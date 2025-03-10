Sabanci Holding Ceo’su Cenk Alper: 12.4 milyar TL'miz var, bilanço ‘yatırım yap’ diye bağırıyor

2024 yılında yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda 78.3 milyar TL’lik yatırım yapan Sabancı Holding, enerji, mobilite, dijital ve malzeme teknolojilerinde yatırım yapacak projelerin peşine düştü. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bilançomuz 'yatırım yap' diyor. Holding olarak seferber olduk” dedi.

Sabancı Holding, 100. yılı­nı kutladığı 2025 yılında kelimenin tam anlamıyla yurt içi ve yurt dışında yatırım avına çıkıyor. 2024 yılında ge­rek kapasite gerek satın alma­larla dünyada ses getirecek ya­tırımlara imza atan holding, ge­çen sene toplam 78.3 milyar TL yatırım yaptı. "Kasamızda 12.4 milyar TL nakitimiz var" diyen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Cumhuriyetin ilk 100 yı­lında Türkiye’nin Sabancı’sıy­dık, şimdi dünyanın Sabancı’sı olmak istiyoruz.

Sakıp Saban­cı’nın dediği gibi; bilançomuz ‘yatırım yap’ diye bağırıyor. Eli­mizde bunu yapacak birçok pro­je var, bu anlamda holding ola­rak seferber olduk” dedi. Enerji, mobilite, dijital ve malzeme tek­nolojilerinde büyüyen Sabancı, yeni yatırımları da yine bu alan­larda yapacak. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ile holdin­gin 2024 performansını ve ge­lecek dönem hedeflerini toplu­luğun son küresel yatırımına ev sahipliği yapan İrlanda’da ko­nuştuk.

2024 zor bir yıl oldu, bu virajı aşacağız

2024’ün dünya ve Türkiye için son derece zorlu bir yıl oldu. Özellikle yerel ölçekte, yüksek enflasyonun sonuçlarımızı et­kilediği bir yılı geride bıraktık. Enflasyon-devalüasyon farkı, enerji sektöründe atılan enflas­yonla mücadele adımları, ban­kacılık sektöründe uygulanan makro ihtiyati tedbirler, bu yıl­ki finansal performansımızı sı­nırladı. Ama buna rağmen, orta­ya koyduğumuz performansın önemli olduğunu düşünüyo­ruz. Her geçen çeyrekte koydu­ğumuz hedeflere bir adım daha yaklaştık. Banka dışı operasyo­nel kârlılık oranımız, çeyrek ba­zında, ilk çeyrekten bu yana ar­tış gösterdi. Gelecek hedefleri­mize kararlı şekilde ilerliyoruz. Bu virajı aşacağız.

Net aktif değerini 20 milyar dolara çıkartacağız

Bugüne kadar olduğu gibi, 2024’te de tüm zorluklara rağ­men yatırımlarımızı hiç dur­durmadık. Sadece geçtiğimiz yıl 78,3 milyar TL’lik yatırım yaptık. Yıl sonu itibarıyla, ban­ka dışı yatırım harcamalarımı­zın toplam gelirlerimize oranını 5 yıl önceye göre neredeyse iki kat artışla yüzde 13,5’e çıkardık.

2029 yılında ise bu oranı yüzde 15-20 aralığına çıkarmayı he­defliyoruz. 2024 yılında yüzde 19,3 seviyesinde olan banka dı­şı yabancı para gelir oranımızı yüzde 30'un üzerine taşıyaca­ğız. Bunu yaparken, Türkiye’de ve yurt dışında yatırımlarımı­za kararlılıkla devam edeceğiz. Bu artış, yatırım hızımızı artır­ma konusundaki kararlılığımı­zın çok net bir göstergesi. Geç­tiğimiz aylarda, 2029 yol hari­tamızı açıkladık. Bu yol haritası kapsamında, bugün yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olan Holding net aktif değerimizi 2029’a kadar yüzde 100’lük ar­tışla 20 milyar dolar seviyesine çıkartmak istiyoruz.

