde büyüyen Sabancı, yeni yatırımları da yine bu alanlarda yapacak. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ile holdingin 2024 performansını ve gelecek dönem hedeflerini topluluğun son küresel yatırımına ev sahipliği yapan İrlanda’da konuştuk.
2024 zor bir yıl oldu, bu virajı aşacağız
2024’ün dünya ve Türkiye için son derece zorlu bir yıl oldu. Özellikle yerel ölçekte, yüksek enflasyonun sonuçlarımızı etkilediği bir yılı geride bıraktık. Enflasyon-devalüasyon farkı, enerji sektöründe atılan enflasyonla mücadele adımları, bankacılık sektöründe uygulanan makro ihtiyati tedbirler, bu yılki finansal performansımızı sınırladı. Ama buna rağmen, ortaya koyduğumuz performansın önemli olduğunu düşünüyoruz. Her geçen çeyrekte koyduğumuz hedeflere bir adım daha yaklaştık. Banka dışı operasyonel kârlılık oranımız, çeyrek bazında, ilk çeyrekten bu yana artış gösterdi. Gelecek hedeflerimize kararlı şekilde ilerliyoruz. Bu virajı aşacağız.
Net aktif değerini 20 milyar dolara çıkartacağız
Bugüne kadar olduğu gibi, 2024’te de tüm zorluklara rağmen yatırımlarımızı hiç durdurmadık. Sadece geçtiğimiz yıl 78,3 milyar TL’lik yatırım yaptık. Yıl sonu itibarıyla, banka dışı yatırım harcamalarımızın toplam gelirlerimize oranını 5 yıl önceye göre neredeyse iki kat artışla yüzde 13,5’e çıkardık.
2029 yılında ise bu oranı yüzde 15-20 aralığına çıkarmayı hedefliyoruz. 2024 yılında yüzde 19,3 seviyesinde olan banka dışı yabancı para gelir oranımızı yüzde 30'un üzerine taşıyacağız. Bunu yaparken, Türkiye’de ve yurt dışında yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu artış, yatırım hızımızı artırma konusundaki kararlılığımızın çok net bir göstergesi. Geçtiğimiz aylarda, 2029 yol haritamızı açıkladık. Bu yol haritası kapsamında, bugün yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olan Holding net aktif değerimizi 2029’a kadar yüzde 100’lük artışla 20 milyar dolar seviyesine çıkartmak istiyoruz.
"Zorluklara rağmen, yatırımları durdurmadık"
Bugüne kadar olduğu gibi, 2024’te de tüm zorluklara rağmen yatırımlarımızı hiç durdurmadık. Türkiye'de özellikle Enerjisa Üretim ile yenilenebilir enerji anlamında çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte dijital iş kolumuzun tohumlarını attık. Potansiyel turcorn’lar arasında gösterilen Bulutistan’da payımızı yüzde 75’in üzerine çıkardık. Çimsa’nın Mersin’de devreye aldığı kalsiyum alüminat çimentosu (CAC) yatırımıyla, bu alanda dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri olduk.
Aksaray'da Brisa fabrikamızın kapasitesini tamamen doldurduk. Diğer yandan yurt dışında da küresel ayak izimizi genişletiyoruz. Amerika’daki enerji üretimi işimize resmen başladık. İlk santralımız devreye girdi. İkinci santralımızı da bu yıl devreye alacağız. Çimsa’nın ABD’deki ikinci üretim tesisi olacak gri çimento yatırımımıza başladık. Kordsa, 2022’de bünyesine kattığı İtalya merkezli Microtex Composites'de yeni prepreg hattı yatırımını tamamladı. Son olarak Çimsa ile İrlanda’da Mannok Holdings şirketini satın aldık.
2025 zor bir yıl olacak, normalleşme süreci önemli
Tüm bu yatırımları 2024 yılında hayata geçirdik. 2025’in de zor bir yıl olacağını biliyoruz. Özellikle yerel ölçekte öngörülebilirliğin artması ve faaliyet ortamının iyileşmesi için, ekonomik aktiviteyi ilgilendiren her alanda normalleşme sürecinin kararlı şekilde devam ettirilmesi son derece önemli. Sabancı olarak baktığımızda, bir yatırım döneminin içindeyiz. Bunu söyleyebilmemizi sağlayan, çok güçlü bir bilançomuz var. 2024 yıl sonu itibarıyla net borç/FAVÖK oranımız 1,4 olarak gerçekleşti. Bu bize çok ciddi bir manevra kabiliyeti sağlıyor. Buradaki hedefimiz 2’ler civarında. Diğer yandan, önemli bir nakit pozisyonuna sahibiz. Şirketlerimizin yarattığı değerden, operasyonel nakit akışımızdan memnunuz. 2024 sonu itibarıyla, nakit pozisyonumuz 12,4 milyar TL.