"Zorluklara rağmen, yatırımları durdurmadık"

Bugüne kadar olduğu gibi, 2024’te de tüm zorluklara rağ­men yatırımlarımızı hiç dur­durmadık. Türkiye'de özellik­le Enerjisa Üretim ile yenilene­bilir enerji anlamında çok ciddi yatırımlar yapmaya devam edi­yoruz. Bununla birlikte dijital iş kolumuzun tohumlarını attık. Potansiyel turcorn’lar arasında gösterilen Bulutistan’da payı­mızı yüzde 75’in üzerine çıkar­dık. Çimsa’nın Mersin’de dev­reye aldığı kalsiyum alüminat çimentosu (CAC) yatırımıyla, bu alanda dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri olduk.

Aksaray'da Brisa fabrikamızın kapasitesini tamamen doldur­duk. Diğer yandan yurt dışında da küresel ayak izimizi geniş­letiyoruz. Amerika’daki ener­ji üretimi işimize resmen baş­ladık. İlk santralımız devreye girdi. İkinci santralımızı da bu yıl devreye alacağız. Çimsa’nın ABD’deki ikinci üretim tesi­si olacak gri çimento yatırımı­mıza başladık. Kordsa, 2022’de bünyesine kattığı İtalya mer­kezli Microtex Composites'de yeni prepreg hattı yatırımını ta­mamladı. Son olarak Çimsa ile İrlanda’da Mannok Holdings şirketini satın aldık.

2025 zor bir yıl olacak, normalleşme süreci önemli

Tüm bu yatırımları 2024 yı­lında hayata geçirdik. 2025’in de zor bir yıl olacağını biliyoruz. Özellikle yerel ölçekte öngörü­lebilirliğin artması ve faaliyet ortamının iyileşmesi için, eko­nomik aktiviteyi ilgilendiren her alanda normalleşme süre­cinin kararlı şekilde devam et­tirilmesi son derece önemli. Sa­bancı olarak baktığımızda, bir yatırım döneminin içindeyiz. Bunu söyleyebilmemizi sağla­yan, çok güçlü bir bilançomuz var. 2024 yıl sonu itibarıyla net borç/FAVÖK oranımız 1,4 ola­rak gerçekleşti. Bu bize çok cid­di bir manevra kabiliyeti sağ­lıyor. Buradaki hedefimiz 2’ler civarında. Diğer yandan, önem­li bir nakit pozisyonuna sahi­biz. Şirketlerimizin yarattı­ğı değerden, operasyonel nakit akışımızdan memnunuz. 2024 sonu itibarıyla, nakit pozisyo­numuz 12,4 milyar TL.

“Teknoloji avcısı gibi davranıyoruz"

Sabancı’yı büyütürken, sa­hip oldukları portföyü de gele­ceğe hazırlamak istediklerini söyleyen Cenk Alper, şunları söyledi: “Bu kapsamda, gelecek 10-20 yılın işlerinin tohumla­rını da bugünden atıyoruz. Bu­nu daha çok girişim sermaye­siyle yapıyoruz. Bugüne kadar 30’a yakın şirkete doğrudan ya­tırım yaptık. Ayrıca 5 farklı fo­nun yatırımcısıyız. Her bir fo­nun da 10-15 şirkete ulaştığını düşünürseniz, ekosistemimiz şu anda 60’ın üstünde şirkete ulaşmış oldu.

Bu şirketleri ya­kalamak için de danışmanla­ra görev verip, İstanbul’da, Sa­bancı Center’da beklemiyoruz. Hep sahadayız. Teknoloji av­cısı gibi hareket ediyoruz. Bu yıkıcı teknolojilerin şekillen­diği ağlara üye olduk. Özellik­le ABD’de; MIT, Harvard, Roc­hester gibi ağlarda çok aktifiz. Dağılım olarak baktığımızda, ABD ve Avrupa’nın yanı sıra Singapur’da ve Kanada’da da yatırım yaptık… Teknoloji ne­redeyse biz oradayız. Çünkü 'Dünya’nın Sabancı’sıyız.'

“Dünyanın En İyi Şirketleri” listesinde Türkiye’de lideriz

Sürdürülebilirlik odağında dünyada başarı kriterlerinin de yeniden tanımlandığını belirten Cenk Alper, “Eskiden yatırımcıların bizim gibi büyük gruplardan beklentileri ‘en büyük’ler arasında olmaktı. Fortune 500 listesi mesela. Tek kriter ciro… Bize neden burada değilsiniz derlerdi. Artık endeksler de dönüşmeye başladı.

Time Dergisi, bu yıl ‘Dünyanın En İyi Şirketleri’ listesini yayınladı. Fortune 500’de tek kriter ciro iken, burada üçlü bir kriter seti var: Büyüme, ESG skorunuz ve çalışan memnuniyeti. Time, bunu yayımlarken, listedeki organizasyonları ‘Dünyayı değiştiren şirketler’ olarak tanımladı. Biz burada ilk 500 şirket arasındayız. Daha da önemlisi, Türkiye’de bir numaralı Topluluğuz” dedi.

“3 yılda her hafta 3 rüzgar gülü dikeceğiz”

Yurtdışındaki büyüme adımlarının yanında Türkiye’de de yatırımlarına kararlılıkla devam ettiklerinin altını çizen Cenk Alper, “Geçtiğimiz haftalarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1.200 MW kapasite hakkı için düzenlenen YEKA RES-2024 yarışmalarında, Enerjisa Üretim iki ayrı bölgede toplamda 750 MW ile en fazla kapasite hakkı elde eden yatırımcı oldu. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız, sürdürülebilirlik hedeflerimizin en büyük destekçilerinden. Bir yandan kurulu gücümüzü artırmayı hedeflerken, bir yandan da var olan projelerimizde saha çalışmalarına devam ediyoruz.

Önümüzdeki 3 yılda, Türkiye’de her hafta 3 rüzgar gülü dikeceğiz. Diğer yandan, 2024 yılında, Avrupa’nın en büyük kara tipi rüzgâr enerjisi projelerinden olan 1.000 MW’lık YEKA RES-2'de saha ilerlemelerinde ciddi ilerleme kaydettik. Aynı dönemde Enerjisa Üretim, 1.000 MW’lık YEKA-2 projelerimizin 750 MW'lık kısmının finansmanı için 1 milyar doların üzerinde bir kredi anlaşması imzaladı” dedi.

“Hissemiz ciddi oranda iskontolu”

Sabancı’nın son 5 yılda ortaya koyduğu, yeni ekonomi odaklı stratejinin piyasa tarafından da son derece pozitif karşılandığının altını çizen Cenk Alper, “Sabancı bir yatırım holdingi. Bizim için önemli olan tüm paydaşlarımıza değer üreten bir portföy yaratmak. 2019-2024 yılları arasında 5 yıla baktığımızda BIST-30 endeksinde yaklaşık yüzde 700’lük bir artış var. Aynı dönemde Sabancı hissesi neredeyse yüzde 950 oranında değerlenmiş. Ki biz hala ciddi oranda iskontomuz olduğunu düşünüyoruz.

Bununla birlikte, BIST-30 endeksi 2023-2024 yılında 1 yılda yüzde 35 artarken, bizim hissemiz bunun neredeyse iki katı oranında yani yüzde 69 değerlenmiş. Bu bize iki şeyi gösteriyor. Bir; piyasa Sabancı’nın doğru yolda olduğuna inanıyor. İki; eskiden hem yerli hem de yabancı yatırımcı, Türkiye’ye yatırım yapmak için Sabancı’ya yatırım yapardı. Bugün ise buna ilave olarak, Sabancı’nın sürdürülebilirlik odağına, teknolojisine, dijital yol haritasına yatırım yapıyor” şeklinde konuştu.