“Teknoloji avcısı gibi davranıyoruz"
Sabancı’yı büyütürken, sahip oldukları portföyü de geleceğe hazırlamak istediklerini söyleyen Cenk Alper, şunları söyledi: “Bu kapsamda, gelecek 10-20 yılın işlerinin tohumlarını da bugünden atıyoruz. Bunu daha çok girişim sermayesiyle yapıyoruz. Bugüne kadar 30’a yakın şirkete doğrudan yatırım yaptık. Ayrıca 5 farklı fonun yatırımcısıyız. Her bir fonun da 10-15 şirkete ulaştığını düşünürseniz, ekosistemimiz şu anda 60’ın üstünde şirkete ulaşmış oldu.
Bu şirketleri yakalamak için de danışmanlara görev verip, İstanbul’da, Sabancı Center’da beklemiyoruz. Hep sahadayız. Teknoloji avcısı gibi hareket ediyoruz. Bu yıkıcı teknolojilerin şekillendiği ağlara üye olduk. Özellikle ABD’de; MIT, Harvard, Rochester gibi ağlarda çok aktifiz. Dağılım olarak baktığımızda, ABD ve Avrupa’nın yanı sıra Singapur’da ve Kanada’da da yatırım yaptık… Teknoloji neredeyse biz oradayız. Çünkü 'Dünya’nın Sabancı’sıyız.'
“Dünyanın En İyi Şirketleri” listesinde Türkiye’de lideriz
Sürdürülebilirlik odağında dünyada başarı kriterlerinin de yeniden tanımlandığını belirten Cenk Alper, “Eskiden yatırımcıların bizim gibi büyük gruplardan beklentileri ‘en büyük’ler arasında olmaktı. Fortune 500 listesi mesela. Tek kriter ciro… Bize neden burada değilsiniz derlerdi. Artık endeksler de dönüşmeye başladı.
Time Dergisi, bu yıl ‘Dünyanın En İyi Şirketleri’ listesini yayınladı. Fortune 500’de tek kriter ciro iken, burada üçlü bir kriter seti var: Büyüme, ESG skorunuz ve çalışan memnuniyeti. Time, bunu yayımlarken, listedeki organizasyonları ‘Dünyayı değiştiren şirketler’ olarak tanımladı. Biz burada ilk 500 şirket arasındayız. Daha da önemlisi, Türkiye’de bir numaralı Topluluğuz” dedi.
“3 yılda her hafta 3 rüzgar gülü dikeceğiz”
Yurtdışındaki büyüme adımlarının yanında Türkiye’de de yatırımlarına kararlılıkla devam ettiklerinin altını çizen Cenk Alper, “Geçtiğimiz haftalarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1.200 MW kapasite hakkı için düzenlenen YEKA RES-2024 yarışmalarında, Enerjisa Üretim iki ayrı bölgede toplamda 750 MW ile en fazla kapasite hakkı elde eden yatırımcı oldu. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız, sürdürülebilirlik hedeflerimizin en büyük destekçilerinden. Bir yandan kurulu gücümüzü artırmayı hedeflerken, bir yandan da var olan projelerimizde saha çalışmalarına devam ediyoruz.
Önümüzdeki 3 yılda, Türkiye’de her hafta 3 rüzgar gülü dikeceğiz. Diğer yandan, 2024 yılında, Avrupa’nın en büyük kara tipi rüzgâr enerjisi projelerinden olan 1.000 MW’lık YEKA RES-2'de saha ilerlemelerinde ciddi ilerleme kaydettik. Aynı dönemde Enerjisa Üretim, 1.000 MW’lık YEKA-2 projelerimizin 750 MW'lık kısmının finansmanı için 1 milyar doların üzerinde bir kredi anlaşması imzaladı” dedi.
“Hissemiz ciddi oranda iskontolu”
Sabancı’nın son 5 yılda ortaya koyduğu, yeni ekonomi odaklı stratejinin piyasa tarafından da son derece pozitif karşılandığının altını çizen Cenk Alper, “Sabancı bir yatırım holdingi. Bizim için önemli olan tüm paydaşlarımıza değer üreten bir portföy yaratmak. 2019-2024 yılları arasında 5 yıla baktığımızda BIST-30 endeksinde yaklaşık yüzde 700’lük bir artış var. Aynı dönemde Sabancı hissesi neredeyse yüzde 950 oranında değerlenmiş. Ki biz hala ciddi oranda iskontomuz olduğunu düşünüyoruz.
Bununla birlikte, BIST-30 endeksi 2023-2024 yılında 1 yılda yüzde 35 artarken, bizim hissemiz bunun neredeyse iki katı oranında yani yüzde 69 değerlenmiş. Bu bize iki şeyi gösteriyor. Bir; piyasa Sabancı’nın doğru yolda olduğuna inanıyor. İki; eskiden hem yerli hem de yabancı yatırımcı, Türkiye’ye yatırım yapmak için Sabancı’ya yatırım yapardı. Bugün ise buna ilave olarak, Sabancı’nın sürdürülebilirlik odağına, teknolojisine, dijital yol haritasına yatırım yapıyor” şeklinde konuştu.